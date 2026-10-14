Loạt ôtô ngân hàng thanh lý, từ hơn 100 triệu - cả bình dân đến xe sang

Thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Việt Nam đang ghi nhận đợt xả hàng quy mô lớn, cả xe bình dân đến siêu sang từ phía ngân hàng nhằm nhanh chóng thu hồi nợ xấu.

Video: Ôtô là tiêu sản - Ai nên mua, ai không?

Trong số các đơn vị thanh lý ôtô đã qua sử dụng lần này, VPBank gây chú ý khi đưa ra danh sách tài sản đa dạng. Đáng chú ý là chiếc sedan hạng sang Mercedes-Benz C250 sản xuất năm 2015 có giá khởi điểm chỉ 280 triệu đồng, tương đương giá mua một chiếc xe cỡ A đã qua sử dụng.

Một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2015 khác cũng được Agribank Chi nhánh Tam Thanh tại Lạng Sơn đưa ra đấu giá từ 388,8 triệu đồng. Người tham gia phiên đấu giá này phải nộp trước 77 triệu đồng; thời gian tổ chức dự kiến là 10h ngày 23/10 tại hội trường chi nhánh.

Loạt ôtô được ngân hàng thanh lý, từ hơn 100 triệu đồng có cả Rolls-Royce.

Ở phân khúc cao cấp, VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM đang chuẩn bị tổ chức đấu giá cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost màu xanh (đăng ký lần đầu tháng 7/2018) với giá khởi điểm lên tới gần 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng thanh lý 5 xe bồn chở xăng dầu mang thương hiệu Hyundai.

Loạt ôtô phổ thông được ngân hàng đưa ra đấu giá

Phân khúc xe phổ thông có số lượng mẫu mã đa dạng hơn, với các thương hiệu như MG, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Kia và VinFast. Giá chào bán phụ thuộc vào từng xe, đặc biệt là năm sản xuất, quãng đường vận hành và tình trạng sử dụng.

Hai chiếc MG5 MT đời 2024 trong danh sách của VPBank cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các phương tiện cùng mẫu. Chiếc đã đi khoảng 30.000 km có giá khởi điểm 240 triệu đồng, trong khi xe có số km vận hành khoảng 100.000 km được đưa ra đấu giá từ 174 triệu đồng.

TPBank cũng công bố danh sách xe gồm Mitsubishi Attrage giá khởi điểm 225 triệu đồng, MG5 1.5L giá 240 triệu đồng, MG5 số sàn giá 255 triệu đồng và VinFast Lux SA2.0 giá 376 triệu đồng. Một chiếc Kia khác được chào bán với mức khởi điểm 485 triệu đồng.

Phân khúc xe phổ thông có số lượng mẫu mã đa dạng hơn, với các thương hiệu như MG, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Kia và VinFast.

Theo thông tin từ VPBank, một số phương tiện trong danh sách từng được sử dụng để kinh doanh taxi. Ngân hàng cho biết, giá chào bán của các xe này thấp hơn khoảng 5-25% so với giá thị trường. Khách hàng đáp ứng điều kiện vay có thể được hỗ trợ tài chính tối đa 80% giá trị xe, với lãi suất từ 7,9%/năm.

Dù vậy, giá thấp không bảo đảm tài sản sẽ được bán ngay trong lần đấu giá đầu tiên. Một chiếc xe điện BYD Atto 3 được VPBank rao bán giá 488 triệu đồng đã bước sang lần đấu giá thứ 4. Chiếc Mitsubishi Attrage GLS của ngân hàng này thậm chí trải qua 5 phiên thất bại và chuẩn bị đấu giá lần thứ 6 với mức khởi điểm 190 triệu đồng.

Giá rẻ chưa chắc đã phải món hời

Khác với giao dịch xe cũ thông thường, ôtô do ngân hàng thanh lý thường là tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Vì vậy, người mua cần tìm hiểu điều kiện đấu giá và bàn giao cụ thể của từng phương tiện, thay vì chỉ so sánh giá công bố với giá xe trên thị trường.

Việc kiểm tra xe trực tiếp là bước quan trọng trước khi đưa ra quyết định. Người mua nên xem xét tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống điện, khung gầm, thân vỏ và các dấu hiệu hư hỏng. Với xe từng hoạt động trong lĩnh vực taxi hoặc vận tải, cần đặc biệt chú ý đến mức độ hao mòn, lịch sử bảo dưỡng và khả năng phải thay thế linh kiện sau khi nhận xe.

Một điểm khác cần lưu ý là giá khởi điểm không phải giá bán cuối cùng. Nếu có nhiều người cùng tham gia, mức giá trúng đấu giá có thể cao hơn đáng kể.

Hồ sơ pháp lý cũng cần được xác minh đầy đủ. Các thông tin như số khung, số máy, giấy đăng ký, tình trạng đăng kiểm và điều kiện chuyển quyền sở hữu cần được đối chiếu với hồ sơ đấu giá. Người mua nên làm rõ liệu có nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng hay khoản phí nào phát sinh trong quá trình hoàn tất thủ tục hay không.

Một điểm khác cần lưu ý là giá khởi điểm không phải giá bán cuối cùng. Nếu có nhiều người cùng tham gia, mức giá trúng đấu giá có thể cao hơn đáng kể. Bên cạnh đó, người mua cần đọc kỹ quy chế về tiền đặt trước, thời hạn thanh toán và các trường hợp có thể bị mất khoản tiền này.

Sau khi trúng đấu giá, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, đăng kiểm và hoàn tất thủ tục có thể làm tăng tổng số tiền phải bỏ ra. Do đó, trước khi tham gia, người mua nên tính toán toàn bộ chi phí dự kiến và so sánh với giá của những chiếc xe tương đương đang được bán trên thị trường.