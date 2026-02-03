Hà Nội

Du lịch

Mai anh đào khoe sắc trước Tết, xóm Mừng thành điểm check-in hút khách

Xóm Mừng tràn ngập sắc hoa mai anh đào và cải vàng, mang đến không khí Tết sớm bình yên, nguyên sơ, lý tưởng để thưởng ngoạn và khám phá văn hóa dân tộc Mường.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xóm Mừng bản làng của đồng bào Mường nằm lưng chừng núi ở vùng Tây Bắc bỗng trở thành điểm hẹn mùa xuân khi mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng cả triền đồi. Ảnh Internet
Xen giữa sắc hồng dịu dàng ấy là những thảm hoa cải vàng rực rỡ đang vào độ đẹp nhất, tạo nên bức tranh thiên nhiên nên thơ, thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí Tết sớm giữa núi rừng. Ảnh Hà Anh Tú
Từ sáng sớm, con đường dẫn vào xóm Mừng đã rộn ràng bước chân du khách. Men theo sườn núi, những hàng mai anh đào nở thành từng chùm lớn, cánh hoa mỏng manh hồng phớt rung rinh trong gió lạnh cuối đông. Dưới tán hoa, những thửa ruộng bậc thang điểm xuyết sắc vàng hoa cải, trải dài như dải lụa, khiến cả không gian bừng sáng giữa nền xanh của rừng già. Ảnh Phạm Hiếu
Theo người dân địa phương, mai anh đào ở xóm Mừng thường nở rộ từ cuối tháng Chạp đến cận Tết Nguyên đán. Năm nay, thời tiết lạnh khô, ít mưa giúp hoa nở đều, cánh dày và màu sắc tươi tắn hơn. “Khi trời hanh, nắng nhẹ ban ngày, đêm lạnh sâu, hoa sẽ nở thành từng tán lớn, phủ kín lối đi. Đây cũng là lúc cảnh đẹp nhất trong năm”, một người dân chia sẻ. Ảnh Phạm Hiếu
Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc hoa, xóm Mừng còn cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi của bản làng miền núi. Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn đồi, khói bếp bảng lảng mỗi chiều, tiếng gà gáy xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa tạo nên không khí yên bình, khác hẳn sự ồn ào nơi phố thị. Ảnh Nguyễn Thành
Du khách đến đây không chỉ để “săn ảnh” mà còn để tận hưởng cảm giác thư thái, hít hà hương rừng và cảm nhận mùa xuân đang về rất gần. Ảnh Oanh Đỗ
Vào những ngày cao điểm, nhiều bạn trẻ và gia đình chọn trang phục truyền thống hoặc áo dài để chụp ảnh giữa vườn mai anh đào. Các góc chụp được yêu thích là lối mòn uốn quanh triền đồi, nơi hoa phủ kín hai bên đường; hay khu ruộng bậc thang nhìn từ trên cao, nơi sắc hồng vàng xanh hòa quyện hài hòa. Khi nắng lên, bầu trời trong vắt càng làm nổi bật gam màu của hoa, tạo nên khung hình rực rỡ nhưng vẫn rất dịu dàng. Ảnh Oanh Đỗ
Bên cạnh mai anh đào và hoa cải, chuyến du xuân xóm Mừng còn mang đến cho du khách cơ hội khám phá văn hóa Mường bản địa. Những câu chuyện về nương rẫy, về phong tục đón Tết, mâm cơm ngày xuân với các món đặc trưng như cơm lam, thịt nướng, rượu cần… khiến hành trình thêm trọn vẹn. Nhiều hộ dân cũng sẵn sàng hướng dẫn du khách tham quan vườn hoa, chia sẻ cách chăm sóc mai anh đào để cây nở đúng dịp Tết. Ảnh Nguyễn Thành
Theo kinh nghiệm của người dân, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa là buổi sáng sớm hoặc xế chiều. Sáng, sương mỏng còn giăng nhẹ trên cánh hoa, ánh nắng mới lên tạo hiệu ứng lung linh; chiều, nắng vàng dịu phủ khắp sườn đồi, thích hợp để chụp những bức ảnh giàu cảm xúc. Du khách được khuyến cáo đi giày đế thấp, giữ gìn vệ sinh và không bẻ cành, hái hoa để bảo vệ cảnh quan chung. Ảnh Nguyễn Thành
