LG trình làng LG AI Home tại IFA 2025 mở ra kỷ nguyên sống thông minh

Tại IFA 2025 ở Berlin, LG ra mắt LG AI Home với loạt thiết bị gia dụng thông minh, cá nhân hóa cho người dùng châu Âu và giành 17 giải thưởng lớn.

LG giới thiệu tầm nhìn sống thông minh ứng dụng AI tại triển lãm Innovation For All (IFA) 2025 ở Berlin.
Trải nghiệm LG AI Home cho phép khách tham quan khám phá công nghệ AI trong chăm sóc gia đình.
Loạt thiết bị mới được LG phát triển dựa trên nghiên cứu nhu cầu và xu hướng của người dùng châu Âu.
Các sản phẩm nổi bật gồm tủ lạnh AI tiết kiệm năng lượng, máy giặt chăm sóc vải và máy hút bụi thông minh.
Hệ sinh thái LG ThinQ AI hỗ trợ gợi ý thực đơn, điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và âm nhạc theo sở thích cá nhân.
Giải pháp Spielraum mở rộng trải nghiệm AI Home ra ngoài ngôi nhà, kết nối liền mạch với xe cộ.
LG thắng lớn tại lễ trao giải Sáng Tạo IFA 2025 với 17 giải thưởng, trong đó có danh hiệu Best of IFA cho OLED T trong suốt không dây.
Những thành tựu này khẳng định LG là thương hiệu tiên phong toàn cầu về đổi mới và công nghệ gia dụng AI.
#LG AI Home #IFA 2025 #thiết bị gia dụng thông minh #công nghệ AI #LG ThinQ #sống thông minh

