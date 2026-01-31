Hà Nội

Du lịch

Lễ hội hoa mai anh đào xuân 2026 khép lại, sắc hồng vẫn lan tỏa phố núi

Sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi, lễ hội hoa mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026 chính thức bế mạc, nhưng sắc hồng mai anh đào vẫn rực rỡ khắp phố núi.

Bảo Giang

Đêm 31/1, tại Nhà ga Đà Lạt, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế mạc lễ hội hoa mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch diễn ra trong những ngày đầu năm.

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, lễ hội hoa mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026 được tổ chức với chuỗi 11 sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

toan-canh.jpg
Không gian Nhà ga Đà Lạt rực rỡ ánh sáng trong đêm bế mạc lễ hội.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, lễ hội không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào – loài hoa biểu tượng của mùa Xuân Đà Lạt – mà còn lan tỏa các giá trị văn hóa, hình ảnh con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Qua đó, lễ hội góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu Đà Lạt – Lâm Đồng.

“Lễ hội năm nay khép lại, nhưng hoa mai anh đào vẫn khoe sắc hồng rực rỡ trên mọi nẻo đường Đà Lạt. Những cảm xúc đẹp về tình người Đà Lạt hiền hòa, mến khách vẫn còn đọng lại và lan tỏa trong lòng du khách thập phương”, bà Loan chia sẻ.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách không chỉ được ngắm mai anh đào nở rộ trên khắp phố phường, mà còn trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đặc sắc gắn với lịch sử, kiến trúc và đời sống của thành phố.

kto-bl_1-28.jpg
Hoa mai anh đào khoe sắc hồng rực rỡ trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt trong thời gian diễn ra lễ hội.

Để phục vụ lễ hội, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp bản đồ số giới thiệu các điểm đến ngắm hoa mai anh đào, đồng thời trồng thêm hàng trăm cây mai anh đào theo chủ đề “Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào”.

Từ thành công của Lễ hội xuân 2026, địa phương cho biết sẽ đổi mới, sáng tạo để tổ chức các mùa lễ hội tiếp theo ngày càng chất lượng, hấp dẫn và giàu bản sắc.

