Mải mê đua công nghệ, Mazda "ngã ngựa" trên bảng xếp hạng độ tin cậy

Thị trường ôtô thế giới tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các thương hiệu châu Á về chỉ số tin cậy, theo báo cáo mới nhất từ tổ chức Consumer Reports.

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ khoảng 380.000 phương tiện, báo cáo năm nay đưa ra lời khuyên quan trọng cho người tiêu dùng: ưu tiên những dòng xe đã được kiểm chứng và thận trọng với những mẫu xe mới áp dụng quá nhiều công nghệ đột phá trong giai đoạn đầu.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Toyota đã xuất sắc giành vị trí quán quân, khẳng định triết lý chú trọng sự bền bỉ và ổn định của hãng xe Nhật. Theo sát ở các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Subaru, Lexus, Honda và đại diện duy nhất từ châu Âu là BMW. Kết quả này cho thấy các thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì được quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, giúp xe hoạt động ổn định và ít gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành lâu dài.

Kết quả bình chọn Top Picks cho những chiếc xe tốt nhất năm 2026.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong báo cáo thuộc về Tesla khi thương hiệu xe điện của tỷ phú Elon Musk đã tăng mạnh 8 bậc để vươn lên vị trí thứ 9. Sự thăng hạng này chủ yếu nhờ vào những cải thiện tích cực trên hai dòng xe chủ lực là Model 3 và Model Y. Tuy nhiên, mẫu xe bán tải Cybertruck lại không đạt được kết quả như kỳ vọng với mức điểm dưới trung bình. Điều này cho thấy Tesla vẫn đang đối mặt với các thách thức về mức độ hoàn thiện phần cứng và các lỗi kỹ thuật phát sinh trên những dòng sản phẩm mang tính thử nghiệm cao.

Ngược lại với sự thăng tiến của Tesla, Mazda gây thất vọng khi tụt 8 bậc, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Dữ liệu thực tế cho thấy trong khi các mẫu xe cũ của hãng vẫn giữ vững phong độ thì những dòng sản phẩm mới như CX-70 và CX-90 lại gặp nhiều trục trặc. Đặc biệt, các phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV) của các dòng xe này ghi nhận tỷ lệ lỗi cao. Các chuyên gia đánh giá đây là hệ quả của việc Mazda triển khai đồng loạt nền tảng khung gầm, hệ truyền động và công nghệ mới, khiến độ ổn định chưa thể đạt mức tối ưu ngay lập tức.

Báo cáo của Consumer Reports cũng chỉ ra một xu hướng rõ rệt: xe Hybrid hiện là lựa chọn an toàn nhất cho người tiêu dùng muốn cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Trong khi đó, nhóm xe điện (EV) và xe lai sạc điện (PHEV) vẫn nằm trong nhóm có tỷ lệ rủi ro cao về độ tin cậy, nhất là với những mẫu xe vừa ra mắt hoặc mới trải qua đợt nâng cấp lớn.

Xét theo khu vực, các hãng xe Mỹ có sự phân hóa rõ rệt. Buick hiện là thương hiệu nội địa có thứ hạng cao nhất (vị trí thứ 8), tiếp theo là Ford (vị trí thứ 11), trong khi hãng xe điện mới nổi Rivian đứng ở cuối bảng xếp hạng. Tổng thể, các thương hiệu châu Á vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, các hãng xe châu Âu nằm ở mức trung bình, còn các nhà sản xuất Mỹ đang có dấu hiệu tụt lại phía sau trong cuộc đua về chỉ số tin cậy dài hạn.