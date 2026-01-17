Hà Nội

Xã hội

Lật xe khách chở 18 người khiến 4 người tử vong ở Sơn La

Xe khách chở 18 người chạy tuyến Hà Nội - Sơn La bị lật làm 4 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Gia Đạt

Ngày 17/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 4h15 cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách trên Quốc lộ 6 khiến 5 người thương vong. Thời điểm trên, ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.XX do anh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) cầm lái trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La.

lat-xe.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe).

Vụ tai nạn làm 4 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La. Ô tô khách hư hỏng. Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với lái xe, không phát hiện cồn và ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương đang cấp cứu người bị nạn, đưa người bị tử vong mắc kẹt trong xe ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Xã hội

Xã hội

