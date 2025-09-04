Liệu pháp tự nhiên phòng chữa viêm amiđan

Amiđan được ví như hai người lính gác ở ngã ba đường thở và đường ăn, giúp bảo vệ cơ thể bằng cách sản xuất ra các kháng thể chống lại vi khuẩn từ ngoài xâm nhập.

Bấm huyệt mang lại kết quả tốt sau cảm cúm, ho

Amiđan có tên là “hạch hạnh nhân”, vì có hình dáng giống hạt hạnh nhân, thuộc về một hệ thống bạch huyết mọc ở trong họng.

Amidan được ví như "hai người lính gác" ở ngã ba đường thở và đường ăn. Khi khỏe mạnh, amidan sản xuất kháng thể giúp chống lại vi khuẩn, virus. Tuy nhiên, khi amidan bị viêm nhiễm, nó có thể trở thành ổ vi khuẩn, gây suy yếu hệ miễn dịch và dẫn đến nhiều triệu chứng có hại cho cơ thể.

Amiđan là hai khối lymphô nằm ở hai bên họng miệng, còn gọi là amiđan khẩu cái. Amiđan có vai trò tạo ra kháng thể giúp đề kháng vi khuẩn, virus vào cơ thể qua vùng họng và vùng mũi.

Hình ảnh amiđan và biểu hiện amiđan viêm - Ảnh minh họa BSCC

Viêm amiđan cấp không đặc hiệu: Biểu hiện trước tiên là đau họng, sốt nhẹ, chảy nước mũi, hắt hơi kèm theo chảy nước mắt, 2 amiđan sưng to, vùng họng viêm đỏ.

Viêm amiđan cấp tính đặc hiệu do vi khuẩn: Bệnh nhân sốt cao đột ngột, đau họng tăng, thường đau lan tỏa vùng tai, hạch lân cận sưng to, người mệt mỏi, amidan viêm to kèm theo các hốc mủ, miệng hôi, xuất hiện màng giả tại amiđan.

Thủ phạm gây viêm trong những trường hợp này thường là virus cúm A, B, C hoặc á cúm (adeno, rhino, herpet). Đây là 1 bệnh thường gặp, đặc biệt ở trẻ nhỏ và hay tái phát.

Bấm các huyệt như: Thiếu thương, Thương dương (hai huyệt chính); Quan xung, Đại lăng (hai huyệt hỗ trợ) có tác dụng rất tốt trong phòng ngừa và điều trị viêm amiđan. Bấm mạnh mỗi huyệt 10 lần. Nếu đau cấp, huyệt Thiếu thương bấm xong, châm ra ít máu.

Các huyệt ở tay có tác dụng trị viêm amiđan - Ảnh BSCC

Đặc biệt, bấm phản xạ chân, điểm có liên quan tới bệnh viêm amiđan ở gốc ngón chân cái, phía dưới, đúng nơi ngón cái liền với gan bàn chân. Nắn nhẹ phần trên và phần dưới của điểm này bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Ngón cái ở dưới.

Nếu viêm amidan do các độc tố tích tụ lâu ngày gây ra, việc bấm huyệt có thể ít hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp viêm amidan cấp tính, xuất hiện sau khi bị cảm cúm, ho, thì bấm huyệt có thể mang lại hiệu quả tốt.

Khu phản xạ chân có tác dụng hiệu quả do viêm amiđan sau cảm cúm, ho... - Ảnh BSCC

Dùng thảo dược làm món ăn – bài thuốc

Một số hoa quả tươi theo mùa, ép nước uống như dưa hấu, dưa chuột, lê tươi, cam ngọt, mía, ngó sen, đào, mận, dưa bở dùng trị viêm amiđan mạn tính kèm miệng khô, họng ráo.

Lấy 3 lát chanh tươi, thêm 15g đường phèn, hãm nước sôi làm một cốc nước chanh. Mỗi ngày uống hai cốc. Dùng trị viêm amiđan mạn tính kèm chảy máu chân răng.

Lô căn tươi một nhánh, lá bạc hà 6 lá, sắc lấy nước, súc miệng luôn. Dùng trị viêm amiđan mạn tính kèm ngứa họng.

Bách hợp 20g, bỏ vỏ lụa, thêm lá dâu 9g sắc lấy nước, nấu canh bách hợp, mỗi ngày ăn một bát con. Dùng trị họng ngứa, khô nóng đau, ho đờm ít.

Hồng khô một quả, nhai nhỏ, từ từ nuốt. Mỗi ngày ăn một quả. Dùng trị viêm amiđan mạn tính kèm cảm giác vướng họng.

Trám muối một quả, ngậm trong miệng, nuốt nước. Mỗi ngày ngậm ăn 2 quả. Dùng trị viêm amiđan mạn tính có đau.

Thịt heo nạc 50g, thái miếng nhỏ, thêm 100g bồ công anh tươi (giã nát, bọc vải màn), cùng nấu trong 2 giờ. Mỗi ngày ăn hai bát con. Dùng trị viêm amiđan mạn tính có hoa mắt đầu váng, yếu hầu nóng rát.

Mộc nhĩ trắng 200g, ngâm nở, nấu nhừ trong lửa nhỏ, thêm nước sắc của 30g mạch đông nấu thành canh đặc. Mỗi ngày ăn hai bát con. Dùng trị viêm amiđan mạn tính kèm ho khan không có đờm, sốt vào buổi chiều.

Cách phòng tránh viêm amiđan Nâng cao thể trạng, sức đề kháng của cơ thể và cơ địa của bệnh nhân bằng rèn luyện thân thể. Tránh bị nhiễm lạnh. Vệ sinh tốt mũi, họng, răng, miệng, đặc biệt khi có dịch như: Cúm, sởi, ho gà... Xử trí kịp thời, đúng cách nếu đã bị viêm amiđan để tránh các biến chứng. Tránh dùng nước đá quá nhiều và ra vào phòng lạnh đột ngột, nhất là khi nhiệt độ ngoài môi trường cao. Nên dùng khẩu trang tránh bụi khi làm việc những nơi có mức độ ô nhiễm cao.

LY Hoàng Duy Tân (nguyên Phó chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai)