Hai hãng hàng không Việt vào top an toàn nhất thế giới

Năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt của hàng không Việt Nam khi hai hãng hàng không lớn nhất đất nước – Vietnam Airlines và Vietjet Air, được vinh danh trong các bảng xếp hạng an toàn uy tín nhất thế giới.

Theo đó, Vietnam Airlines – Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, xếp thứ 19 trong danh sách “Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026” do AirlineRatings.com công bố vào ngày 13/1/2026. Trang web đánh giá an toàn hàng không và chất lượng sản phẩm đánh giá hơn 320 hãng hàng không trên toàn thế giới và công bố Top 25 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ và Top 25 hãng hàng không giá rẻ dựa trên an toàn vận hành, đào tạo và hiệu suất xử lý sự cố.

Trong top này, Vietnam Airlines đứng cùng nhiều thương hiệu lớn như Emirates, Etihad hay Singapore Airlines.

Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ an toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và liên tục duy trì chứng chỉ này từ năm 2006.

Vietnam Airlines và Vietjet lọt top hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Ảnh: Tạp chí hàng không

Trong khi đó, Vietjet Air được vinh danh trong nhóm “hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới năm 2026” bởi tổ chức AirlineRatings. Hãng bay của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo góp mặt ở vị trí thứ 8 không thay đổi so với năm 2025.

Ở bảng xếp hạng năm 2026, VietJet đứng sau những cái tên như HK Express, Jetstar Airways, Scoot, Fly Dubai, EasyJet Group, Southwest, airBaltic. Vietjet Air đứng trên một số hãng như Wizz Air Group, AirAsia Group, TUI UK, Vueling, Norwegian, JetBlue, FlyNAS,....

Vietjet duy trì điểm an toàn 7/7 sao từ nhiều năm liền kể từ 2018, với lịch sử vận hành an toàn tuyệt đối trong suốt gần 20 năm hoạt động và đội tàu bay ngày càng hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Điều này đưa Vietjet sánh vai cùng các hãng chi phí thấp đáng tin cậy như EasyJet, Southwest hay Ryanair trên bản đồ hàng không toàn cầu.

AirlineRatings là một trong những tổ chức chuyên đánh giá an toàn và chất lượng dịch vụ hàng không hàng đầu thế giới. Tổ chức này dựa trên các dữ liệu kiểm toán an toàn quốc tế, số liệu sự cố, tuổi tàu bay và các tiêu chí kỹ thuật khác để xây dựng xếp hạng hàng năm, cung cấp thông tin hữu ích cho hành khách trong lựa chọn hãng bay.

Sự góp mặt của Vietnam Airlines và Vietjet trong bảng xếp hạng khẳng định tiêu chuẩn vận hành và an toàn bay của hai hãng Việt Nam đã bắt kịp các chuẩn mực quốc tế.