Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Lý do thị trường ôtô điện năm 2026 đối mặt nguy cơ “đội giá”?

Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và nhu cầu pin tăng vọt toàn cầu, nhiều nhà cung cấp pin lithium Trung Quốc đã phát đi thông báo tăng giá.

Thảo Nguyễn
Video: Xem người Trung Quốc thay pin ôtô điện nhanh như đổ xăng.

Hunan Yuneng New Energy, một trong những nhà cung cấp vật liệu cực dương pin lithium-ion lớn nhất Trung Quốc – chuyên cung ứng cho các tập đoàn như CATL và BYD, cho biết từ ngày 1/1/2026, mức phí gia công cho toàn bộ sản phẩm lithium iron phosphate (LFP) sẽ tăng thêm 3.000 nhân dân tệ/tấn (khoảng 425 USD), chưa bao gồm thuế. Doanh nghiệp cũng lưu ý rằng nếu thị trường hoặc giá nguyên liệu biến động lớn, giá sản phẩm sẽ được đàm phán lại.

Tương tự, một nhà sản xuất pin lithium khác, Dejia Energy, thông báo sẽ tăng 15% giá bán các sản phẩm pin kể từ ngày 16/12/2025, do chi phí nguyên liệu leo thang. Mức tăng được tính dựa trên giá niêm yết hiện hành.

3-3853.jpg
Nhiều nhà cung cấp pin lithium Trung Quốc đã phát đi thông báo tăng giá.

Theo chuyên trang công nghệ OFweek, giá của nhiều nguyên liệu chủ chốt trong ngành pin lithium đã tăng phi mã chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, giá lithium hexafluorophosphate – chất dẫn điện chính trong dung dịch điện phân của pin lithium-ion – đã tăng hơn 118%, từ 55.000 nhân dân tệ/tấn (7.800 USD) lên 120.000 nhân dân tệ/tấn (17.000 USD) chỉ sau hai tháng.

Trong khi đó, giá lithium cobalt oxide – vật liệu cực dương trong pin sạc – cũng tăng hơn 150%, từ 140.000 NDT/tấn (19.850 USD) hồi đầu năm lên tới 350.000 NDT/tấn (49.600 USD) vào tháng 11. Giá lithium carbonate cấp pin cũng vượt ngưỡng 94.000 NDT/tấn (13.300 USD), với mức tăng hơn 16% chỉ trong tháng 11. Với mỗi 10.000 NDT/tấn tăng thêm của lithium carbonate, chi phí vật liệu cực dương LFP có thể tăng thêm 2.300 – 2.500 NDT/tấn (tương đương 326 – 354 USD).

2-6291.jpg
Đáng chú ý, giá lithium hexafluorophosphate – chất dẫn điện chính trong dung dịch điện phân của pin lithium-ion – đã tăng hơn 118%.

Theo thống kê, pin LFP hiện đang chiếm tới 81,5% tổng công suất pin lắp đặt tại Trung Quốc, và là nền tảng chính cho nhiều mẫu xe điện phổ thông. Với nguồn cung pin đang bị thắt chặt, nhiều hãng xe đang tìm cách "giữ chỗ" với các nhà sản xuất pin để đảm bảo sản lượng không bị ảnh hưởng.

Giá nguyên liệu tăng chóng mặt, cộng với nhu cầu pin tăng mạnh từ làn sóng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đang khiến giá thành pin – và theo đó là giá xe điện – đối mặt với áp lực gia tăng đáng kể trong năm 2026. Giới phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, chi phí sở hữu xe điện trong thời gian tới có thể không còn “dễ chịu” như hiện tại, đặc biệt trong phân khúc phổ thông vốn đang cạnh tranh gay gắt về giá.

#thị trường ôtô điện năm 2026 #pin lithium Trung Quốc #nhà cung cấp pin lithium #pin lithium tăng giá bán #giá pin lithium của Trung Quốc #sản xuất pin lithium

Bài liên quan

Xe

Porsche hoãn ra mắt ôtô điện vì vấn đề kỹ thuật và thị trường

Thương hiệu xe Porsche được cho là đang gặp khó khăn trong việc tạo ra các mẫu ôtô điện động cơ giữa năng động như các mẫu xe ICE.

Video: Trên tay Porsche Macan thuần điện tại Việt Nam.

