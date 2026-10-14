Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Loạt ôtô ngân hàng thanh lý, từ hơn 100 triệu - cả bình dân đến xe sang

Thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Việt Nam đang ghi nhận đợt xả hàng quy mô lớn, cả xe bình dân đến siêu sang từ phía ngân hàng nhằm nhanh chóng thu hồi nợ xấu.

Nguyễn Thảo
Video: Ôtô là tiêu sản - Ai nên mua, ai không?

Trong số các đơn vị thanh lý ôtô đã qua sử dụng lần này, VPBank gây chú ý khi đưa ra danh sách tài sản đa dạng. Đáng chú ý là chiếc sedan hạng sang Mercedes-Benz C250 sản xuất năm 2015 có giá khởi điểm chỉ 280 triệu đồng, tương đương giá mua một chiếc xe cỡ A đã qua sử dụng.

Một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2015 khác cũng được Agribank Chi nhánh Tam Thanh tại Lạng Sơn đưa ra đấu giá từ 388,8 triệu đồng. Người tham gia phiên đấu giá này phải nộp trước 77 triệu đồng; thời gian tổ chức dự kiến là 10h ngày 23/10 tại hội trường chi nhánh.

2-6237.jpg
Loạt ôtô được ngân hàng thanh lý, từ hơn 100 triệu đồng có cả Rolls-Royce.

Ở phân khúc cao cấp, VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM đang chuẩn bị tổ chức đấu giá cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost màu xanh (đăng ký lần đầu tháng 7/2018) với giá khởi điểm lên tới gần 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng thanh lý 5 xe bồn chở xăng dầu mang thương hiệu Hyundai.

Loạt ôtô phổ thông được ngân hàng đưa ra đấu giá

Phân khúc xe phổ thông có số lượng mẫu mã đa dạng hơn, với các thương hiệu như MG, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Kia và VinFast. Giá chào bán phụ thuộc vào từng xe, đặc biệt là năm sản xuất, quãng đường vận hành và tình trạng sử dụng.

Hai chiếc MG5 MT đời 2024 trong danh sách của VPBank cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các phương tiện cùng mẫu. Chiếc đã đi khoảng 30.000 km có giá khởi điểm 240 triệu đồng, trong khi xe có số km vận hành khoảng 100.000 km được đưa ra đấu giá từ 174 triệu đồng.

TPBank cũng công bố danh sách xe gồm Mitsubishi Attrage giá khởi điểm 225 triệu đồng, MG5 1.5L giá 240 triệu đồng, MG5 số sàn giá 255 triệu đồng và VinFast Lux SA2.0 giá 376 triệu đồng. Một chiếc Kia khác được chào bán với mức khởi điểm 485 triệu đồng.

1-9328.jpg
Phân khúc xe phổ thông có số lượng mẫu mã đa dạng hơn, với các thương hiệu như MG, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Kia và VinFast.

Theo thông tin từ VPBank, một số phương tiện trong danh sách từng được sử dụng để kinh doanh taxi. Ngân hàng cho biết, giá chào bán của các xe này thấp hơn khoảng 5-25% so với giá thị trường. Khách hàng đáp ứng điều kiện vay có thể được hỗ trợ tài chính tối đa 80% giá trị xe, với lãi suất từ 7,9%/năm.

Dù vậy, giá thấp không bảo đảm tài sản sẽ được bán ngay trong lần đấu giá đầu tiên. Một chiếc xe điện BYD Atto 3 được VPBank rao bán giá 488 triệu đồng đã bước sang lần đấu giá thứ 4. Chiếc Mitsubishi Attrage GLS của ngân hàng này thậm chí trải qua 5 phiên thất bại và chuẩn bị đấu giá lần thứ 6 với mức khởi điểm 190 triệu đồng.

Giá rẻ chưa chắc đã phải món hời

Khác với giao dịch xe cũ thông thường, ôtô do ngân hàng thanh lý thường là tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Vì vậy, người mua cần tìm hiểu điều kiện đấu giá và bàn giao cụ thể của từng phương tiện, thay vì chỉ so sánh giá công bố với giá xe trên thị trường.

Việc kiểm tra xe trực tiếp là bước quan trọng trước khi đưa ra quyết định. Người mua nên xem xét tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống điện, khung gầm, thân vỏ và các dấu hiệu hư hỏng. Với xe từng hoạt động trong lĩnh vực taxi hoặc vận tải, cần đặc biệt chú ý đến mức độ hao mòn, lịch sử bảo dưỡng và khả năng phải thay thế linh kiện sau khi nhận xe.

3-6722.jpg
Một điểm khác cần lưu ý là giá khởi điểm không phải giá bán cuối cùng. Nếu có nhiều người cùng tham gia, mức giá trúng đấu giá có thể cao hơn đáng kể.

Hồ sơ pháp lý cũng cần được xác minh đầy đủ. Các thông tin như số khung, số máy, giấy đăng ký, tình trạng đăng kiểm và điều kiện chuyển quyền sở hữu cần được đối chiếu với hồ sơ đấu giá. Người mua nên làm rõ liệu có nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng hay khoản phí nào phát sinh trong quá trình hoàn tất thủ tục hay không.

Một điểm khác cần lưu ý là giá khởi điểm không phải giá bán cuối cùng. Nếu có nhiều người cùng tham gia, mức giá trúng đấu giá có thể cao hơn đáng kể. Bên cạnh đó, người mua cần đọc kỹ quy chế về tiền đặt trước, thời hạn thanh toán và các trường hợp có thể bị mất khoản tiền này.

Sau khi trúng đấu giá, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, đăng kiểm và hoàn tất thủ tục có thể làm tăng tổng số tiền phải bỏ ra. Do đó, trước khi tham gia, người mua nên tính toán toàn bộ chi phí dự kiến và so sánh với giá của những chiếc xe tương đương đang được bán trên thị trường.

#thanh lý ôtô đã qua sử dụng #ngân hàng thanh lý ôtô #ô tô thanh lý #xe ngân hàng #xe cũ #đấu giá ô tô

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Honda Việt Nam tham gia cuộc đua ôtô cũ chính hãng với nền tảng U-Select

Honda Việt Nam vừa chính thức đưa vào hoạt động chuyên trang U-Select, nền tảng dành riêng cho hoạt động mua bán và đổi xe Honda đã qua sử dụng.

Video: Top 10 chiếc xe có giá bán lại cao đầu bảng tại Việt Nam.

Theo Honda Việt Nam, U-Select được tích hợp trên website chính thức của hãng, đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng với hệ thống nhà phân phối Honda Ôtô trên toàn quốc. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể tìm kiếm xe Honda đã qua sử dụng, đăng nhu cầu bán xe hoặc đổi xe cũ lấy xe Honda mới hay một mẫu xe Honda đã qua sử dụng chính hãng mà không phải thông qua các kênh trung gian.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Đây là những rủi ro chủ ôtô cũ dễ gặp nhất khi chạy xăng E10

Những rủi ro mà những chiếc ôtô của bạn đã vận hành nhiều năm, nhưng ít được bảo dưỡng hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp dễ gặp nhất khi chuyển sang E10.

chú ý khi dùng E10

các cảnh báo về E10

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Top SUV cũ chỉ 300 triệu cho người lần đầu mua ôtô tại Việt Nam

Với ngân sách chỉ từ 300 triệu đồng, người dùng vẫn có thể dễ dàng lựa chọn những mẫu SUV đã qua sử dụng có chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

17.jpg
Trong bối cảnh đầu giá xe mới liên tục được điều chỉnh giảm mạnh để kích cầu, xả hàng tồn, thị trường xe cũ cũng hạ nhiệt, mở ra nhiều cơ hội cho người mua. Đáng chú ý, chỉ với ngân sách dưới 300 triệu đồng, người dùng đã có thể tiếp cận không ít mẫu SUV/crossover đã qua sử dụng còn đẹp, chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn công việc.
2-2816.jpg
Honda CR-V đời 2011-2012
﻿Honda CR-V thế hệ thứ 3 (2008-2012) được nhiều thế hệ người Việt yêu thích bởi kiểu dáng thời trang, nội thất rộng rãi, động cơ 2.0L và 2.4L mạnh mẽ. Hiện, trên thị trường ô tô cũ, những chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2011-2012 đang có giá khoảng 270-320 triệu đồng, trong đó phiên bản 2.4L có giá cao hơn bản 2.0L khoảng 30-40 triệu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới