Cuộc hồi sinh vĩ đại của loài thú nặng 1 tấn trên thảo nguyên Bắc Mỹ

Từng thống trị những thảo nguyên của Bắc Mỹ với số lượng hàng chục triệu con, bò bison châu Mỹ là biểu tượng của sức mạnh hoang dã và sự hồi sinh kỳ diệu.

Bò bison châu Mỹ (Bison bison) là loài thú trên cạn lớn nhất còn sinh sống ở Bắc Mỹ. Một con đực trưởng thành có thể cao gần 2m tính đến vai, dài hơn 3m và nặng từ 700 kg đến trên 1.000 kg, cá biệt có thể vượt 1,2 tấn. Với chiếc đầu đồ sộ, bướu vai cao, bộ lông dày màu nâu sẫm và cặp sừng cong ngắn nhưng khỏe, bison mang dáng vẻ uy nghi của một "gã khổng lồ" trên thảo nguyên.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khoảng vài nghìn năm trước, các đồng cỏ Bắc Mỹ từng là nơi sinh sống của ước tính 30–60 triệu cá thể bison. Chúng di chuyển thành những đàn khổng lồ, có lúc kéo dài hàng chục kilômét. Hoạt động kiếm ăn và di cư của chúng góp phần duy trì hệ sinh thái đồng cỏ bằng cách kích thích cỏ non mọc lại, phát tán hạt giống và tạo môi trường sống cho nhiều loài động vật khác. Vì vai trò quan trọng đó, bison ngày nay được xem là một loài chủ chốt (keystone species) của thảo nguyên Bắc Mỹ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Đối với nhiều dân tộc bản địa ở Bắc Mỹ, bison còn có ý nghĩa văn hóa và tinh thần đặc biệt. Hầu như mọi bộ phận của con vật đều được tận dụng: thịt làm thực phẩm, da làm lều và quần áo, xương chế tạo công cụ, còn gân được dùng làm dây buộc. Việc săn bắt thường gắn liền với các nghi lễ thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên và nguồn sống mà loài vật này mang lại.

Thế nhưng vào thế kỷ XIX, sự mở rộng của các tuyến đường sắt cùng hoạt động săn bắn thương mại đã đẩy bison đến bờ vực tuyệt chủng. Hàng triệu con bị giết chỉ để lấy da hoặc nhằm làm suy yếu nguồn sống của các cộng đồng người bản địa. Đến cuối những năm 1880, toàn bộ Bắc Mỹ chỉ còn khoảng vài trăm cá thể sống sót trong tự nhiên và một số đàn nuôi nhốt – một trong những cú sụp đổ quần thể nghiêm trọng nhất trong lịch sử động vật hoang dã.

Ảnh: montanapbs

May mắn thay, các chương trình bảo tồn đã giúp bison có cơ hội trở lại. Nhờ việc thành lập các khu bảo tồn, vườn quốc gia và các chương trình nhân giống, số lượng bison hiện đã tăng lên hàng trăm nghìn cá thể. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong số đó là những quần thể hoang dã thực sự, còn phần lớn được nuôi trong các trang trại hoặc khu vực quản lý.

Dù mang thân hình đồ sộ, bison lại rất nhanh nhẹn. Chúng có thể chạy với tốc độ gần 60 km/giờ, nhảy qua các chướng ngại vật cao khoảng 1,8m và bơi qua sông khá dễ dàng. Chính vì vậy, du khách đến các vườn quốc gia như Yellowstone luôn được khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn, bởi một con bison bị kích động có thể tăng tốc nhanh hơn nhiều người tưởng tượng.

Ngày nay, bò bison châu Mỹ không chỉ là biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ mà còn là minh chứng cho khả năng phục hồi của thiên nhiên khi con người quyết tâm bảo tồn. Từ bờ vực tuyệt chủng đến những đàn bison đang dần trở lại đồng cỏ, hành trình của loài vật này là một trong những câu chuyện thành công đáng nhớ nhất của công tác bảo tồn động vật hoang dã.