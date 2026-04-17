Lắp lưới chống nhảy cầu trên Bến Thủy 1, tăng lớp “lá chắn” an toàn

Cầu Bến Thủy 1 đang được gấp rút lắp lưới bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ nhảy cầu, tăng cường an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Ngày 17/4, đơn vị thi công huy động khoảng 20 nhân lực cùng phương tiện triển khai đồng loạt các hạng mục thuộc dự án lắp đặt lưới bảo vệ và hệ thống đèn trang trí trên cầu Bến Thủy 1.

Công việc được thực hiện liên tục, xuyên trưa nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Việc thi công diễn ra đồng thời ở cả hai bên lan can cầu. Lực lượng chức năng cũng bố trí biển báo, rào chắn và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục thuộc dự án lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn ở 2 bên cầu.

Theo thiết kế, hệ thống lưới an toàn cao 2,5 m, được gắn cố định vào lan can cầu. Cùng với đó, hệ thống đèn LED sử dụng điện áp thấp được lắp dọc hai bên lan can, vừa đảm bảo an toàn vận hành, vừa tạo điểm nhấn chiếu sáng về đêm cho khu vực cửa ngõ hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh.

Ngoài ra, lưới thép bảo vệ còn được lắp đặt tại các nhịp cầu nhằm hạn chế nguy cơ rơi vật thể xuống phía dưới, góp phần tăng cường an toàn cho người và phương tiện. Tổng chiều dài lan can được lắp đặt mỗi bên khoảng 433 m.

Ghi nhận thực tế, nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua cầu bày tỏ sự đồng tình với dự án, cho rằng việc lắp đặt lưới bảo vệ là cần thiết, vừa nâng cao an toàn, vừa góp phần cải thiện diện mạo công trình.

Cầu Bến Thủy 1 là công trình giao thông quan trọng trên tuyến Quốc lộ 1, kết nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Thời gian qua, khu vực này từng xảy ra một số vụ việc đáng tiếc, do đó việc đầu tư lắp đặt lưới bảo vệ được đánh giá mang ý nghĩa thiết thực, góp phần phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng người dân.

Dự án có tổng kinh phí khoảng 2,9 tỷ đồng, do UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao an toàn giao thông và tạo diện mạo mới cho cầu Bến Thủy 1.