Lý do thu hồi lô nước hoa LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml

Do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm ghi nhãn, lô nước hoa LD Perfume Oil - hộp 1 chai 12ml đã bị Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2562/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô mỹ phẩm nước hoa LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group.

Sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml, trên nhãn ghi số lô SX LD043979, HSD 36 tháng sau khi mở nắp. Nhãn hộp không có thông tin ngày sản xuất, nhãn chai không có thông tin số lô sản xuất. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group (địa chỉ: K3-4, Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, địa chỉ hiện nay: 325E, KV1, phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu cảm quan. Mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng ngừng ngay việc kinh doanh, lưu hành lô sản phẩm LD Perfume Oil - hộp 1 chai 12ml, đồng thời trả lại cho cơ sở cung ứng. Các địa phương phải tổ chức giám sát việc thu hồi, tiêu hủy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Thông báo của Cục Quản lý Dược - Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng. Gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/10/2025.

Đồng thời rà soát trên nhãn sản phẩm mỹ phẩm đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/9/2025. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

Ảnh minh họa/Internet

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ giám sát Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/10/2025.