Lâm Thanh Nhã lần đầu nói về ý kiến trái chiều liên quan đến fan meeting

Sau một năm, Lâm Thanh Nhã nhìn nhận thiếu sót trong khâu tổ chức và giải thích những thông tin từng gây bàn luận.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Thanh Nhã đăng tải bài viết nhìn lại fan meeting được tổ chức tại Hà Nội cách đây một năm. Nam diễn viên thừa nhận thời điểm đó, anh chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi đồng ý tổ chức chương trình.

"Tôi có những thiếu sót và sẵn sàng nhìn nhận điều đó. Nhưng có một điều tôi muốn nói rõ: Tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ tôi là một ngôi sao hay mắc bệnh ngôi sao như một số bình luận đã đề cập", anh chia sẻ.

Lâm Thanh Nhã cho biết, dù chương trình không bán hết vé, lượng người tham dự vẫn vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, không gian nhà hát rộng khiến anh chủ động xin phép ban tổ chức để khán giả ở tầng trên di chuyển xuống gần sân khấu, qua đó tăng sự tương tác.

Một trong những vấn đề được Lâm Thanh Nhã đề cập là hình ảnh anh bật khóc tại chương trình. Trước tin đồn cho rằng rơi nước mắt vì fan meeting không bán hết vé, anh khẳng định điều này không đúng với diễn biến thực tế.

"Đến cuối chương trình, các bạn trong ban tổ chức cùng những người yêu thương tôi đã chuẩn bị một món quà tinh thần vô cùng bất ngờ. Đó là một đoạn video ghi lại hành trình nỗ lực của tôi, cùng những lời nhắn gửi từ ba mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự xúc động và không thể kìm được nước mắt.

Tôi muốn đính chính một điều: Tôi chưa bao giờ khóc vì buổi gặp gỡ bán không hết vé như một số thông tin đã bị cắt ghép và lan truyền. Tôi khóc ở cuối chương trình vì xúc động trước tình cảm mà mọi người đã dành cho mình", Lâm Thanh Nhã nói.

Về vấn đề giá vé, nam diễn viên cho biết chỉ gần 40 ghế ở những hàng đầu tiên có mức giá cao hơn. Các khu vực còn lại được phân chia thành nhiều mức giá khác nhau.

"Thực tế chỉ có gần 40 ghế ở những hàng đầu tiên có mức giá cao hơn. Những khu vực còn lại có các mức giá khác nhau, chứ không phải toàn bộ số ghế đều 'ảo giá' như một số thông tin đã đề cập", nam diễn viên giải thích.

Lâm Thanh Nhã.

Lâm Thanh Nhã khẳng định anh chưa bao giờ có mong muốn kiếm lợi từ những người yêu thương mình. Anh viết: “Các khoản chi phí được công ty tính toán nhằm đáp ứng vừa đủ cho việc vận hành và tổ chức chương trình tại Hà Nội. Trước đó, Beemeeting ở TP HCM may mắn bán kết vé, thì toàn bộ lợi nhuận của đêm đó, mình cũng đã cùng các bạn FC dành trọn cho các dự án thiện nguyện trước khi Beemeeting ở Hà Nội diễn ra".

Sau một năm nhìn lại, Lâm Thanh Nhã cho biết những tranh luận liên quan đến fan meeting giúp anh nhận ra nhiều điều về cách đưa ra quyết định và chuẩn bị cho các hoạt động cá nhân.

Anh bày tỏ: "Nhìn lại, tôi đã ngộ ra nhiều điều và hiểu rằng mình vẫn còn những điều chưa làm tốt, chưa hoàn hảo. Có lẽ nếu được quay lại thời điểm ấy, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chuẩn bị và lắng nghe trước khi đưa ra quyết định.

Tôi không viết những dòng này để tranh luận hay trách móc bất kỳ ai. Tôi chỉ mong mọi người có thể nhìn lại câu chuyện một cách đầy đủ và công bằng hơn, bởi đôi khi những gì được kể lại không hoàn toàn giống với những gì thực sự đã diễn ra.

Một năm qua, tôi đã đối diện, chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Tôi vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, học cách trưởng thành hơn, cố gắng hết sức trong từng vai diễn và luôn hy vọng mọi người đón nhận”.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, lớn lên trong gia đình khó khăn. Theo VTV, từ nhỏ, anh làm nhiều công việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi thi đậu đại học, anh chọn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vì học phí phù hợp với điều kiện kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, anh có nhiều năm làm việc tại các vị trí trong khách sạn 5 sao với thu nhập ổn định. Tuy nhiên, mong muốn tạo bước ngoặt cho cuộc sống thôi thúc anh chuyển hướng, theo đuổi đam mê nghệ thuật từng dang dở. Lâm Thanh Nhã từng góp mặt trong các phim như "Kẻ ẩn danh", "Người mặt trời", "Bác sĩ hạnh phúc", "Cái giá của hạnh phúc". Đặc biệt, vai Bình trong phim điện ảnh "Mưa đỏ" giúp tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.