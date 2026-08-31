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Lexus NX 2027 lộ diện nội thất giống ES - vô lăng mới, màn 14 inch

Số hóa - Xe

Lexus NX 2027 lộ diện nội thất giống ES - vô lăng mới, màn 14 inch

Lexus vừa hé lộ NX bản nâng cấp trước ngày ra mắt chính thức. Sau những hình ảnh đầu tiên về ngoại thất, thương hiệu Nhật Bản tiếp tục công bố nội thất mới.

Nguyễn Chung
Lexus đang từng bước hé lộ NX 2027 bản nâng cấp trước ngày ra mắt chính thức. Sau những hình ảnh đầu tiên về ngoại thất, thương hiệu Nhật Bản tiếp tục công bố khoang cabin với nhiều chi tiết được làm mới.
Lexus đang từng bước hé lộ NX 2027 bản nâng cấp trước ngày ra mắt chính thức. Sau những hình ảnh đầu tiên về ngoại thất, thương hiệu Nhật Bản tiếp tục công bố khoang cabin với nhiều chi tiết được làm mới.
Tâm điểm trong khoang lái là màn hình giải trí trung tâm đặt nổi trên bảng táp-lô. Kích thước của màn hình chưa được Lexus xác nhận, nhưng dựa trên hình ảnh teaser, nhiều khả năng đây là loại 14 inch. Hệ thống có thể sử dụng nền tảng Arene OS, tương tự ES mới.
Tâm điểm trong khoang lái là màn hình giải trí trung tâm đặt nổi trên bảng táp-lô. Kích thước của màn hình chưa được Lexus xác nhận, nhưng dựa trên hình ảnh teaser, nhiều khả năng đây là loại 14 inch. Hệ thống có thể sử dụng nền tảng Arene OS, tương tự ES mới.
Phía dưới màn hình là cụm điều khiển Responsive Hidden Switch. Công nghệ này cho phép Lexus giấu các biểu tượng chức năng vào bề mặt bảng điều khiển khi không sử dụng. Khi tay người dùng tiến lại gần, các ký hiệu tương ứng sẽ phát sáng. Xe sở hữu vô-lăng có thiết kế hiện đại hơn, đường kính nhỏ và hệ thống phím chức năng được bố trí tương tự ES.
Phía dưới màn hình là cụm điều khiển Responsive Hidden Switch. Công nghệ này cho phép Lexus giấu các biểu tượng chức năng vào bề mặt bảng điều khiển khi không sử dụng. Khi tay người dùng tiến lại gần, các ký hiệu tương ứng sẽ phát sáng. Xe sở hữu vô-lăng có thiết kế hiện đại hơn, đường kính nhỏ và hệ thống phím chức năng được bố trí tương tự ES.
Cách vận hành này tạo diện mạo tối giản cho khu vực trung tâm, trong khi các nút vẫn cho phản hồi vật lý khi được nhấn. Đây cũng là giải pháp từng được Lexus giới thiệu trên ES thế hệ mới. NX mới còn có cổng USB Type-C bố trí ngay dưới cửa gió điều hòa cùng đế sạc không dây cho điện thoại. Cụm phím điều khiển bên dưới màn hình cũng được sắp xếp theo phong cách gần với ES.
Cách vận hành này tạo diện mạo tối giản cho khu vực trung tâm, trong khi các nút vẫn cho phản hồi vật lý khi được nhấn. Đây cũng là giải pháp từng được Lexus giới thiệu trên ES thế hệ mới. NX mới còn có cổng USB Type-C bố trí ngay dưới cửa gió điều hòa cùng đế sạc không dây cho điện thoại. Cụm phím điều khiển bên dưới màn hình cũng được sắp xếp theo phong cách gần với ES.
Trong số này có nút Advanced Park dành cho hệ thống Lexus Teammate, đặt cạnh khu vực điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Những thay đổi trên cho thấy Lexus không chỉ cập nhật thiết kế bề mặt mà còn đang đưa NX tới gần hơn với cách bố trí nội thất của các mẫu xe mới trong danh mục sản phẩm.
Trong số này có nút Advanced Park dành cho hệ thống Lexus Teammate, đặt cạnh khu vực điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Những thay đổi trên cho thấy Lexus không chỉ cập nhật thiết kế bề mặt mà còn đang đưa NX tới gần hơn với cách bố trí nội thất của các mẫu xe mới trong danh mục sản phẩm.
Đặc biệt, Lexus đã thay biểu tượng chữ "L" quen thuộc ở tâm vô-lăng bằng dòng chữ "LEXUS". Cách nhận diện này đang được thương hiệu Nhật Bản tăng cường trên các sản phẩm mới, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào logo hình chữ L. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ với phần chụp được thiết kế lại.
Đặc biệt, Lexus đã thay biểu tượng chữ "L" quen thuộc ở tâm vô-lăng bằng dòng chữ "LEXUS". Cách nhận diện này đang được thương hiệu Nhật Bản tăng cường trên các sản phẩm mới, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào logo hình chữ L. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ với phần chụp được thiết kế lại.
Ngoại thất NX mới được Lexus hé lộ trước đó trong một đoạn video có điều kiện ánh sáng hạn chế. Dù chưa thể quan sát toàn bộ thân xe, thiết kế cụm đèn trước đã cho thấy một số khác biệt. Đèn pha có tạo hình sắc nét hơn, trong khi dải LED định vị dường như kéo dài về phía về trước. Cách xử lý này phù hợp với xu hướng thiết kế mới mà Lexus đang áp dụng trên các sản phẩm gần đây.
Ngoại thất NX mới được Lexus hé lộ trước đó trong một đoạn video có điều kiện ánh sáng hạn chế. Dù chưa thể quan sát toàn bộ thân xe, thiết kế cụm đèn trước đã cho thấy một số khác biệt. Đèn pha có tạo hình sắc nét hơn, trong khi dải LED định vị dường như kéo dài về phía về trước. Cách xử lý này phù hợp với xu hướng thiết kế mới mà Lexus đang áp dụng trên các sản phẩm gần đây.
Lưới tản nhiệt cũng được cho là sẽ chuyển sang phong cách Spindle Body. Đây là hướng thiết kế đã xuất hiện trên RX và ES, thay thế dần kiểu lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng trước đây. Cụm đèn hậu phía sau cũng ghi nhận một số thay đổi nhỏ. Tỷ lệ kích thước tổng thể, đường mái và khung cửa kính xe gần như giữ nguyên so với bản hiện hành. Xe sẽ ra mắt vào ngày 1/9 tới.
Lưới tản nhiệt cũng được cho là sẽ chuyển sang phong cách Spindle Body. Đây là hướng thiết kế đã xuất hiện trên RX và ES, thay thế dần kiểu lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng trước đây. Cụm đèn hậu phía sau cũng ghi nhận một số thay đổi nhỏ. Tỷ lệ kích thước tổng thể, đường mái và khung cửa kính xe gần như giữ nguyên so với bản hiện hành. Xe sẽ ra mắt vào ngày 1/9 tới.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Lexus NX 2027 mới.
Nguyễn Chung
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