Ôtô điện Xiaomi liên tục "cháy hàng", hãng vẫn liên tục kêu lỗ?

Xe ôtô điện Xiaomi liên tục cháy hàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng mỗi chiếc bán ra hãng vẫn lỗ tới 500 USD, vậy khi nào hãng sớm thoát lỗ và đạt lợi nhuận?

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Xiaomi YU7 hoàn toàn mới.

Giá cổ phiếu Xiaomi Auto liên tục lập đỉnh, đưa CEO Lei Jun trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau hào quang đó, mảng ôtô điện thông minh của tập đoàn vẫn đang trong tình trạng thua lỗ và dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, mức lỗ của Xiaomi Auto giảm xuống còn 300 triệu nhân dân tệ (41 triệu USD). Đây là bước tiến đáng kể, đưa công ty tiến gần hơn tới mục tiêu đạt điểm hòa vốn mà Lei Jun từng đặt ra cho cuối năm.

Ôtô Xiaomi liên tục "cháy hàng", hãng vẫn liên tục kêu lỗ?

Trong quý II, Xiaomi đã giao 81.302 xe đến tay khách hàng, tương đương mức lỗ trung bình khoảng 3.700 nhân dân tệ (507 USD) trên mỗi xe. Con số này giảm sâu so với các quý trước: quý IV/2024, công ty lỗ 10.043 nhân dân tệ (1.376 USD) trên mỗi xe; quý I/2025 giảm còn 6.600 nhân dân tệ (905 USD).

Điều này cho thấy, chỉ trong vòng ba quý, mức lỗ trung bình trên mỗi xe đã giảm đều đặn khoảng 400–500 USD. Nếu xu hướng này tiếp tục, giới phân tích nhận định Xiaomi Auto có thể sớm đạt lợi nhuận ngay trong quý III hoặc chậm nhất là quý IV năm nay.

Trong quý II, Xiaomi đã giao 81.302 xe đến tay khách hàng, tương đương mức lỗ trung bình khoảng 3.700 nhân dân tệ (507 USD) trên mỗi xe.

Song song với việc giảm lỗ, Xiaomi cũng ghi nhận biên lợi nhuận gộp mảng ôtô điện thông minh và AI tăng từ 15,4% (quý II/2024) lên 26,4% (quý II/2025). Giá bán trung bình mỗi xe cũng tăng 10,9%, từ 228.644 nhân dân tệ (31.340 USD) lên 253.662 nhân dân tệ (34.770 USD).

Động lực chính đến từ sự ra mắt của mẫu SU7 Ultra – xe điện cao cấp được tung ra ngày 27/2. Dòng xe này có giá từ 529.900 nhân dân tệ (72.650 USD) cho bản tiêu chuẩn, đến gần 3 tỷ đồng cho bản giới hạn Nürburgring, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe sang truyền thống.

Tính đến 21/5, hơn 258.000 chiếc SU7 đã được bàn giao. Tuy nhiên, mẫu YU7 ra mắt sau đó lại gặp tình trạng khan hàng.

Tính đến 21/5, hơn 258.000 chiếc SU7 đã được bàn giao. Tuy nhiên, mẫu YU7 ra mắt sau đó lại gặp tình trạng khan hàng tương tự giai đoạn đầu của SU7. Phiên bản YU7 Max “có sẵn” đã cháy hàng chỉ sau một đêm, trong khi khách đặt bản tùy chỉnh phải chờ tới gần một năm để nhận xe.

Trang web chính thức hiện niêm yết thời gian chờ giao hàng từ 41–58 tuần tùy phiên bản. Điều này khiến Xiaomi Auto thừa nhận nguy cơ mất khách, ảnh hưởng tới danh tiếng và doanh số trong các quý tiếp theo. Dù còn nhiều thách thức, kết quả ba quý gần nhất cho thấy Xiaomi Auto đang tiến gần đến khả năng sinh lời.

Phiên bản YU7 Max “có sẵn” đã cháy hàng chỉ sau một đêm, trong khi khách đặt bản tùy chỉnh phải chờ tới gần một năm để nhận xe.

Việc giảm lỗ liên tục cùng sự gia tăng biên lợi nhuận và sức hút của các mẫu xe mới, đặc biệt là SU7 Ultra và YU7, được kỳ vọng sẽ đưa mảng ôtô của Xiaomi bước vào vùng lợi nhuận ngay trong cuối năm 2025.