Ma trận "phí chồng phí" TikTok Shop: Kỷ nguyên giá rẻ chính thức khép lại?

Theo thông báo mới nhất từ TikTok Shop đến các nhà bán hàng, từ ngày 09/5/2026, nền tảng sẽ điều chỉnh đồng loạt các khoản phí nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ dài hạn và củng cố hệ sinh thái tăng trưởng bền vững cho nhà bán hàng.

Sau một thời gian dài duy trì chiến lược “đốt tiền” không tiếc tay để mở rộng thị phần và thu hút người dùng, TikTok Shop đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về việc thay đổi lộ trình vận hành. Khi vị thế trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã được định hình vững chắc, nền tảng này bắt đầu rũ mô hình vận hành dựa trên ưu đãi để lôi kéo người mua.

(Ảnh minh hoạ)

Những chính sách ưu đãi bùng nổ từng giúp TikTok Shop nhanh chóng bắt kịp các đối thủ kỳ cựu giờ đây được thay thế bằng các quyết định điều chỉnh chi phí quyết liệt. Theo quan sát, áp lực từ các nhà đầu tư về bài toán lợi nhuận sau quãng thời gian dài ưu tiên tăng trưởng bằng mọi giá đã buộc nền tảng này phải chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa trên trợ giá sang mô hình kinh doanh bền vững và có lãi.

Không chỉ riêng TikTok Shop, sự gia tăng đồng loạt của các loại phí nền tảng trong thời gian qua chính là minh chứng cho sự nôn nóng của các sàn thương mại điện tử trong việc tìm kiếm dòng tiền lãi sau giai đoạn dài bù lỗ. Thay vì tiếp tục với các gói hỗ trợ, nền tảng này đang siết chặt các quy định và áp dụng hệ thống “phí chồng phí”, buộc người kinh doanh phải thích nghi với một sân chơi mới - nơi sự sàng lọc diễn ra khốc liệt và kỷ nguyên thương mại điện tử giá rẻ chính thức khép lại.

Ma trận "phí chồng phí" trên TikTok Shop

Đi sâu vào chính sách vận hành của TikTok Shop, có thể thấy nhà bán hàng đang phải đối mặt với một hệ thống chi phí đa tầng, bao gồm cả phí cố định và phí theo tỷ lệ phần trăm. Các khoản này được nền tảng tự động khấu trừ trực tiếp vào doanh thu quyết toán của từng đơn hàng.

Đầu tiên là phí xử lý đơn hàng áp dụng từ ngày 27/10/2025 với mức thu cố định 3.000 đồng (đã bao gồm thuế) cho mỗi đơn giao thành công nhằm phục vụ dịch vụ kho vận và hỗ trợ AI. Khoản phí này được thu trên mọi đơn hàng bất kể giá trị và không được hoàn lại ngay cả khi phát sinh trả hàng sau đó.

Tiếp đến là phí giao dịch áp dụng từ ngày 9/5/2026 với mức 6% tính trên tổng số tiền khách hàng thanh toán. Đối với nhà bán hàng cá nhân, mức phí này đã bao gồm thuế, trong khi các pháp nhân đã xác minh mã số thuế sẽ nhận mức thu chưa thuế và tự chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Cuối cùng, phí hoa hồng nền tảng là khoản mục có sự điều chỉnh tăng mạnh mẽ nhất kể từ ngày 9/5/2026.

Phí này tính trên giá gốc sản phẩm sau chiết khấu và được áp dụng đồng loạt cho mọi ngành hàng, đồng thời phân hóa mức thu khác nhau giữa gian hàng tiêu chuẩn và gian hàng Mall.

Ngoài các chi phí cốt lõi, nhà bán hàng còn phải đối mặt với nhóm phí bổ sung và các khoản điều chỉnh phát sinh. Danh mục này bao gồm phí vận chuyển chênh lệch khi kích thước kiện hàng thực tế vượt quá kích thước niêm yết, hoa hồng Affiliate chi trả cho các nhà sáng tạo nội dung và phí dịch vụ SFP. Bên cạnh đó, nền tảng còn áp dụng các chế tài tài chính như phí phạt vi phạm hoặc khoản khấu trừ bồi thường nếu người bán gây ra trải nghiệm tiêu cực cho khách hàng.

Người bán "gồng" mình trước ma trận phí

Việc điều chỉnh chính sách từ các nền tảng đang tạo ra “cú sốc” tài chính trực diện, bào mòn biên lợi nhuận của nhà bán hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chỉ cần một biến động nhỏ trong chi phí vận hành cũng đủ sức đẩy nhiều doanh nghiệp, người bán nhất là các đơn vị có biên lợi nhuận mỏng, từ trạng thái có lãi sang thua lỗ nặng nề.

