Mải mê đua công nghệ, Mazda "ngã ngựa" trên bảng xếp hạng độ tin cậy

Thị trường ôtô thế giới tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các thương hiệu châu Á về chỉ số tin cậy, theo báo cáo mới nhất từ tổ chức Consumer Reports.

Nguyễn Thảo

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ khoảng 380.000 phương tiện, báo cáo năm nay đưa ra lời khuyên quan trọng cho người tiêu dùng: ưu tiên những dòng xe đã được kiểm chứng và thận trọng với những mẫu xe mới áp dụng quá nhiều công nghệ đột phá trong giai đoạn đầu.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Toyota đã xuất sắc giành vị trí quán quân, khẳng định triết lý chú trọng sự bền bỉ và ổn định của hãng xe Nhật. Theo sát ở các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Subaru, Lexus, Honda và đại diện duy nhất từ châu Âu là BMW. Kết quả này cho thấy các thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì được quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, giúp xe hoạt động ổn định và ít gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành lâu dài.

1-3241.jpg
Kết quả bình chọn Top Picks cho những chiếc xe tốt nhất năm 2026.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong báo cáo thuộc về Tesla khi thương hiệu xe điện của tỷ phú Elon Musk đã tăng mạnh 8 bậc để vươn lên vị trí thứ 9. Sự thăng hạng này chủ yếu nhờ vào những cải thiện tích cực trên hai dòng xe chủ lực là Model 3 và Model Y. Tuy nhiên, mẫu xe bán tải Cybertruck lại không đạt được kết quả như kỳ vọng với mức điểm dưới trung bình. Điều này cho thấy Tesla vẫn đang đối mặt với các thách thức về mức độ hoàn thiện phần cứng và các lỗi kỹ thuật phát sinh trên những dòng sản phẩm mang tính thử nghiệm cao.

2-9552.jpg
Mazda gây thất vọng khi tụt 8 bậc, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Ngược lại với sự thăng tiến của Tesla, Mazda gây thất vọng khi tụt 8 bậc, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Dữ liệu thực tế cho thấy trong khi các mẫu xe cũ của hãng vẫn giữ vững phong độ thì những dòng sản phẩm mới như CX-70 và CX-90 lại gặp nhiều trục trặc. Đặc biệt, các phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV) của các dòng xe này ghi nhận tỷ lệ lỗi cao. Các chuyên gia đánh giá đây là hệ quả của việc Mazda triển khai đồng loạt nền tảng khung gầm, hệ truyền động và công nghệ mới, khiến độ ổn định chưa thể đạt mức tối ưu ngay lập tức.

Báo cáo của Consumer Reports cũng chỉ ra một xu hướng rõ rệt: xe Hybrid hiện là lựa chọn an toàn nhất cho người tiêu dùng muốn cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Trong khi đó, nhóm xe điện (EV) và xe lai sạc điện (PHEV) vẫn nằm trong nhóm có tỷ lệ rủi ro cao về độ tin cậy, nhất là với những mẫu xe vừa ra mắt hoặc mới trải qua đợt nâng cấp lớn.

3-5232.jpg
Trong bảng xếp hạng năm nay, Toyota đã xuất sắc giành vị trí quán quân, khẳng định triết lý chú trọng sự bền bỉ và ổn định của hãng xe Nhật.

Xét theo khu vực, các hãng xe Mỹ có sự phân hóa rõ rệt. Buick hiện là thương hiệu nội địa có thứ hạng cao nhất (vị trí thứ 8), tiếp theo là Ford (vị trí thứ 11), trong khi hãng xe điện mới nổi Rivian đứng ở cuối bảng xếp hạng. Tổng thể, các thương hiệu châu Á vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, các hãng xe châu Âu nằm ở mức trung bình, còn các nhà sản xuất Mỹ đang có dấu hiệu tụt lại phía sau trong cuộc đua về chỉ số tin cậy dài hạn.

Bài liên quan

Top ôtô "ế ẩm" nhất Việt Nam tháng 3/2026 - gọi tên 8 xe Nhật, 2 xe Hàn

Trong tháng 3/2026 vừa qua, trong top 10 ôtô bán ế ẩm nhất tại thị trường Việt Nam có tới 8 mẫu xe Nhật Bản góp mặt và chỉ có 2 cái tên đến từ Hàn Quốc.

1-7726.jpg
Trong tháng 3/2026 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam đã khởi sắc trở lại sau tháng Tết. Điều này đã phần nào tác động đến danh sách 10 mẫu ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng 3/2026. Một cái tên có mặt trong top 10 trong tháng 2/2026 đã biến mất, đó là Honda BR-V. Thay vào đó là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Toyota Wigo.
2-5921.jpg
1. Toyota Wigo: 2 xe
﻿Trong tháng 3/2026, hãng Toyota chỉ bán được đúng 2 chiếc Wigo cho người Việt, giảm đến 94,2%. Cộng dồn trong 3 tháng đầu năm nay, mẫu xe hạng A này đạt doanh số 200 chiếc. Toyota Wigo hiện chỉ có 1 phiên bản tại Việt Nam và có giá bán từ 405 triệu đồng. Tuy rẻ nhưng mẫu xe này lại sở hữu kích thước nhỏ, nội thất không mấy rộng rãi và trang bị chỉ dừng ở mức cơ bản.
Top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 2/2026, nhiều xe "hàng hot" góp mặt

Trong tháng 2/2026 vừa qua, đã có một số gương mặt mới trong top 10 ôtô bán ế ẩm nhất Việt Nam gây chú ý là Kia Sorento, Hyundai Elantra và Honda BR-V.

2.jpg
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2026 vừa qua, thị trường ôtô trong nước đạt doanh số 19.278 xe, giảm 47,7% so với tháng liền trước. Trong số này, có 12.376 xe du lịch, 6.542 xe thương mại và 360 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch giảm 53%; xe thương mại giảm 37%; và xe chuyên dụng giảm 22%.
1.jpg
Ngoài ra, xe lắp ráp trong nước đạt doanh số 9.220 xe, giảm 49% so với tháng trước. Trong khi đó, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.058 xe, giảm 47% so với tháng trước. Sự sụt giảm chung của toàn thị trường đã tác động đáng kể đến danh sách 10 ôtô bán ế nhất Việt Nam trong tháng 2/2026. Trong tháng vừa qua, đã có một số gương mặt mới trong top 10 này như Kia Sorento, Hyundai Elantra và Honda BR-V.
Top xe bán tải cũ bền bỉ, ít hỏng hóc nhất mà bạn nên mua

Các chuyên gia của Consumer Reports mới đây đã tổng hợp danh sách những mẫu xe bán tải đời cũ bền bỉ và ít hỏng hóc nhất mà họ khuyên người dùng nên mua.

2-6104.jpg
Khi mua bạn xe bán tải đã qua sử dụng hoặc hết thời hạn bảo hành, sự thận trọng là điều hoàn toàn cần thiết. Điều cuối cùng mà bạn mong muốn là mua về một chiếc xe nhanh bị hỏng và tốn thêm chi phí sửa chữa. Đáng tiếc là không phải lúc nào cũng dễ xác định đâu là mẫu xe bán tải thực sự bền bỉ theo thời gian.
1-6312.jpg
Đây cũng là lúc bạn cần đến Consumer Reports với những khảo sát về độ đáng tin cậy dài hạn của xe. Sau khi rà soát dữ liệu từ cuộc khảo sát độ đáng tin cậy mới nhất, nhóm chuyên gia của Consumer Reports đã tổng hợp danh sách 5 mẫu xe bán tải cũ bền bỉ và ít hỏng hóc nhất mà họ khuyên người dùng nên mua.
