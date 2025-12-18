Lý do thị trường ôtô điện năm 2026 đối mặt nguy cơ “đội giá”?

Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và nhu cầu pin tăng vọt toàn cầu, nhiều nhà cung cấp pin lithium Trung Quốc đã phát đi thông báo tăng giá.

Hunan Yuneng New Energy, một trong những nhà cung cấp vật liệu cực dương pin lithium-ion lớn nhất Trung Quốc – chuyên cung ứng cho các tập đoàn như CATL và BYD, cho biết từ ngày 1/1/2026, mức phí gia công cho toàn bộ sản phẩm lithium iron phosphate (LFP) sẽ tăng thêm 3.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 425 USD), chưa bao gồm thuế. Doanh nghiệp cũng lưu ý rằng nếu thị trường hoặc giá nguyên liệu biến động lớn, giá sản phẩm sẽ được đàm phán lại.

Tương tự, một nhà sản xuất pin lithium khác, Dejia Energy, thông báo sẽ tăng 15% giá bán các sản phẩm pin kể từ ngày 16/12/2025, do chi phí nguyên liệu leo thang. Mức tăng được tính dựa trên giá niêm yết hiện hành.

Theo chuyên trang công nghệ OFweek, giá của nhiều nguyên liệu chủ chốt trong ngành pin lithium đã tăng phi mã chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, giá lithium hexafluorophosphate – chất dẫn điện chính trong dung dịch điện phân của pin lithium-ion – đã tăng hơn 118%, từ 55.000 nhân dân tệ/tấn (7.800 USD) lên 120.000 nhân dân tệ/tấn (17.000 USD) chỉ sau hai tháng.

Trong khi đó, giá lithium cobalt oxide – vật liệu cực dương trong pin sạc – cũng tăng hơn 150%, từ 140.000 NDT/tấn (19.850 USD) hồi đầu năm lên tới 350.000 NDT/tấn (49.600 USD) vào tháng 11. Giá lithium carbonate cấp pin cũng vượt ngưỡng 94.000 NDT/tấn (13.300 USD), với mức tăng hơn 16% chỉ trong tháng 11. Với mỗi 10.000 NDT/tấn tăng thêm của lithium carbonate, chi phí vật liệu cực dương LFP có thể tăng thêm 2.300 – 2.500 NDT/tấn (tương đương 326 – 354 USD).

Theo thống kê, pin LFP hiện đang chiếm tới 81,5% tổng công suất pin lắp đặt tại Trung Quốc, và là nền tảng chính cho nhiều mẫu xe điện phổ thông. Với nguồn cung pin đang bị thắt chặt, nhiều hãng xe đang tìm cách "giữ chỗ" với các nhà sản xuất pin để đảm bảo sản lượng không bị ảnh hưởng.

Giá nguyên liệu tăng chóng mặt, cộng với nhu cầu pin tăng mạnh từ làn sóng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đang khiến giá thành pin – và theo đó là giá xe điện – đối mặt với áp lực gia tăng đáng kể trong năm 2026. Giới phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, chi phí sở hữu xe điện trong thời gian tới có thể không còn “dễ chịu” như hiện tại, đặc biệt trong phân khúc phổ thông vốn đang cạnh tranh gay gắt về giá.