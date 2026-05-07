Lan Phương lên tiếng sau khi được quyền nuôi dưỡng hai con gái

Một năm trước, Lan Phương từng tự hỏi cảm giác được tự do sẽ như thế nào. Mới đây, cô vui mừng khi chính thức ly hôn và được quyền nuôi dưỡng các con.

Thu Cúc (tổng hợp)

Diễn viên Lan Phương vừa chia sẻ niềm vui lớn sau khi phiên phúc thẩm vụ ly hôn với chồng cũ người Anh kết thúc vào sáng 6/5 tại Hà Nội. Nữ diễn viên chính thức được quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái.

Trên trang cá nhân, Lan Phương viết đầy xúc động: “Phương nhớ mãi một buổi tối cách đây gần một năm, Phương nhìn lên bầu trời và tự hỏi, cảm giác được tự do là như thế nào? Đến hôm nay 6/5/2026, Phương chính thức ly hôn và được quyền nuôi dưỡng hai con gái nhỏ của mình”.

Cô cho biết tiếp tục hành trình xây dựng cuộc sống “bình yên, hạnh phúc, an toàn và ổn định tâm lý” cho hai con và chính mình. Nữ diễn viên cũng tự nhắn nhủ bản thân phải ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lan Phương. Ảnh: FB Lan Phương.

Theo Vietnamnet, phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội, xem xét kháng cáo của David Duffy về quyền nuôi hai con chung. Chồng cũ của Lan Phương muốn tòa hủy phán quyết ở phiên sơ thẩm diễn ra tháng 9/2025 và trao lại quyền nuôi hai con cho mình.

Phiên tòa kết thúc sau 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm để Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé, đồng thời có quyền thăm nom các con.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Lan Phương xác nhận đã ly hôn sau 7 năm chung sống với David Duffy. Đến tháng 9/2025, phiên sơ thẩm diễn ra và nữ diễn viên được giao quyền nuôi hai con. Tuy nhiên, phía chồng cũ của Lan Phương đã nộp đơn kháng cáo.

Tháng 3/2026, Lan Phương chia sẻ phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19/3 nhưng bất ngờ bị hoãn vào phút chót theo đề nghị từ phía chồng cũ. Sau khi nhận thông báo hoãn xử, Lan Phương từng viết: “Trên chặng đường đầy gai góc này, đôi chân mẹ vẫn kiên cường bước đi, tay ôm chặt hai con để các con không bị gai đâm phải”.

Nữ diễn viên cũng bộc bạch mong muốn hai con được lớn lên “với tinh thần lành lặn”, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để mang lại bình yên và nụ cười cho các con.

Mời quý độc giả xem video: "Lan Phương bộc bạch về cú rẽ hướng tuổi U40 và làm mẹ đơn thân". Nguồn VTV
#Lan Phương #ly hôn #nuôi dưỡng con #pháp luật #hạnh phúc

