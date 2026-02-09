Hà Nội

Doanh nghiệp

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

PV

Định hình lại chất lượng không gian sống người Việt thời đại mới

Năm 2025, Branded Living – khái niệm không gian sống hàng hiệu được Masterise Homes xác lập như một hệ quy chuẩn chất lượng – phản ánh rõ sự dịch chuyển trong cách định nghĩa giá trị sống, khi nhu cầu “sở hữu một ngôi nhà” dần chuyển sang mong muốn kiến tạo phong cách sống bền vững và có chiều sâu. Trong bối cảnh các ý tưởng và câu chuyện truyền thông cho dự án trên thị trường được sáng tạo với tốc độ nhanh, không tránh khỏi việc nhiều cách diễn đạt và hướng tiếp cận trở nên quen thuộc. Trước thực tế đó, Masterise Homes đã lựa chọn khẳng định khác biệt bằng việc xây dựng một hệ quy chuẩn chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và vận hành được kiểm soát một cách nhất quán.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Masterise Homes khi hơn 10 dự án mới được giới thiệu ra thị trường, đưa tổng số dự án mang thương hiệu Masterise Homes sau 11 năm phát triển lên hơn 30 dự án trải dài khắp Bắc – Trung – Nam. Danh mục sản phẩm được cấu trúc bài bản theo từng phân khúc và chân dung khách hàng, từ Masteri Collection – đại diện cho chuẩn mực sống đô thị hiện đại của thế hệ trẻ thành đạt, đến Lumière Series – dòng sản phẩm phát triển chọn lọc, hướng đến những chủ nhân theo đuổi trải nghiệm sống có chiều sâu và bản sắc cá nhân rõ nét. Cách phát triển dự án theo từng dòng - dựa trên nhu cầu và kỳ vọng khác nhau của từng nhóm khách hàng, nhưng cùng vận hành trên một nền tảng tiêu chuẩn nhất quán về chất lượng và trải nghiệm sống - cho thấy một chiến lược phát triển được tính toán dài hạn, vừa đảm bảo độ phủ thị trường, vừa giữ vững chuẩn chất lượng cốt lõi. Mỗi dự án không chỉ là bước đi chiến lược trong lộ trình mở rộng danh mục, mà còn là một mắt xích quan trọng trong quá trình triển khai và hoàn thiện năng lực thực thi chất lượng sống hàng hiệu, nơi tốc độ phát triển luôn song hành cùng sự kiểm soát các giá trị dài hạn mà mỗi không gian sống theo đuổi.

anh1.jpg
Masterise Homes ra mắt hàng loạt dự án mới trong năm 2025

Với Lumière Series, thiết kế và trải nghiệm được tiếp cận như một hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng, phục hồi và chăm sóc bản thân bền vững giữa nhịp sống đô thị. Ngôn ngữ thiết kế giàu tính thẩm mỹ, sử dụng hệ màu sắc và đường nét lấy cảm hứng từ thiên nhiên; không gian được tối ưu ánh sáng và thông khí tự nhiên, tích hợp mảng xanh và mặt nước. Mọi chi tiết đều được chọn lọc và sắp đặt có chủ đích, nuôi dưỡng trải nghiệm sống tinh tế, phản ánh chuẩn mực cá nhân và khuyến khích sự kết nối sâu lắng với chính mình, tạo nên nhịp sống cân bằng thân – tâm – trí.

Trong khi đó, Masteri Collection gắn liền với cảm hứng sống đô thị hiện đại, năng động. Tinh thần “hàng hiệu” được chuyển hóa thành những không gian sống giàu cảm hứng, nơi thiết kế không chỉ đáp ứng công năng mà còn trở thành chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ tự nhiên, nuôi dưỡng kết nối và tạo dựng những trải nghiệm sống có ý nghĩa. Các không gian sinh hoạt chung theo chủ đề được tổ chức có chủ đích, tạo điều kiện để con trẻ lớn lên cùng nhau, kết nối các gia đình đa thế hệ và hình thành một cộng đồng sống văn minh. Trải nghiệm sống được hoàn thiện thông qua quy hoạch tiện ích nội khu và ngoại khu hiệu quả, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc và giải trí của cư dân trong bán kính 15 phút di chuyển.

anh2.jpg
Chính thức khai trương vào quý 1-2025, tòa Sea thuộc Grand Marina, Saigon đánh dấu sự hiện diện của khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương

