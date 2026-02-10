Hà Nội

Khô cá "biết leo cây" hơn nửa triệu đồng/kg hút khách dịp cận Tết

Kinh doanh

Từ loại cá sống ở rừng ngập mặn Cà Mau, cá thòi lòi đã 'vươn tầm' thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là trong dịp Tết. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá thòi lòi phổ biến ở vùng rừng ngập mặn và bãi bồi của tỉnh Cà Mau. Loài cá này còn có tên gọi khác là cá leo cây. Ảnh: VOV
Cá thòi lòi nổi bật với đôi mắt to và lồi như mắt ếch và khả năng chạy, nhảy, kiếm mồi... ngay trên cạn một cách rất điêu luyện. Ảnh: VOV
Mặc dù có hình dạng xấu xí nhưng cá thòi lòi cho thịt ngọt thơm. Ảnh: VOV
Cá leo cây có thể chế biến thành nhiều món kho tiêu, kho tương, nướng, gỏi... Trong đó, khô cá thòi lòi làm nên thương hiệu và trở thành niềm tự hào của người Cà Mau vùng sông nước. Ảnh: Chodokho
Gần Tết, khô cá thòi lòi được rao bán trên thị trường khoảng 520.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: Chodokho
Sau khi đánh bắt, cá thòi lòi được rửa sạch, ướp gia vị rồi đem phơi nắng. Ảnh: Dacsancamau
Khi cá đến độ khô nhất định, cá được cho vào túi nilon hút chân không và bảo quản trong tủ đông. Ảnh: Dacsancamau
Trung bình, cứ khoảng hơn 3 kg cá thòi lòi tươi sẽ làm được 1 kg cá khô thành phẩm. Ảnh: Bách Hoá Extra
Dù có mức giá đắt đỏ nhưng nghề đặt xà di bắt cá thòi lòi rất vất vả. Ảnh: VOV
Những người lội rừng không quen, chân đau rã rời do bị gai đâm và vỏ hàu cắt. Ảnh: VOV