Hãng xe thể thao hạng sang Đức muốn 80% doanh số đến từ xe điện Porsche vào năm 2030 và trong khi tham vọng của hãng đáng được hoan nghênh, hãng này được cho là đang phải đối mặt với những thách thức trong việc điện khí hóa dòng xe phổ biến của mình. Điều này có thể thúc đẩy một chính sách tạm thời, theo đó hãng sẽ tiếp tục bán các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong trong thời gian dài hơn so với dự kiến ban đầu.
Porsche hoan ra mat oto dien vi van de ky thuat va thi truong
Porsche được cho là đang gặp khó khăn trong việc tạo ra các mẫu ôtô điện động cơ giữa năng động như các mẫu xe ICE. 
Một dự án đang gặp khó khăn đặc biệt là việc Porsche đại tu Cayman và Boxster, biến hai mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa mang tính biểu tượng này thành xe điện. Một báo cáo của Đức cho biết Porsche đang gặp khó khăn trong việc cân bằng động lực lái của các mẫu xe ICE sắp ra mắt. Hãng cũng đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong việc hoàn thiện hóa học pin.
Automobilwoche đưa tin Porsche đã yêu cầu nhà cung cấp pin Valmet Automotive thay pin thường xuyên nhưng không muốn trả toàn bộ tiền. Những thách thức này có thể khiến hãng xe Đức tiếp tục trì hoãn việc ra mắt dòng xe điện Boxster và Cayman sắp ra mắt.
Không chỉ Boxster và Cayman đang gặp vấn đề. Porsche đã có kế hoạch ra mắt Cayenne chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2026 nhưng dự án này có thể bị trì hoãn thêm. Porsche cũng đã dành nhiều năm để phát triển một mẫu SUV 7 chỗ mới để xếp trên Cayenne, được gọi là K1, nhưng mốc thời gian cho mẫu SUV mới này cũng có thể bị thay đổi.
Porsche hoan ra mat oto dien vi van de ky thuat va thi truong-Hinh-2
Porsche đã có kế hoạch ra mắt Cayenne chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2026 nhưng dự án này có thể bị trì hoãn. 
Báo cáo nêu rõ Porsche muốn xem liệu K1 – ban đầu được phát triển như một chiếc EV thuần túy – có thể được sửa đổi để áp dụng động cơ đốt trong hay không. Điều này có thể đòi hỏi phải chuyển từ nền tảng hệ thống có thể mở rộng (SSP) của Tập đoàn VW sang cùng nền tảng như Cayenne hiện tại .
Doanh số bán chậm đã góp phần khiến Porsche phải cân nhắc lại kế hoạch điện của mình. Doanh số bán Taycan tại châu Âu đã giảm 52% trong năm nay xuống còn 7.548 chiếc và Macan chạy hoàn toàn bằng điện cũng không đạt được doanh số như kỳ vọng, chỉ bán được 6.377 chiếc trong năm nay. Nhu cầu ảm đạm có thể buộc Porsche phải chuyển hoạt động sản xuất Taycan từ Zuffenhausen sang nhà máy chính tại Leipzig.
Doanh số bán xe Porsche tại Trung Quốc cũng giảm 29% và mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh địa phương có hiệu suất tương tự nhưng giá rẻ hơn và công nghệ kỹ thuật số tốt hơn.
Porsche hoan ra mat oto dien vi van de ky thuat va thi truong-Hinh-3
Doanh số Porsche tại Trung Quốc cũng giảm 29% và mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh địa phương có hiệu suất tương tự nhưng giá rẻ hơn. 
“Trước đây, sức mạnh thương hiệu của họ là không thể bàn cãi, nhưng giờ đây người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm những lựa chọn khác”, nhà phân tích Pedro Pacheco của Gartner nói với Auto News. “Thực tế không thể tránh khỏi là xe điện chạy bằng pin đạt hiệu suất cao nhất theo cách tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Rời xa xe điện có nghĩa là rời xa Trung Quốc”.
“Trung Quốc định hướng tương lai của xe hơi cao cấp”, ông nói thêm. “Các thương hiệu không thể vượt trội về phần mềm và hiệu suất EV sẽ không chỉ mất thị phần ở Trung Quốc mà còn phải đối mặt với các vấn đề tương tự ở châu Âu và Hoa Kỳ theo thời gian”.
Xem chi tiết

Xe

Kia EV4 hatchback và sedan - “món lạ” cho thị trường ôtô điện

Hai phiên bản hatchback và sedan điện toàn cầu đầu tiên của Kia EV4 2025, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn tại thị trường Mỹ vốn ngập tràn những chiếc SUV.

Kia EV4 hatchback va sedan - “mon la” cho thi truong oto dien

Kia EV4 hatchback và sedan đã ra mắt tại Tây Ban Nha vào tháng 2 vừa qua nhưng sự kiện đó chỉ tập trung vào thị trường châu Âu. Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế New York 2025, hãng xe Hàn Quốc đã công bố phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ của mẫu xe này.

Kia EV4 hatchback va sedan - “mon la” cho thi truong oto dien-Hinh-2

Tại thị trường Mỹ, Kia EV4 2025 mới sẽ chỉ được bán với phiên bản sedan. EV4 là mẫu sedan điện toàn cầu đầu tiên của Kia tại Mỹ và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 từ quý tại I năm 2026. Không có gì ngạc nhiên khi Kia EV4 tại Mỹ gần như giống hệt phiên bản châu Âu.

Xem chi tiết

Xe

Ra mắt Yamaha JOG E 2025 - xe máy điện đổi pin, hơn 26 triệu đồng

Yamaha vừa ra mắt Jog-E hoàn toàn mới, một mẫu xe máy điện cỡ nhỏ sẽ được bán ra vào ngày 22/12/2025 tới đây nhưng chỉ ở khu vực Tokyo và Osaka, Nhật Bản.

1-3680.jpg
Yamaha JOG E 2025 hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Đồng thời xe tham gia vào phân khúc "không cần bằng lái" với sức mạnh tương đương một mẫu xe máy xăng động cơ dưới 50cc. Điều này có nghĩa là sẽ phù hợp với nhu cầu của khá nhiều khách hàng.
3-7729.jpg
về ngoại hình Yamaha JOG E 2025 sở hữu tổng thể nhỏ gọn, gây ấn tượng với cụm đèn pha lục giác được gắn trên đầu xe, kèm đèn xi nhan tách hai bên rất gọn gàng. Thiết kế này giúp ánh sáng của đèn pha hướng theo hướng lái, tạo sự tiện lợi và an toàn cho người điều khiển.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới