Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Lái xe ôtô điện qua đường ngập lụt cần lưu ý gì?

Được cho là có khả năng vận hành tốt hơn xe xăng khi di chuyển qua vùng nước ngập nhưng chủ ôtô điện cũng cần lưu ý một số vấn đề trước khi cho xe lội nước.

Thảo Nguyễn
Video: Xem Ô tô điện lội băng băng qua đường ngập nước ở Hà Nội.

Trước đây, khi ôtô điện chưa phổ biến, nỗi lo lớn nhất của người dùng xe xăng là thủy kích - hiện tượng nước tràn vào buồng đốt thông qua cổ hút gió hoặc ống xả, khiến động cơ chết máy, hỏng piston, thậm chí hư hỏng nặng toàn bộ động cơ. Ngoài ra, nước lọt vào hộp số, dầu nhớt hay các chất lỏng làm mát cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, ôtô điện được đánh giá là có khả năng chống nước tốt hơn so với xe chạy bằng xăng, dầu trong điều kiện cho phép. Các dòng xe chạy điện có cấu tạo đơn giản hơn với motor và khối pin. Khối pin trên ôtô điện được hàn kín giống như motor điện và bộ điều khiển.

1-5055.jpg
Xe ôtô điện được đánh giá là có khả năng chống nước tốt hơn so với xe chạy bằng xăng, dầu trong điều kiện cho phép.

Theo phân tích của Financial Express (tạp chí chuyên về tin tức tài chính và kinh doanh của Ấn Độ và quốc tế), ôtô điện đi đường ngập khá an toàn nhờ có hệ thống bảo vệ chống xâm nhập theo tiêu chuẩn IP67 hoặc IP65, tùy thuộc vào các loại xe khác nhau. Chỉ số IP càng cao thì khả năng chống bụi và nước càng tốt.

Do đó, các dòng xe điện hiện đại ngày nay có thể di chuyển ở mực nước cao tới 1m trong khoảng 30 phút mà vẫn an toàn. Ngoài ra, khối pin bên trong xe thường được trang bị nhiều lớp bảo vệ và có khả năng tự cách điện với phần còn lại. Vì vậy, nguy cơ rò rỉ điện hay chập, cháy khi di chuyển qua vùng nước ngập có thể không phải là vấn đề nguy hại.

3-787.jpg
Xe ôtô điện đi đường ngập khá an toàn nhờ có hệ thống bảo vệ chống xâm nhập theo tiêu chuẩn IP67 hoặc IP65.

Mặc dù ôtô điện có khả năng chống nước tốt hơn xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch nhưng không có nghĩa chúng có thể biến thành những chiếc thuyền. Xe điện có thể đảm bảo an toàn khi vận hành trong điều kiện mực nước cho phép và thời gian di chuyển nhất định để tránh bị mắc kẹt trong tình huống bất khả kháng chứ không phải trường hợp nào cũng an toàn.

Khi lái xe điện ở mực nước sâu trong thời gian dài quá điều kiện cho phép, khả năng nước tràn vào bộ pin hoặc motor điện là có thể xảy ra. Do pin đặt dưới gầm xe, nếu gặp ổ gà hoặc va chạm mạnh, lớp bảo vệ dễ bị nứt và tạo điều kiện cho nước thấm vào. Bên cạnh đó, nếu xe bị ngập quá lâu, nước hoàn toàn có thể thấm vào bên trong khoang cabin thông qua những đường ron trên cửa và làm hư hại các chi tiết nội thất như sàn hay ghế da. Rủi ro này được cho là tương đồng với xe xăng.

2-7275.jpg
Khi lái xe điện ở mực nước sâu trong thời gian dài quá điều kiện cho phép, khả năng nước tràn vào bộ pin hoặc motor điện là có thể xảy ra.

Không chỉ vậy, lái xe trong thời tiết xấu và gặp phải dòng nước chảy xiết, xe rất dễ bị cuốn trôi. Vì vậy, người dùng nên hạn chế di chuyển ô tô điện đi đường ngập thường xuyên để vừa đảm bảo an toàn, vừa tăng tuổi thọ cho phương tiện. Trong trường hợp buộc phải lội nước, cần hạn chế dừng lâu và sau đó nên đưa xe đến garage kiểm tra để phát hiện sớm các hư hỏng.

#ôtô điện qua đường ngập lụt #xe ôtô điện lội nước #xe ôtô điện vượt bão lũ #lái xe ôtô điện đường ngập #ô tô điện #đường ngập lụt

Bài liên quan

Xe

Ôtô điện Xiaomi liên tục "cháy hàng", hãng vẫn liên tục kêu lỗ?

Xe ôtô điện Xiaomi liên tục cháy hàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng mỗi chiếc bán ra hãng vẫn lỗ tới 500 USD, vậy khi nào hãng sớm thoát lỗ và đạt lợi nhuận?

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Xiaomi YU7 hoàn toàn mới.

Giá cổ phiếu Xiaomi Auto liên tục lập đỉnh, đưa CEO Lei Jun trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau hào quang đó, mảng ôtô điện thông minh của tập đoàn vẫn đang trong tình trạng thua lỗ và dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay.

Xem chi tiết

Xe

Ford Việt Nam lắp đặt hệ thống trạm sạc ôtô điện tại đại lý

Mới đây, Ford Việt Nam đã triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc nhanh DC tại các đại lý chính hãng của mình trên toàn quốc.

Ford Territory 2025 và Mustang Mach-E chính thức ra mắt Việt Nam.

Đây được xem là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng trước khi Ford Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên là Mustang Mach-E vào ngày 15/8.

Xem chi tiết

Xe

Lý do ôtô điện điện Mercedes-Benz tạm ngừng nhập vào Mỹ?

Tồn kho cao, chính sách thuế thay đổi khiến hãng xe sang Mercedes-Benz phải điều chỉnh chiến lược bán ôtô điện của mình tại thị trường Mỹ.

Video: Chi tiết Mercedes-Benz EQS 450+ chạy điện tại Việt Nam.

Trước sức ép từ lượng tồn kho lớn và sự thay đổi chính sách thuế đột ngột, Mercedes-Benz vừa tuyên bố sẽ tạm dừng nhập khẩu dòng xe điện EQ vào thị trường Mỹ, đồng thời thực hiện điều chỉnh giảm giá bán trên diện rộng. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm thích nghi với bối cảnh nhu cầu xe điện tại Mỹ đang sụt giảm mạnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới