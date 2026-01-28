Hà Nội

Pin natri-ion thương mại đầu tiên trên thế giới dành cho xe điện

Số hóa

Pin natri-ion thương mại đầu tiên trên thế giới dành cho xe điện

Nhà sản xuất Trung Quốc cho ra mắt dòng pin sản xuất từ nước biển ở quy mô thương mại khiến cho Tesla và đối tác LG (Hàn Quốc) phải chạy đua với họ.

Tuệ Minh
CATL - một “ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất pin toàn cầu - đã chính thức giới thiệu dòng pin cho xe thương mại hạng nhẹ Tianxing II vào ngày 22/1.
Gói pin natri-ion dung lượng 45kWh có mật độ năng lượng đạt 175Wh/kg, tuổi thọ hơn 10.000 chu kỳ sạc - xả. Đây cũng là loại pin đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia mới GB 38031-2025, được thiết kế cho các dòng xe van cỡ nhỏ, siêu nhỏ và xe tải nhẹ.
So với pin lithium, pin natri-ion này có khả năng hoạt động vượt trội trong điều kiện giá lạnh. Ở mức nhiệt cực thấp tới -40°C, pin vẫn duy trì 90% dung lượng khả dụng.
Đáng chú ý, pin có thể sạc ngay cả khi bị đóng băng hoàn toàn ở -30°C, qua đó giải quyết triệt để bài toán vận hành mùa đông của xe thương mại tại các khu vực thời tiết lạnh giá. Ngoài phiên bản natri-ion chịu lạnh, dòng Tianxing II còn có ba biến thể pin lithium-ion
Phiên bản Sạc nhanh ứng dụng công nghệ sạc dòng cao, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% chỉ trong 18 phút. Với xe điện dung lượng pin tiêu chuẩn 100kWh, một lần sạc nhanh có thể bổ sung khoảng 150km quãng đường.
Phiên bản Tầm xa thiết lập kỷ lục mới trong phân khúc xe thương mại hạng nhẹ với dung lượng một bộ pin lên tới 253kWh, cho tầm hoạt động tối đa 800km/lần sạc. Phiên bản này hướng tới phục vụ xe chạy đường dài liên tỉnh.
Khi kết hợp với kiến trúc pack Taishan của CATL, trọng lượng xe được giảm khoảng 260kg so với việc dùng các bộ pin cùng dung lượng, qua đó tăng tải trọng hữu ích và giảm tiêu thụ năng lượng.
Phiên bản Sạc nhanh chịu nhiệt độ cao nhắm tới các hoạt động giao hàng chặng cuối và đội xe tự vận hành, đặc biệt tại các khu vực phía Nam có khí hậu nóng. Loại này được trang bị hệ thống quản lý nhiệt làm mát bằng dung dịch tùy chỉnh, giúp duy trì khả năng sạc nhanh ổn định và tuổi thọ pin.
Phiên bản này cân bằng giữa độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp, phù hợp với hoạt động vận tải cự ly ngắn, tần suất cao như giao hàng siêu thị và phân phối trong khu dân cư. Tianxing là thương hiệu pin dành riêng cho xe thương mại, được CATL giới thiệu lần đầu vào tháng 7/2024.
Pin natri-ion hoạt động theo cách tương tự như các loại pin lithium-ion, nhưng có điện tích bằng ion natri thay vì ion lithium, được đánh giá là có khả năng phục hồi tốt hơn trước nhiệt độ khắc nghiệt và lạnh giá. Tuy nhiên, chi phí sản xuất pin natri-ion hiện cao hơn các loại pin lithium-ion, do còn mới mẻ trên thị trường thương mại và thiếu chuỗi cung ứng.
Trong vỏ Trái Đất, trữ lượng natri cao gấp hơn 1.000 lần so với lithium, mà chi phí khai thác chỉ bằng khoảng 1/20. Lợi thế này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí pin, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế của xe điện thương mại hạng nhẹ trong dài hạn.
Hiện các nhà sản xuất Trung Quốc gần như nắm quyền kiểm soát thị trường pin natri-ion non trẻ thì đối tác quan trọng của Tesla là LG đang nỗ lực phá thế độc quyền này. Tập đoàn Hàn Quốc hiện cung cấp pin 2170 cho nhiều mẫu xe điện Tesla, trong đó có Model Y được bán tại Mỹ và hiện nay đã chính thức khởi động dự án sản xuất pin natri-ion quy mô lớn.
Theo kế hoạch, LG đang phát triển pin natri-ion ở giai đoạn R&amp;D và sẽ xây dựng một dây thử nghiệm tại nhà máy Nam Kinh, nơi hãng đang sản xuất pin cho Tesla Model Y và Model 3.
Mục tiêu của LG là cho ra đời các mẫu pin natri-ion ngay trong năm nay, sau đó ứng dụng công nghệ pin an toàn và kinh tế này cho xe điện cũng như các hệ thống lưu trữ năng lượng. Song song đó, LG đã đồng ý hợp tác với Sinopec để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho các vật liệu điện cực sau đó chốt của pin natri-ion.
Tuệ Minh
Electriccars Report
https://electriccarsreport.com/2026/01/catl-debuts-tianxing-ii-sodium-ion-battery-series-for-light-commercial-vehicles/