Trong giai đoạn thị trường thận trọng, niềm tin của người mua nhà ngày càng gắn chặt với năng lực thực thi. Năm 2025, bên cạnh việc ra mắt nhiều không gian sống hàng hiệu, Masterise Homes tiếp tục củng cố uy tín thông qua những cột mốc cụ thể, thể hiện rõ trong tiến độ triển khai thực tế của các dự án. Tại Hải Phòng, The Centric bước vào giai đoạn bàn giao những không gian thương mại đầu tiên, đánh dấu sự chuyển dịch từ quy hoạch sang vận hành. Lumière Springbay (Hà Nội) và Masteri Grand View (TP. HCM) cất nóc, phản ánh lộ trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ. Chính thức khai trương vào quý 1-2025, tòa Sea thuộc Grand Marina, Saigon đánh dấu sự hiện diện của khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương. The Rivus bàn giao những dinh thự Elie Saab đầu tiên tại châu Á, mở ra một chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản hàng hiệu. Song song đó, The Global City tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tiện ích, từng bước định hình diện mạo một khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế ngay trung tâm thành phố. Những cột mốc này làm rõ năng lực triển khai và tính liền mạch trong cam kết của Masterise Homes.

Nâng tầm chuẩn mực, dẫn dắt tư duy thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của Masterise Homes trong vai trò định hình tư duy phát triển chất lượng sống hàng hiệu tại Việt Nam. Việc ra mắt chiến dịch “Branded Living by Masterise Homes”, cùng bộ tiêu chuẩn không gian sống hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam và tiên phong tổ chức Branded Living Summit – hội nghị thường niên về không gian sống hàng hiệu – thể hiện rõ định hướng của doanh nghiệp trong việc thiết lập một hệ chuẩn mực phát triển dài hạn cho thị trường.

anh3.jpg
Masterise Homes gây ấn tượng khi tổ chức Branded Living Summit – hội nghị thường niên về không gian sống hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam

Thông qua các hoạt động đối thoại chuyên môn và chia sẻ góc nhìn chiến lược, Branded Living từ một khái niệm còn mới mẻ đang dần được nhìn nhận như một hướng phát triển tất yếu của đô thị hiện đại – nơi không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà trở thành nền tảng nâng đỡ phong cách sống, cảm xúc và giá trị bền vững của cộng đồng cư dân.

Song song với việc dẫn dắt tư duy thị trường, năng lực xây dựng thương hiệu nhất quán của Masterise Homes tiếp tục được ghi nhận trên bình diện khu vực. Doanh nghiệp được Brand Finance xếp hạng Top 3 Nhà phát triển bất động sản giá trị nhất Đông Nam Á, phản ánh tầm vóc thương hiệu được bồi đắp trên nền tảng chiến lược dài hạn, thay vì những thành công mang tính thời điểm.

anh4.jpg
Năm 2025, Masterise Homes liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín

Ở cấp độ thương hiệu, chiến lược Branded Living của Masterise Homes cũng được giới chuyên gia và thị trường đánh giá cao thông qua các giải thưởng uy tín như Best Luxury Developer of the Year và Best Property Campaign of the Year tại Luxuo Asia Awards, cùng danh hiệu Doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng hiệu của năm tại FChoice. Những ghi nhận này cho thấy Branded Living không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà đã được nhìn nhận như một chiến lược phát triển khác biệt trong lĩnh vực bất động sản cao cấp.

Bên cạnh đó, việc được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc và Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025, cùng vai trò đại diện Việt Nam duy nhất chia sẻ tại Branded Residences Forum Asia 2025 và dẫn dắt các phiên thảo luận chuyên sâu tại Meet The Experts, tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu và tiếng nói chuyên môn của Masterise Homes trong bức tranh bất động sản cao cấp khu vực.

Tư duy và hệ chuẩn Branded Living của Masterise Homes được hiện thực hóa thông qua các dự án triển khai thực tế. Trong năm 2025, doanh nghiệp liên tiếp được vinh danh tại các hệ giải thưởng có tiêu chuẩn khắt khe về quy hoạch, kiến trúc và trải nghiệm sống.

Tại International Property Awards 2025–2026, The Global City được trao hai hạng mục “Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam” và “Quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam”, ghi nhận năng lực triển khai ở quy mô đô thị. Cùng năm, The Centric (Hải Phòng) và The Rivus (TP.HCM) tiếp tục được xướng tên tại các giải thưởng kiến trúc và thiết kế châu Á, với những danh hiệu dành cho ý tưởng và thiết kế nhà ở xuất sắc.