Sự điều chỉnh này khiến cộng đồng người bán rơi vào thế kẹt khi gần như không còn phương án thay thế ngoài việc chấp nhận luật chơi mới của nền tảng. Khi các lớp chi phí bóp nghẹt biên lợi nhuận, người bán buộc phải tìm cách tự cứu mình bằng việc đẩy giá bán lẻ lên cao hơn.

Chia sẻ về thực trạng này, chị Phương Anh (Hà Nội), một chủ doanh nghiệp đang vận hành TikTok Shop cho biết: "Chúng tôi đang bị bào mòn bởi áp lực kép, một mặt phải gánh rất nhiều loại phí sàn, mặt khác phải "đốt tiền" mua traffic (lưu lượng truy cập). Nhưng nghịch cảnh của việc mua traffic là doanh nghiệp ra đơn rất nhiều nhưng tỷ lệ hoàn huỷ cũng rất cao, đặc biệt là đối với sản phẩm thời trang. Phần lớn chi phí bỏ ra không tạo ra giá trị trực tiếp, khiến doanh nghiệp rơi vào tình cảnh "nổ đơn" thì lỗ, mà không có đơn thì chết".

(Ảnh minh hoạ)

"Nếu như trước đây, việc hoàn huỷ không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu cuối cùng của nhãn hàng, thì với các chính sách mới vào năm 2026, TikTok Shop đã tạo ra một sức ép chưa từng có lên lợi nhuận các nhà bán hàng nhỏ lẻ. Bằng cách thu phí cố định ngay cả trên các đơn hoàn huỷ, việc này dẫn đến các nhà bán hàng có thể mất cả tiền và sản phẩm, đây chính là một ma trận "chi phí chồng chi phí" đúng nghĩa". Chị Phương Anh cho biết thêm.

Khi “ma trận phí” chạm đến túi tiền người mua

Trong ma trận phí này, người tiêu dùng không đứng ngoài cuộc. Khi người bán bị "bóp nghẹt" bởi các loại chi phí để hoạt động trên sàn, phương án tất yếu chính là điều chỉnh giá bán lẻ. Tuy nhiên, tâm lý khách hàng trên các nền tảng giải trí kết hợp mua sắm vốn rất nhạy cảm với giá cả.

Trong bối cảnh chi phí vận hành bị đẩy về phía người mua, tâm lý khách hàng cũng bắt đầu có những bước chuyển dịch rõ rệt. Không còn thời kỳ "chốt đơn" không cần nhìn giá, người tiêu dùng hiện nay đang dần trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

"Mình nhận thấy thói quen mua sắm của mình đã thay đổi rõ rệt. Khi các sàn tăng phí và giá bán không còn ưu đãi, mình bắt đầu thận trọng hơn khi mua hàng. Mình không còn mua vì thói quen nữa mà chủ động tìm kiếm những lựa chọn hấp dẫn hơn về giá", bạn Bảo Ngọc (Hà Nội) chia sẻ.

Sự trung thành với thương hiệu giờ đây là một khái niệm xa xỉ khi đặt lên bàn cân cùng giá cả. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về mức giá hoặc phí vận chuyển cũng đủ để khách hàng sẵn sàng chuyển sang tìm kiếm những lựa chọn hấp dẫn hơn.

Thực trạng hiện nay của các sàn thương mại điện tử không chỉ là một đợt điều chỉnh phí thông thường, mà là dấu hiệu của một cuộc thanh lọc thị trường đầy nghiệt ngã. Từ TikTok Shop cho đến Shopee, Lazada hay các nền tảng khác, đây đã trở thành bức tranh chung của sàn thương mại điện tử. Ma trận phí chồng phí, nghịch lý "nổ đơn" nhưng vẫn lỗ cùng sự thay đổi khắt khe trong tâm lý người dùng buộc các đơn vị kinh doanh phải tính lại bài toán kinh tế.

Các sàn thương mại điện tử Việt Nam đã bước sang một trang mới, rời xa thời kỳ tăng trưởng nóng để tiến vào giai đoạn sàng lọc thực tế và tiến đến tăng trưởng bền vững. Khi các nền tảng đồng loạt siết chặt chính sách và phí sàn, "nổ đơn" không còn là thước đo của thành công. Giờ đây, chỉ những đơn vị kinh doanh có chiến lược bền vững, biết cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận mới có thể tiếp tục tồn tại trong một hệ sinh thái ngày càng khắc nghiệt.