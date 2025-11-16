Lexus UX 2026 nâng cấp nhẹ, khởi điểm hơn 999 triệu đồng

Hà Nội

Lexus vừa chính thức giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang UX 2026 tại thị trường Mỹ với một số thay đổi nhỏ, đồng thời điều chỉnh giá bán tăng nhẹ so với đời trước.

Nguyễn Anh
Lexus UX 2026 mới ra mắt tại Mỹ sẽ bỏ màu sơn ngoại thất Eminent White Pearl và thay thế bằng màu Ultra White mới. Đối với phiên bản F Sport, khách hàng sẽ có thêm tùy chọn màu Caviar đơn sắc, tạo điểm nhấn thể thao và cá tính.
Trong lần cập nhật này, phiên bản Lexus UX 300h 2026 được bổ sung màu sơn mới Ultra White thay thế cho Eminent White Pearl trước đó. Với phiên bản F Sport, người dùng sẽ có thêm tùy chọn màu sơn đơn sắc Caviar.
Lexus cũng cho biết mẫu xe được trang bị đèn pha tự động cân bằng góc chiếu như một tính năng tiêu chuẩn mới, cùng với hệ thống đèn nội thất theo chủ đề dành cho các phiên bản Premium và F Sport.
Về vận hành, Lexus UX 2026 vẫn duy trì hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 196 mã lực.
Khối động cơ mới mang lại khả năng tăng tốc cho xe từ 0-96 km/h trong 7,9 giây khi đi kèm hệ dẫn động bốn bánh AWD tùy chọn.
Tuy nhiên, thông cáo báo chí của thương hiệu xe sang Lexus của Nhật Bản lại gây nhiều tranh cãi khi tái sử dụng nội thất từ đời 2025 và để lại hàng loạt sai sót.
Tuyên bố trong tài liệu đề cập đến việc bổ sung màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, chi tiết mạ chrome hay cần số mới - tất cả đều đã được trang bị từ đời 2025 chứ không phải là nâng cấp cho 2026.
Được biết, Lexus chỉ thay đổi năm sản xuất trong câu chữ và giữ nguyên thông tin, dẫn đến việc người dùng dễ hiểu nhầm đây là những bổ sung nâng cấp mới.
Mức giá khởi điểm của UX 2026 tăng nhẹ lên 38.250 USD (khoảng hơn 999 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất UX 300h AWD F Sport Handling có giá 48.240 USD (khoảng 1,260 tỷ đồng), nhỉnh hơn 170 USD so với trước.
Dù Lexus không đưa ra nhiều cải tiến đáng kể cho UX 2026, mức tăng giá này cho thấy thương hiệu đang tiếp tục duy trì sự hiện diện của dòng xe này mà không đặt nhiều kỳ vọng vào việc cải thiện doanh số.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lexus UX 2026.
Nguyễn Anh
GALLERY MỚI NHẤT