Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lên cao nguyên Mộc Châu 'săn' mai anh đào bung nở, nên đi tour hay tự túc?

Du lịch

Lên cao nguyên Mộc Châu 'săn' mai anh đào bung nở, nên đi tour hay tự túc?

Mai anh đào bung nở rực rỡ trên cao nguyên Mộc Châu, tạo điểm nhấn du lịch mới, thu hút du khách. Nhiều người phân vân chọn tour trọn gói hay khám phá tự túc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Thời điểm này, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) khoác lên mình tấm áo rực rỡ của muôn sắc hoa. Bên cạnh hoa mận, hoa mơ trắng tinh khôi hay những thảm hoa cải vàng trải dài khắp sườn đồi, mai anh đào đang trở thành “ngôi sao mới”, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến check-in và tận hưởng tiết trời se lạnh đặc trưng vùng cao. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Thời điểm này, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) khoác lên mình tấm áo rực rỡ của muôn sắc hoa. Bên cạnh hoa mận, hoa mơ trắng tinh khôi hay những thảm hoa cải vàng trải dài khắp sườn đồi, mai anh đào đang trở thành “ngôi sao mới”, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến check-in và tận hưởng tiết trời se lạnh đặc trưng vùng cao. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Chỉ mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng mai anh đào đã nhanh chóng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của cao nguyên. Những hàng cây được trồng xen kẽ trong khu vực trung tâm thị trấn, dọc các tuyến đường chính, công viên, khu dân cư… Khi vào mùa nở rộ, từng chùm hoa năm cánh đơn màu hồng phai bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả góc trời, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa lãng mạn trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Mộc Châu. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Chỉ mới xuất hiện khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng mai anh đào đã nhanh chóng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của cao nguyên. Những hàng cây được trồng xen kẽ trong khu vực trung tâm thị trấn, dọc các tuyến đường chính, công viên, khu dân cư… Khi vào mùa nở rộ, từng chùm hoa năm cánh đơn màu hồng phai bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả góc trời, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa lãng mạn trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Mộc Châu. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Khác với hoa mơ, hoa mận thường tập trung ở các bản làng ven trung tâm, mai anh đào lại hiện diện ngay trên những con phố quen thuộc. Chỉ cần thong thả dạo bước hay chạy xe chầm chậm qua các cung đường, du khách đã có thể bắt gặp sắc hoa hồng phớt nổi bật dưới nền trời xanh và nắng xuân dịu nhẹ. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Khác với hoa mơ, hoa mận thường tập trung ở các bản làng ven trung tâm, mai anh đào lại hiện diện ngay trên những con phố quen thuộc. Chỉ cần thong thả dạo bước hay chạy xe chầm chậm qua các cung đường, du khách đã có thể bắt gặp sắc hoa hồng phớt nổi bật dưới nền trời xanh và nắng xuân dịu nhẹ. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Chính sự “gần gũi” ấy khiến mai anh đào nhanh chóng trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích, thu hút đông đảo du khách tìm đến lưu lại những khoảnh khắc đẹp đầu năm. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Chính sự “gần gũi” ấy khiến mai anh đào nhanh chóng trở thành điểm check-in được giới trẻ yêu thích, thu hút đông đảo du khách tìm đến lưu lại những khoảnh khắc đẹp đầu năm. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Khi mùa hoa vào độ rực rỡ nhất, nhiều người băn khoăn nên chọn đi tour hay du lịch tự túc để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Mộc Châu. Mỗi hình thức đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng nhóm du khách. Ảnh Phạm Đức Anh
Khi mùa hoa vào độ rực rỡ nhất, nhiều người băn khoăn nên chọn đi tour hay du lịch tự túc để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Mộc Châu. Mỗi hình thức đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng nhóm du khách. Ảnh Phạm Đức Anh
Với những gia đình, người lớn tuổi hoặc du khách không có nhiều thời gian chuẩn bị, lựa chọn đi tour mang lại sự tiện lợi và an tâm. Lịch trình thường được thiết kế sẵn, kết hợp tham quan các điểm nổi bật của cao nguyên cùng những tuyến đường mai anh đào đang nở rộ. Du khách không phải lo lắng về phương tiện, ăn nghỉ hay đường đi, đồng thời có hướng dẫn viên hỗ trợ, giúp chuyến đi diễn ra suôn sẻ trong những ngày cao điểm mùa hoa. Ảnh Phạm Đức Anh
Với những gia đình, người lớn tuổi hoặc du khách không có nhiều thời gian chuẩn bị, lựa chọn đi tour mang lại sự tiện lợi và an tâm. Lịch trình thường được thiết kế sẵn, kết hợp tham quan các điểm nổi bật của cao nguyên cùng những tuyến đường mai anh đào đang nở rộ. Du khách không phải lo lắng về phương tiện, ăn nghỉ hay đường đi, đồng thời có hướng dẫn viên hỗ trợ, giúp chuyến đi diễn ra suôn sẻ trong những ngày cao điểm mùa hoa. Ảnh Phạm Đức Anh
Ngược lại, du lịch tự túc lại là lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích trải nghiệm và chụp ảnh ưa chuộng. Hình thức này cho phép du khách chủ động về thời gian, linh hoạt dừng chân ở những cung đường đẹp, những góc hoa ưng ý mà không bị bó buộc bởi lịch trình cố định. Ảnh Phạm Đức Anh
Ngược lại, du lịch tự túc lại là lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích trải nghiệm và chụp ảnh ưa chuộng. Hình thức này cho phép du khách chủ động về thời gian, linh hoạt dừng chân ở những cung đường đẹp, những góc hoa ưng ý mà không bị bó buộc bởi lịch trình cố định. Ảnh Phạm Đức Anh
Ngoài việc ngắm mai anh đào, hành trình tự túc còn dễ dàng kết hợp săn hoa mận, hoa mơ, ghé thăm các bản làng yên bình, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng cao nguyên. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Ngoài việc ngắm mai anh đào, hành trình tự túc còn dễ dàng kết hợp săn hoa mận, hoa mơ, ghé thăm các bản làng yên bình, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng cao nguyên. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Mai anh đào ở Mộc Châu thường nở rộ vào cuối đông – đầu xuân, kéo dài không quá lâu, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, du khách nên theo dõi thông tin địa phương để lựa chọn thời điểm phù hợp. Khi tham quan và chụp ảnh, cần giữ gìn cảnh quan, không bẻ cành, rung cây hay xả rác, góp phần bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh du lịch Mộc Châu thân thiện, văn minh. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Mai anh đào ở Mộc Châu thường nở rộ vào cuối đông – đầu xuân, kéo dài không quá lâu, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, du khách nên theo dõi thông tin địa phương để lựa chọn thời điểm phù hợp. Khi tham quan và chụp ảnh, cần giữ gìn cảnh quan, không bẻ cành, rung cây hay xả rác, góp phần bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh du lịch Mộc Châu thân thiện, văn minh. Ảnh Fanpage Đi trốn không
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa mai anh đào Mộc Châu #Du lịch cao nguyên Sơn La #Chọn tour trọn gói hay tự túc #Thời điểm hoa nở rực rỡ #Trải nghiệm du lịch tự do #Check-in và chụp ảnh hoa đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT