Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài cá bí ẩn nhất đại dương, cứ xuất hiện là điềm báo đại thảm họa

Giải mã

Loài cá bí ẩn nhất đại dương, cứ xuất hiện là điềm báo đại thảm họa

Cá mái chèo khổng lồ (Regalecus glesne) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất đại dương, được xem là nguồn gốc của nhiều truyền thuyết về “rắn biển”.

T.B (tổng hợp)
Đây là loài cá xương dài nhất thế giới. Sở hữu cơ thể mảnh mai và dẹt, cá mái chèo có thể dài tới hơn 11 mét, khiến chúng trở thành loài cá xương lớn nhất từng được ghi nhận. Ảnh: Pinterest.
Đây là loài cá xương dài nhất thế giới. Sở hữu cơ thể mảnh mai và dẹt, cá mái chèo có thể dài tới hơn 11 mét, khiến chúng trở thành loài cá xương lớn nhất từng được ghi nhận. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “cá mái chèo” bắt nguồn từ vây ngực của chúng. Hai vây ngực dài và dẹt trông như mái chèo, khiến ngư dân xưa tưởng rằng chúng dùng để “chèo” dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “cá mái chèo” bắt nguồn từ vây ngực của chúng. Hai vây ngực dài và dẹt trông như mái chèo, khiến ngư dân xưa tưởng rằng chúng dùng để “chèo” dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Chúng thường sống ở độ sâu rất lớn. Cá mái chèo thường cư trú ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét, trong vùng biển tối lạnh, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Chúng thường sống ở độ sâu rất lớn. Cá mái chèo thường cư trú ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét, trong vùng biển tối lạnh, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể chúng không có vảy như các loài cá thông thường. Da của cá mái chèo mịn, ánh bạc, bao phủ bởi một lớp chất nhầy giúp chúng giảm ma sát khi di chuyển trong nước. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể chúng không có vảy như các loài cá thông thường. Da của cá mái chèo mịn, ánh bạc, bao phủ bởi một lớp chất nhầy giúp chúng giảm ma sát khi di chuyển trong nước. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn của chúng chủ yếu là sinh vật phù du và sứa. Dù kích thước khổng lồ, cá mái chèo chỉ ăn những sinh vật nhỏ bằng cách lọc nước qua mang. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn của chúng chủ yếu là sinh vật phù du và sứa. Dù kích thước khổng lồ, cá mái chèo chỉ ăn những sinh vật nhỏ bằng cách lọc nước qua mang. Ảnh: Pinterest.
Cá mái chèo được coi là “điềm báo động đất” theo dân gian Nhật Bản. Khi chúng trôi dạt vào bờ, người ta tin rằng đó là dấu hiệu của động đất hoặc sóng thần sắp đến. Ảnh: Pinterest.
Cá mái chèo được coi là “điềm báo động đất” theo dân gian Nhật Bản. Khi chúng trôi dạt vào bờ, người ta tin rằng đó là dấu hiệu của động đất hoặc sóng thần sắp đến. Ảnh: Pinterest.
Chúng cực kỳ hiếm gặp khi còn sống. Phần lớn các ghi nhận về loài này đều là xác trôi dạt vào bờ, khiến các nhà khoa học vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết về chúng. Ảnh: Pinterest.
Chúng cực kỳ hiếm gặp khi còn sống. Phần lớn các ghi nhận về loài này đều là xác trôi dạt vào bờ, khiến các nhà khoa học vẫn còn nhiều điều chưa hiểu hết về chúng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#cá mái chèo #cá xương dài nhất thế giới #đại dương bí ẩn #rắn biển #điềm báo thảm họa tự nhiên #cá sống ở độ sâu lớn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT