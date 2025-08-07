Hà Nội

Loài cây huyền thoại trong Sách đỏ bất ngờ xuất hiện trong rừng Việt

Giải mã

Loài cây huyền thoại trong Sách đỏ bất ngờ xuất hiện trong rừng Việt

Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận Thất diệp nhất chi hoa sinh - loài trong Sách đỏ Việt Nam - sinh trưởng trong lâm phần do đơn vị này quản lý.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 5/8, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận, trong lâm phần do đơn vị này quản lý có sự sinh trưởng của loài thảo dược quý hiếm, có giá trị kinh tế cao là Thất diệp nhất chi hoa. Ảnh: suckhoedoisong.
Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm tra lực lượng của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị và kiểm lâm khu vực ghi nhận sự phân bố của một số cây Thất diệp nhất chi hoa. Đây là dấu hiệu chứng tỏ sự đa dạng sinh học và thành quả của nỗ lực bảo tồn tại khu vực này. Ảnh: suckhoedoisong.
Thất diệp nhất chi hoa là loài thân thảo có tên khoa học là Paris polyphylla Smith. Là loài thân thảo lâu năm, Thất diệp nhất chi hoa cao khoảng 0,5 - 0,7m và giữa thân thường mọc 7 chiếc lá (có thể ít hoặc nhiều hơn). Ảnh: suckhoedoisong.
Thân, rễ của Thất diệp nhất chi hoa có kích thước to, mọc bò ngang, chia nhiều đốt, có những ngấn ngang và sẹo. Chúng có thân khí sinh mọc đứng, không phân nhánh, màu lục hoặc tím tía, mang một tầng lá mọc vòng, có cuống dài. Ảnh: Người lao động.
Cụm hoa mọc đơn độc ở ngọn thân, cuống cụm hoa dài bằng hoặc ngắn hơn lá. Cây Thất diệp nhất chi hoa có quả mọng, hình tháp tròn, có cạnh, màu tím đen khi chín; hạt to màu vàng. Loài này ưa ẩm, ưa bóng râm. Ảnh: Người lao động.
Trong dân gian, thất diệp nhất chi hoa được sử dụng làm thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc khi bị rắn độc cắn; trị sốt rét, ho lao, ho lâu ngày, hen suyễn, mụn nhọt. Ảnh: tracuuduoclieu.
Theo y dược hiện đại, thất diệp nhất chi hoa có hoạt tính dược lý tốt đối với nhiều loại bệnh: ung thư, Alzheimer, nấm, nhiễm khuẩn, kích thích miễn dịch... Ảnh: tracuuduoclieu.
Thất diệp nhất chi hoa được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam ở mức "Nguy cấp" (EN) và nhóm IIA theo Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Hiện loài này bị đe dọa trong tự nhiên bởi nguy cơ khai thác trộm, mất rừng và khả năng nảy mầm thấp. Ảnh: tracuuduoclieu.
Do Thất diệp nhất chi hoa có giá trị cao trong việc phòng và trị bệnh nên nhu cầu sử dụng loại cây dược liệu quý này làm thuốc ngày càng cao. Mỗi kg thân, rễ của loài cây này có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Theo đó, nhiều gia đình ở Việt Nam đã trồng cây dược liệu quý hiếm này giúp mang về giá trị kinh tế cao. Ảnh: tracuuduoclieu.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Thất diệp nhất chi hoa #dược liệu quý hiếm Việt Nam #loài trong Sách đỏ Việt Nam #cây thuốc đông y #bảo tồn thực vật quý hiếm

