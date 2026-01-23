Hà Nội

Kinh doanh

Mang mai, đào Tết lên máy bay, khách phải trả bao nhiêu tiền?

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi với mức giá dao động từ 450.000 đồng/bó.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu vận chuyển mai, đào trên các chuyến bay nội địa tăng cao. Theo đó, nhiều hãng hàng không đã công bố phương án vận chuyển cùng mức phí và điều kiện cụ thể.

Tại Vietjet Air, hãng bắt đầu nhận vận chuyển mai, đào từ ngày 15/01/2026 đến 28/02/2026 trên các chuyến bay nội địa. Dịch vụ được áp dụng cho các đường bay đến và đi từ TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Hải Phòng.

Cụ thể, mỗi hành khách có thể mang theo tối đa 01 bó mai hoặc đào, không quá 02 cành, với kích thước tối đa 150 x 40 x 40 cm. Mức phí cho dịch vụ này được niêm yết là 450.000 đồng mỗi bó, chưa gồm thuế, phí. Hành khách có thể đăng ký dịch vụ khi đặt vé hoặc bổ sung sau khi đã đặt chỗ. Vietjet Air khuyến nghị khách hàng hoàn tất đăng ký ít nhất 3 giờ trước giờ khởi hành.

dao-mai1.jpg
Nhiều hãng hàng không công bố phương án vận chuyển đào mai dịp Tết. Ảnh: VOV

Trong khi đó, Bamboo Airways triển khai dịch vụ vận chuyển đào, mai dịp Tết tương tự nhưng với mức phí được tính đã bao gồm VAT 8%, cao hơn một chút so với Vietjet. Theo công bố, thời gian áp dụng từ 15/01 đến 20/02/2026, với chi phí vận chuyển 486.000 đồng/bó. Số lượng vận chuyển được giới hạn ở mức tối đa 30 bó mỗi chuyến bay, và việc chấp nhận vận chuyển tại sân bay căn cứ vào khả năng phục vụ thực tế.

Tuy nhiên, hãng cũng lưu ý rằng phần chênh lệch nếu hành khách đã mua trước gói dịch vụ hành lý ký gửi thông thường sẽ không được hoàn lại. Điều này yêu cầu hành khách cân nhắc kỹ lưỡng khi mua trước các dịch vụ bổ sung đi kèm hành lý.

Tại Vietravel Airlines, hãng triển khai dịch vụ vận chuyển cành mai, cành đào và các loại hoa trên các chuyến bay nội địa trong thời gian bán dịch vụ từ ngày 12/01 đến 22/02/2026, áp dụng cho các chuyến bay khai thác từ 19/01 đến 22/02/2026. Hành khách có nhu cầu vận chuyển mai, đào cần đăng ký dịch vụ tối thiểu một giờ trước giờ khởi hành để được ưu tiên phục vụ.

Vietravel Airlines quy định, mỗi bó mai, đào hoặc hoa có kích thước không vượt quá 150 x 40 x 40 cm, trọng lượng tối đa 23kg, tối đa hai cành. Giá dịch vụ là 450.000 đồng nếu mua trước và 660.000 đồng nếu mua tại sân bay, chưa bao gồm VAT. Hãng không chấp nhận vận chuyển mai, đào dạng cây có chậu hoặc có đất, đồng thời yêu cầu hành khách ký miễn trừ trách nhiệm do đặc thù của mặt hàng dễ hư hỏng.

Sun PhuQuoc Airways cũng tham gia thị trường vận chuyển mai, đào dịp Tết với mức giá niêm yết khoảng 495.000 đồng/bó, bao gồm VAT. Dịch vụ này áp dụng từ 10/01 đến 03/03/2026, cho phép mỗi hành khách ký gửi tối đa 01 bó không quá 02 cành và kích thước tương tự như quy định chung của các hãng khác. Mỗi hành khách được đăng ký tối đa 01 bó, mỗi bó không quá 02 cành, với kích thước tối đa 150 x 40 x 40 cm. Tổng số lượng vận chuyển được giới hạn ở 30 bó trên mỗi chuyến bay

Đọc nhiều nhất

