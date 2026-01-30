Hà Nội

Lên Măng Đen mùa hoa anh đào, du khách mê mẩn không muốn về

Du lịch

Lên Măng Đen mùa hoa anh đào, du khách mê mẩn không muốn về

Măng Đen (Kon Tum) khoác sắc hồng hoa anh đào nở rộ khắp phố núi, thu hút đông đảo du khách du xuân, chụp ảnh, tận hưởng không khí cao nguyên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày đầu năm, Măng Đen khoác lên mình tấm áo mới với sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào. Trên các tuyến đường và không gian công cộng, từng hàng cây bung nở rực rỡ, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm có giữa núi rừng Tây Nguyên. Ảnh Sóc Farm
Giữa sắc hoa trải dài, du khách thong thả dạo bộ, hào hứng tạo dáng chụp ảnh. Nhiều gia đình tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đầu năm, trong khi các nhóm bạn trẻ không giấu được sự phấn khích khi được hòa mình vào khung cảnh lãng mạn, yên bình. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
Theo chia sẻ của nhiều du khách, chính sự kết hợp hài hòa giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, không khí trong lành và sắc hồng phớt của hoa anh đào đã tạo nên sức hút riêng cho Măng Đen. Cảm giác được thong thả đi bộ dưới những tán hoa, hít thở bầu không khí mát lành và chụp những bức ảnh kỷ niệm đầu xuân là trải nghiệm khó quên. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
“Măng Đen không ồn ào, náo nhiệt, nhưng lại mang đến cảm giác rất thư thái. Mùa hoa anh đào khiến nơi đây càng trở nên lãng mạn”, một du khách đến từ TP HCM chia sẻ. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
Mùa hoa anh đào nở rộ cũng góp phần tạo sức bật cho hoạt động du lịch tại địa phương. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
Theo các cơ sở lưu trú, lượng khách đến Măng Đen trong những ngày đầu năm tăng rõ rệt, chủ yếu là khách đi theo nhóm gia đình và nhóm bạn trẻ, có nhu cầu nghỉ dưỡng, chụp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
Hoa anh đào hiện được trồng tại nhiều khu vực như dọc Quốc lộ 24, các tuyến đường Võ Thị Sáu, Phan Bội Châu, Quảng trường trung tâm xã Măng Đen, Vườn nghệ thuật Măng Đen và khu vực hồ Đam Bri, hình thành những điểm nhấn cảnh quan thu hút du khách. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
Theo người dân địa phương, hoa anh đào đẹp nhất từ khi chớm nở đến khoảng hai tuần sau. Khi cánh hoa bắt đầu phai màu, cây ra lộc non, đâm chồi xanh mướt, báo hiệu mùa xuân đang lan tỏa khắp cao nguyên. Ảnh Măng Đen Đại Ngàn
Video: Măng Đen Chill
