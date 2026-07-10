Loài cây có hoa như ngọn đuốc: Báu vật của rừng nhiệt đới Đông Nam Á

Với những bông hoa đỏ rực như ngọn đuốc giữa rừng nhiệt đới, gừng đuốc vừa là cây cảnh nổi bật vừa là loại gia vị đặc sắc của Đông Nam Á.

Gừng đuốc (Etlingera elatior) là một loài thực vật thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới của Đông Nam Á. Loài cây này phân bố tự nhiên ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei và miền Nam Việt Nam. Nhờ những cụm hoa lớn, rực rỡ và hình dáng độc đáo, gừng đuốc được trồng rộng rãi như một loài cây cảnh nhiệt đới trên khắp thế giới.

Ảnh: disthai

Điểm nổi bật nhất của Etlingera elatior là cụm hoa khổng lồ mọc trên một cuống riêng biệt vươn lên từ mặt đất. Những lá bắc xếp chồng lên nhau tạo thành hình nón hoặc hình ngọn đuốc với màu đỏ hồng, hồng đậm hoặc đỏ thắm, vì thế loài cây này mới có tên gọi "gừng đuốc". Khi nở hoàn toàn, các hoa nhỏ thật sự xuất hiện giữa các lá bắc, thu hút nhiều loài ong, bướm và chim hút mật đến thụ phấn.

Không chỉ đẹp, gừng đuốc còn là một nguyên liệu ẩm thực nổi tiếng. Nụ hoa non có hương thơm tươi mát pha chút vị chua nhẹ và cay dịu, được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống của Malaysia, Indonesia và Singapore. Tại Malaysia, hoa gừng đuốc là thành phần không thể thiếu trong món asam laksa, một loại mì nước chua cay nổi tiếng. Ở Indonesia, người dân thêm hoa vào các món salad, cà ri hoặc các món cá để tạo hương vị đặc trưng mà ít loại gia vị nào thay thế được.

Ảnh: sulsel.idntimes

Trong y học dân gian ở nhiều nước Đông Nam Á, các bộ phận của cây như thân rễ, lá và hoa cũng được sử dụng từ lâu đời. Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy Etlingera elatior chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, flavonoid và tinh dầu có hoạt tính sinh học đáng chú ý. Tuy nhiên, phần lớn các kết quả mới dừng ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, vì vậy vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả và độ an toàn trên người.

Về mặt thực vật học, gừng đuốc là cây thân thảo lâu năm có thể cao từ 3–6 mét. Những gì trông giống thân thực chất là các bẹ lá ôm sát nhau tạo thành thân giả, tương tự nhiều loài khác trong họ Gừng. Cây sinh trưởng mạnh ở nơi có khí hậu nóng ẩm, đất giàu hữu cơ và ánh sáng tán xạ, rất phù hợp với các khu vườn nhiệt đới. Ngoài giá trị làm cảnh, những cụm hoa bền đẹp còn được cắt cắm trong các bình hoa nghệ thuật và được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Ảnh: biologiadapaisagem.com

Ngày nay, Etlingera elatior ngày càng được yêu thích không chỉ bởi vẻ ngoài ấn tượng mà còn nhờ giá trị ẩm thực và tiềm năng nghiên cứu dược liệu. Đây là minh chứng cho sự phong phú của hệ thực vật Đông Nam Á, nơi nhiều loài cây vừa làm đẹp cảnh quan, vừa góp phần tạo nên bản sắc văn hóa và ẩm thực của cả một khu vực. Chỉ cần bắt gặp một bông gừng đuốc nở giữa màu xanh của rừng nhiệt đới, người ta sẽ hiểu vì sao loài cây này được xem là một trong những "nữ hoàng" của họ Gừng.