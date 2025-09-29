Hà Nội

Mã độc wiper xóa sạch dữ liệu khiến người dùng mất trắng

Số hóa

Mã độc wiper xóa sạch dữ liệu khiến người dùng mất trắng

Khác với ransomware, mã độc wiper không đòi tiền chuộc mà hủy hoại dữ liệu hoàn toàn, khiến nạn nhân không thể khôi phục nếu không sao lưu.

Thiên Trang (th)
Trong thế giới an ninh mạng, wiper được coi là một trong những loại mã độc nguy hiểm nhất.
Theo Kaspersky và Symantec, nó có thể ghi đè tệp, phá bảng phân vùng hoặc xóa sạch ổ cứng.
Điểm khác biệt với ransomware là wiper không hề giữ dữ liệu để trả lại khi trả tiền chuộc.
Công ty an ninh mạng Fortinet cảnh báo có trường hợp wiper giả dạng ransomware, nhưng dữ liệu đã bị phá hủy vĩnh viễn.
Mục tiêu của wiper không phải tiền bạc mà là gây thiệt hại tối đa, thường trong các vụ tấn công APT.
Người dùng cá nhân cũng có nguy cơ mất ảnh, tài liệu, thông tin quan trọng nếu không có bản sao lưu.
Kaspersky khuyến nghị luôn sao lưu dữ liệu để giảm thiểu rủi ro khi bị tấn công.
TechTarget nhấn mạnh việc cập nhật phần mềm thường xuyên để bịt lỗ hổng trước wiper malware.
