Chính trị

Lý do ông Nguyễn Đức Trung thôi chức Phó Bí thư Thành ủy?

Vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe nên ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thiên Tuấn

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị.

Hội nghị còn sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

anh-chup-man-hinh-2025-11-28-luc-140249.png

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho Ủy viên Trung ương Đảng Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện lãnh đạo Thành ủy có ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư. Các Phó Bí thư là: bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Trọng Đông.

UBND TP Hà Nội có 5 Phó Chủ tịch, gồm: Ông Dương Đức Tuấn (Thường trực), ông Nguyễn Mạnh Quyền, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà và ông Trương Việt Dũng.

Ông Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1974), quê quán tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa; thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung nhiều năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông lần lượt giữ các vị trí chuyên viên, trưởng phòng, vụ trưởng, rồi thứ trưởng.

Từ năm 2020, ông bắt đầu được luân chuyển về địa phương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 4 năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 2/10/2025.

Ngày 7/11, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Đức Trung đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trung là Chủ tịch UBND TP Hà Nội thứ 11 tính từ năm 1957 đến nay. Ông nhận nhiệm vụ sau khi người tiền nhiệm là ông Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, hôm 5/11.

