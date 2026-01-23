Công ty Đông Khánh trúng gói thầu xây lắp hơn 8 tỷ tại TP HCM

Vượt qua đối thủ về năng lực kinh nghiệm, Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đông Khánh vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp đường Nguyễn Phước Tấn với giá hơn 8 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Phước Tấn, phường Long Hương (TP HCM) vừa chính thức xác định được nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp số 01. Đáng chú ý, kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về năng lực kinh nghiệm giữa các đơn vị tham dự, đồng thời giúp ngân sách tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng

Dự án đường Nguyễn Phước Tấn là một trong những công trình giao thông quan trọng tại phường Long Hương với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 31.601.975.441 đồng. Trong đó, gói thầu số 01 - Xây lắp có giá dự toán được duyệt là 9.737.189.195 đồng.

Theo biên bản mở thầu ngày 15/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Đông Khánh và Công ty TNHH xây dựng thương mại đầu tư Thiên Khôi. Quá trình đánh giá được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Liên Hiệp.

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đông Khánh đạt các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực và kỹ thuật. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty xây dựng thương mại đầu tư Thiên Khôi đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Sự minh bạch trong việc công khai lý do loại nhà thầu trên hệ thống điện tử một lần nữa khẳng định tính ưu việt của hình thức đấu thầu qua mạng trong việc hạn chế các tiêu cực có thể phát sinh.

Phân tích lý do loại nhà thầu: Bài học về năng lực kinh nghiệm

Đi sâu vào hồ sơ đánh giá, lý do Công ty xây dựng thương mại đầu tư Thiên Khôi không được lựa chọn xuất phát từ việc không đáp ứng yêu cầu về "hợp đồng xây lắp tương tự". Theo quy định của hồ sơ mời thầu (E-HSMT), nhà thầu phải chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 02 công trình giao thông đường bộ cấp IV, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là 4,82 tỷ đồng và tổng giá trị các công trình phải đạt tối thiểu 9,64 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hồ sơ của nhà thầu Thiên Khôi cho thấy tổng giá trị phần giao thông đường bộ từ các hợp đồng đã thực hiện chỉ đạt 7.595.365.570 đồng. Mặc dù chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa đã có văn bản số 373/BQL ngày 25/12/2025 yêu cầu làm rõ và bổ sung tài liệu chứng minh, nhưng nhà thầu này đã không phản hồi trong thời hạn quy định.

Dưới góc độ pháp lý, việc loại nhà thầu trong trường hợp này là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 vừa có hiệu lực. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trong việc sàng lọc những đơn vị có đủ năng lực thực tế để đảm bảo chất lượng công trình công cộng.

Hiệu quả kinh tế và trách nhiệm của đơn vị trúng thầu

Tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 07/QĐ-BQL ngày 10/01/2026, Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đông Khánh đã chính thức được lựa chọn với giá trúng thầu là 8.064.321.240 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 17%. Đây là một tỷ lệ giảm giá khá sâu trong lĩnh vực xây lắp giao thông, góp phần tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách thành phố.

Quyết định số 07/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tuy nhiên, giá trúng thầu thấp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác quản lý chất lượng. Theo hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 540 ngày (tương đương 18 tháng). Với loại hợp đồng đơn giá cố định, nhà thầu Đông Khánh sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí vật tư, nhân công trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đông Khánh (MSDN 3501911464) có trụ sở tại xã Nghĩa Thành, TP HCM, do ông Nguyễn Văn Sang làm Giám đốc. Dữ liệu lịch sử cho thấy đây là một đơn vị có kinh nghiệm dày dạn với 17 gói thầu đã trúng trong tổng số 24 gói đã tham gia. Trong năm 2025, doanh nghiệp này cũng đã duy trì tần suất tham gia đấu thầu khá đều đặn với vai trò độc lập.

Nhận định chuyên gia và tinh thần xây dựng

Nhìn nhận về kết quả này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đánh giá: "Việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu ổn định như Công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đông Khánh tiếp tục giành được gói thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản về hồ sơ năng lực. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản như trường hợp nhà thầu Thiên Khôi cũng nhắc nhở các doanh nghiệp cần cẩn trọng hơn trong việc nghiên cứu hồ sơ mời thầu để tránh lãng phí nguồn lực tham gia".

Chuyên gia cũng khích lệ chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong khâu giám sát thi công. Sự phối hợp giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Liên Hiệp sẽ là yếu tố then chốt để đưa dự án đường Nguyễn Phước Tấn về đích đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho phường Long Hương.

Hoạt động đấu thầu không chỉ là cuộc đua về giá mà còn là sự khẳng định về trách nhiệm giải trình trước xã hội. Với những bước đi minh bạch từ giai đoạn lập kế hoạch đến phê duyệt kết quả, công chúng hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một công trình giao thông bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại TP HCM.