Lâm Đồng: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu làm đường tại Đạ Huoai

Vượt qua vòng thẩm định khắt khe, liên danh nhà thầu nội tỉnh đã chính thức trúng gói thầu xây lắp đường số 17 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đảm bảo tính kinh tế thực tế.

Việc gói thầu xây lắp giá trị lớn chỉ có hai nhà thầu tham gia, trong đó một nhà thầu bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, đã khiến liên danh trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp. Thực tế này đang đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình của đơn vị mời thầu.

Tính cạnh tranh tại gói thầu hơn 4 tỷ đồng

Vừa qua, Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công Xây dựng đường số 17 thôn 4 xã Đạ Huoai. Dự án có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, riêng gói thầu xây lắp chính được định giá dự toán là 4.016.556.160 đồng.

Dù là gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng theo Biên bản mở thầu ngày 27/12/2025, hệ thống ghi nhận chỉ có 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tuấn Lợi và Liên danh thi công đường số 17 (gồm Công ty TNHH Xây dựng Cao Đại Minh và Công ty TNHH Bá Trí).

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 33/BCĐG-TCG/NK, nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Lợi dù có giá dự thầu thấp hơn (3.804.118.812 đồng) nhưng đã bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của nhà thầu này không đạt do thuyết minh biện pháp thi công không đầy đủ và không đáp ứng tiêu chuẩn về quy trình khắc phục sự cố theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Kết quả, Liên danh thi công đường số 17 trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua các bước đánh giá và được đề nghị trúng thầu.

Hiệu quả kinh tế và tỷ lệ tiết kiệm 1,8%

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 01/QĐ-VP ngày 12/01/2026, Liên danh thi công đường số 17 trúng thầu với giá 3.943.528.064 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 4.016.556.160 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 73 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" là 1,82%.

Quyết định số 01/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thì con số tiết kiệm dưới 2% tại một gói thầu xây lắp cơ bản thường được xem là chưa đạt kỳ vọng về tối ưu hóa ngân sách.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Tỷ lệ tiết kiệm thấp không vi phạm luật, nhưng nó là chỉ số phản ánh mức độ cạnh tranh của thị trường đấu thầu tại địa phương. Chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc lập hồ sơ mời thầu có thực sự tạo điều kiện rộng rãi cho các nhà thầu hay không, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch theo tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC.".

Năng lực liên danh nhà thầu qua lịch sử trúng thầu dày đặc

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp "quen mặt" trong lĩnh vực đầu tư công tại tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Cao Đại Minh (MST: 5801415213, địa chỉ tại xã Cát Tiên) đã tham gia 51 gói thầu và trúng tới 47 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng lên tới 92%. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này cũng ở mức cao là 98,72%.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Bá Trí (MST: 5800533750, cùng địa chỉ tại xã Cát Tiên) có bề dày thành tích hơn với 104 gói thầu tham gia và trúng 97 gói. Tổng giá trị các gói thầu đơn vị này đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt con số khổng lồ hơn 445 tỷ đồng.

Sự kết hợp của hai nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại địa phương trong một liên danh để thực hiện gói thầu tại xã Đạ Huoai cho thấy năng lực thực thi mạnh mẽ. Việc triển khai dự án xây dựng đường số 17 thôn 4 xã Đạ Huoai có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng nông thôn. Dư luận mong chờ sự minh bạch trong quá trình thi công và giám sát để gói thầu thực sự mang lại giá trị tương xứng với nguồn vốn ngân sách đã bỏ ra.