Đáng chú ý, những ghi nhận này không chỉ đến từ các dự án mang tính biểu tượng, mà phản ánh năng lực thiết lập và thực thi chuẩn chất lượng xuyên suốt danh mục phát triển của Masterise Homes. Lần đầu tiên trên thị trường, không gian sống hàng hiệu không bị giới hạn trong một phân khúc, mà được triển khai linh hoạt trên nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng kỳ vọng đa dạng của các nhóm khách hàng khác nhau, trong khi vẫn giữ vững chuẩn mực chất lượng cốt lõi.

Nuôi dưỡng cộng đồng, nâng tầm trải nghiệm cho cư dân

Không chỉ dừng lại ở việc thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường, triết lý Branded Living của Masterise Homes còn được hiện thực hóa một cách bền bỉ trong đời sống thường nhật của cư dân sau khi dự án đi vào vận hành. Với Masterise Homes, hành trình kiến tạo không gian sống không khép lại tại thời điểm bàn giao, mà tiếp tục được nối dài bằng sự quan tâm sâu sắc đến cách cư dân sinh hoạt, kết nối và cảm nhận giá trị sống mỗi ngày. Tại những cộng đồng cư dân hình thành trong năm 2025, dấu ấn khác biệt nằm ở cách nhà phát triển tiếp cận bài toán an cư như một quá trình dài hạn, tọa độ không gian sống được phát triển song hành với việc nuôi dưỡng trải nghiệm, thói quen và chất lượng đời sống của cư dân theo thời gian. Năm 2025, tại nhiều dự án đã vận hành, những cộng đồng cư dân được hình thành một cách tự nhiên – giữa những con người cùng chung nhịp sống và kỳ vọng giá trị. Nền tảng của sự gắn kết này đến từ quá trình quản lý, vận hành và kết nối được duy trì liên tục sau thời điểm bàn giao, thay vì dừng lại ở khâu phát triển sản phẩm.

Cách tiếp cận cộng đồng tại Masterise Homes được xây dựng như một quá trình dài hạn, trong đó mỗi dòng sản phẩm sở hữu một cách nuôi dưỡng trải nghiệm riêng, phù hợp với nhịp sống và đặc điểm của từng nhóm cư dân. Tại các dự án thuộc Masteri Collection, cộng đồng được hình thành xoay quanh tinh thần năng động và cởi mở, tạo sự kết nối giữa những người cùng phong cách sống thông qua hệ không gian sinh hoạt chung và tiện ích cộng đồng đa lớp, đồng thời đề cao sự gắn kết gia đình trong một không gian, nơi các thế hệ có thể cùng gặp gỡ, tương tác và chia sẻ những khoảnh khắc đời sống thường nhật. Trong khi đó, tại các dự án thuộc Lumière Series, cộng đồng được nuôi dưỡng theo hướng đề cao lối sống cân bằng thân – tâm – trí. Các hoạt động wellness được thiết kế chọn lọc, tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp cư dân cân bằng nhịp sống, thư giãn và tái tạo năng lượng giữa đô thị.

anh5.jpg
Hoạt động gói bánh chưng quen thuộc mỗi dịp Tết đến Xuân về tại các khu dân cư của cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise”

Tinh thần này được hiện thực hóa rõ nét trong suốt năm 2025 thông qua cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise” – một không gian chung nơi các giá trị sống đã được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm đời sống thực tế. Ở đó, Masterise Homes không chỉ đóng vai trò là nhà phát triển, mà là người đồng hành trong việc bồi đắp đời sống tinh thần và các mối quan hệ xã hội của cư dân. Cộng đồng Masterise Homes dần được định hình như một cộng đồng có gu, có phong cách sống rõ nét – nơi những cư dân văn minh, hiện đại gặp nhau trong sự đồng điệu về vị thế, tư duy và hệ giá trị. Từ một địa chỉ cư trú, “Nhà tôi ở Masterise” được gọi tên như một lựa chọn sống khác biệt – nơi giá trị không nằm ở hình thức, mà ở cách trải nghiệm sống được vun đắp bền bỉ theo thời gian, giữa nhịp đô thị không ngừng chuyển động, với bản sắc Việt được lồng ghép tinh tế trong chuẩn mực sống toàn cầu.

Nhìn lại năm 2025, Masterise Homes ghi dấu một giai đoạn phát triển chiến lược trong hành trình định hình lại chất lượng không gian sống tại Việt Nam. Khi Branded Living được xác lập như một hệ tiêu chuẩn sống dài hạn, giá trị được bồi đắp qua thời gian chính là nền tảng để Masterise Homes vững bước vào năm 2026, với cam kết nhất quán: kiến tạo những trải nghiệm sống xứng tầm, bền vững.

