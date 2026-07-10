Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cuộc hồi sinh vĩ đại của loài thú nặng 1 tấn trên thảo nguyên Bắc Mỹ

Từng thống trị những thảo nguyên của Bắc Mỹ với số lượng hàng chục triệu con, bò bison châu Mỹ là biểu tượng của sức mạnh hoang dã và sự hồi sinh kỳ diệu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Bò bison châu Mỹ (Bison bison) là loài thú trên cạn lớn nhất còn sinh sống ở Bắc Mỹ. Một con đực trưởng thành có thể cao gần 2m tính đến vai, dài hơn 3m và nặng từ 700 kg đến trên 1.000 kg, cá biệt có thể vượt 1,2 tấn. Với chiếc đầu đồ sộ, bướu vai cao, bộ lông dày màu nâu sẫm và cặp sừng cong ngắn nhưng khỏe, bison mang dáng vẻ uy nghi của một "gã khổng lồ" trên thảo nguyên.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khoảng vài nghìn năm trước, các đồng cỏ Bắc Mỹ từng là nơi sinh sống của ước tính 30–60 triệu cá thể bison. Chúng di chuyển thành những đàn khổng lồ, có lúc kéo dài hàng chục kilômét. Hoạt động kiếm ăn và di cư của chúng góp phần duy trì hệ sinh thái đồng cỏ bằng cách kích thích cỏ non mọc lại, phát tán hạt giống và tạo môi trường sống cho nhiều loài động vật khác. Vì vai trò quan trọng đó, bison ngày nay được xem là một loài chủ chốt (keystone species) của thảo nguyên Bắc Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Đối với nhiều dân tộc bản địa ở Bắc Mỹ, bison còn có ý nghĩa văn hóa và tinh thần đặc biệt. Hầu như mọi bộ phận của con vật đều được tận dụng: thịt làm thực phẩm, da làm lều và quần áo, xương chế tạo công cụ, còn gân được dùng làm dây buộc. Việc săn bắt thường gắn liền với các nghi lễ thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên và nguồn sống mà loài vật này mang lại.

Thế nhưng vào thế kỷ XIX, sự mở rộng của các tuyến đường sắt cùng hoạt động săn bắn thương mại đã đẩy bison đến bờ vực tuyệt chủng. Hàng triệu con bị giết chỉ để lấy da hoặc nhằm làm suy yếu nguồn sống của các cộng đồng người bản địa. Đến cuối những năm 1880, toàn bộ Bắc Mỹ chỉ còn khoảng vài trăm cá thể sống sót trong tự nhiên và một số đàn nuôi nhốt – một trong những cú sụp đổ quần thể nghiêm trọng nhất trong lịch sử động vật hoang dã.

Ảnh: montanapbs

May mắn thay, các chương trình bảo tồn đã giúp bison có cơ hội trở lại. Nhờ việc thành lập các khu bảo tồn, vườn quốc gia và các chương trình nhân giống, số lượng bison hiện đã tăng lên hàng trăm nghìn cá thể. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số đó là những quần thể hoang dã thực sự, còn phần lớn được nuôi trong các trang trại hoặc khu vực quản lý.

Dù mang thân hình đồ sộ, bison lại rất nhanh nhẹn. Chúng có thể chạy với tốc độ gần 60 km/giờ, nhảy qua các chướng ngại vật cao khoảng 1,8m và bơi qua sông khá dễ dàng. Chính vì vậy, du khách đến các vườn quốc gia như Yellowstone luôn được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn, bởi một con bison bị kích động có thể tăng tốc nhanh hơn nhiều người tưởng tượng.

Ngày nay, bò bison châu Mỹ không chỉ là biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ mà còn là minh chứng cho khả năng phục hồi của thiên nhiên khi con người quyết tâm bảo tồn. Từ bờ vực tuyệt chủng đến những đàn bison đang dần trở lại đồng cỏ, hành trình của loài vật này là một trong những câu chuyện thành công đáng nhớ nhất của công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Hồi sinh loài thú lớn trên thảo nguyên Bắc Mỹ #Vai trò hệ sinh thái của bò bison #Ý nghĩa văn hóa và tinh thần của bison #Sự suy giảm và phục hồi của quần thể bison #Chính sách bảo tồn và du lịch sinh thái

Bài liên quan

Kho tri thức

Vòng đời đáng kinh ngạc của sinh vật trông như chuồn chuồn lai bọ ngựa

Thoạt nhìn như một con bọ ngựa tí hon có cánh chuồn chuồn, ruồi bọ ngựa là minh chứng sống động cho sự sáng tạo kỳ lạ của tiến hóa.

Ruồi bọ ngựa, thuộc họ Mantispidae, là một nhóm côn trùng trong bộ Cánh gân (Neuroptera), hoàn toàn không phải ruồi thật hay bọ ngựa. Cái tên của chúng xuất phát từ ngoại hình đặc biệt: phần đầu hình tam giác và đôi chân trước gập lại giống hệt bọ ngựa, trong khi đôi cánh trong suốt với mạng gân dày đặc lại giống các loài cánh gân như kiến sư tử hay bọ mắt vàng. Chính sự kết hợp kỳ lạ ấy khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều nghĩ rằng đây là một sinh vật được “ghép” từ nhiều loài khác nhau.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hóa thạch thằn lằn bay nhỏ nhất được tìm thấy ở Trung Quốc

Sinh vật này không có răng và sải cánh chỉ 25 cm, khiến nó trở thành loài bò sát bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Một hóa thạch thằn lằn bay tí hon đã được phát hiện ở phía tây tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hiện tại, đây là loài thằn lằn bay nhỏ nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, một hóa thạch của loài bò sát bay nhỏ bé đã được phát hiện tại Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Khu vực này từng được bao phủ bởi rừng vào thời điểm loài bò sát nhỏ bé này sinh sống, cách đây khoảng 120 triệu năm trước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật 'bất tử' khiến các nhà khoa học phải viết lại giới hạn của sự sống

Có một sinh vật vẫn sống sót sau bức xạ đủ sức hủy diệt con người chỉ trong tích tắc – và đó là một loài vi khuẩn nhỏ bé mang tên Deinococcus radiodurans.

Khi nhắc đến những sinh vật "bất tử", nhiều người sẽ nghĩ đến gấu nước (tardigrade). Thế nhưng trong thế giới vi sinh, Deinococcus radiodurans mới là cái tên khiến giới khoa học kinh ngạc suốt nhiều thập kỷ. Loài vi khuẩn này có khả năng chịu đựng mức bức xạ ion hóa cao gấp hàng nghìn lần giới hạn gây tử vong đối với con người, đồng thời vẫn sống sót sau môi trường khô hạn kéo dài, nhiệt độ cực thấp, chân không và nhiều điều kiện khắc nghiệt khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới