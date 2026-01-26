Hà Nội

Du lịch

Mai anh đào nhuộm hồng buôn làng Đưng K’si, mùa xuân về sớm giữa cao nguyên

Khi cái lạnh cuối năm bao trùm cao nguyên, buôn làng Đưng K’si (Lạc Dương, Lâm Đồng) khoác sắc hồng mai anh đào, mở ra một mùa xuân yên ả giữa núi rừng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nép mình bên cung đường Quốc lộ 27C nối từ Nha Trang lên Đà Lạt, làng Đưng K’si không ồn ào, náo nhiệt như trung tâm phố núi. Thay vào đó là vẻ yên bình mộc mạc của những nếp nhà sàn, những con đường đất đỏ uốn lượn giữa núi rừng và sắc hoa bung nở trải dài khắp buôn làng. Ảnh Đồng Ngô
Dọc lối đi vào thôn, trước hiên nhà của đồng bào K’Ho, những cây mai anh đào vươn cành đón nắng. Hoa nở thành chùm, cánh mỏng rung rinh trong gió sớm, nhuộm hồng cả một góc trời cao nguyên. Ảnh Đồng Ngô
Giữa cái lạnh se sắt đặc trưng của Lạc Dương, sắc hoa ấy càng trở nên nổi bật, mang đến cảm giác ấm áp, trong trẻo rất riêng. Ảnh Đồng Ngô
Theo người dân địa phương, mai anh đào đã hiện diện ở Đưng K’si từ nhiều năm trước. Ban đầu chỉ là vài cây được trồng làm cảnh ven đường hay trước sân nhà, nhưng nhờ hợp thổ nhưỡng và khí hậu mát lạnh quanh năm, loài hoa này dần bén rễ, sinh trưởng mạnh mẽ. Ảnh Đồng Ngô
Cứ vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, khi cao nguyên vào mùa lạnh nhất, mai anh đào lại đồng loạt khoe sắc, mở ra một mùa xuân rất sớm giữa đại ngàn. Ảnh Đồng Ngô
Không chỉ làm đẹp cảnh quan, mai anh đào còn trở thành một phần nhịp sống quen thuộc của buôn làng. Ảnh Đồng Ngô
Những năm gần đây, khi hình ảnh mai anh đào Đưng K’si được lan tỏa nhiều hơn trên mạng xã hội, buôn làng nhỏ bắt đầu đón thêm du khách phương xa. Ảnh Đồng Ngô
Họ tìm đến không chỉ để ghi lại những khoảnh khắc hoa nở, mà còn để cảm nhận không khí xuân nguyên sơ, chậm rãi – điều ngày càng hiếm giữa nhịp sống hiện đại. Ảnh Quý Saigon
Một điểm dừng chân nhẹ nhàng, đủ để ai ghé qua cũng muốn chậm lại, hít hà hương xuân và mang về cho mình những ký ức rất riêng của cao nguyên Lâm Đồng. Ảnh Đồng Ngô
#Hoa mai anh đào cao nguyên #Làng Đưng K’si yên bình #Mùa xuân sớm Lâm Đồng #Du lịch mùa hoa nở

