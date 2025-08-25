Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Ôtô điện Xiaomi liên tục "cháy hàng", hãng vẫn liên tục kêu lỗ?

Xe ôtô điện Xiaomi liên tục cháy hàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng mỗi chiếc bán ra hãng vẫn lỗ tới 500 USD, vậy khi nào hãng sớm thoát lỗ và đạt lợi nhuận?

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe điện Xiaomi YU7 hoàn toàn mới.

Giá cổ phiếu Xiaomi Auto liên tục lập đỉnh, đưa CEO Lei Jun trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau hào quang đó, mảng ôtô điện thông minh của tập đoàn vẫn đang trong tình trạng thua lỗ và dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, mức lỗ của Xiaomi Auto giảm xuống còn 300 triệu nhân dân tệ (41 triệu USD). Đây là bước tiến đáng kể, đưa công ty tiến gần hơn tới mục tiêu đạt điểm hòa vốn mà Lei Jun từng đặt ra cho cuối năm.

1-4438.jpg
Ôtô Xiaomi liên tục "cháy hàng", hãng vẫn liên tục kêu lỗ?

Trong quý II, Xiaomi đã giao 81.302 xe đến tay khách hàng, tương đương mức lỗ trung bình khoảng 3.700 nhân dân tệ (507 USD) trên mỗi xe. Con số này giảm sâu so với các quý trước: quý IV/2024, công ty lỗ 10.043 nhân dân tệ (1.376 USD) trên mỗi xe; quý I/2025 giảm còn 6.600 nhân dân tệ (905 USD).

Điều này cho thấy, chỉ trong vòng ba quý, mức lỗ trung bình trên mỗi xe đã giảm đều đặn khoảng 400–500 USD. Nếu xu hướng này tiếp tục, giới phân tích nhận định Xiaomi Auto có thể sớm đạt lợi nhuận ngay trong quý III hoặc chậm nhất là quý IV năm nay.

2-326.jpg
Trong quý II, Xiaomi đã giao 81.302 xe đến tay khách hàng, tương đương mức lỗ trung bình khoảng 3.700 nhân dân tệ (507 USD) trên mỗi xe.

Song song với việc giảm lỗ, Xiaomi cũng ghi nhận biên lợi nhuận gộp mảng ôtô điện thông minh và AI tăng từ 15,4% (quý II/2024) lên 26,4% (quý II/2025). Giá bán trung bình mỗi xe cũng tăng 10,9%, từ 228.644 nhân dân tệ (31.340 USD) lên 253.662 nhân dân tệ (34.770 USD).

Động lực chính đến từ sự ra mắt của mẫu SU7 Ultra – xe điện cao cấp được tung ra ngày 27/2. Dòng xe này có giá từ 529.900 nhân dân tệ (72.650 USD) cho bản tiêu chuẩn, đến gần 3 tỷ đồng cho bản giới hạn Nürburgring, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe sang truyền thống.

4-4142.jpg
Tính đến 21/5, hơn 258.000 chiếc SU7 đã được bàn giao. Tuy nhiên, mẫu YU7 ra mắt sau đó lại gặp tình trạng khan hàng.

Tính đến 21/5, hơn 258.000 chiếc SU7 đã được bàn giao. Tuy nhiên, mẫu YU7 ra mắt sau đó lại gặp tình trạng khan hàng tương tự giai đoạn đầu của SU7. Phiên bản YU7 Max “có sẵn” đã cháy hàng chỉ sau một đêm, trong khi khách đặt bản tùy chỉnh phải chờ tới gần một năm để nhận xe.

Trang web chính thức hiện niêm yết thời gian chờ giao hàng từ 41–58 tuần tùy phiên bản. Điều này khiến Xiaomi Auto thừa nhận nguy cơ mất khách, ảnh hưởng tới danh tiếng và doanh số trong các quý tiếp theo. Dù còn nhiều thách thức, kết quả ba quý gần nhất cho thấy Xiaomi Auto đang tiến gần đến khả năng sinh lời.

3-4185.jpg
Phiên bản YU7 Max “có sẵn” đã cháy hàng chỉ sau một đêm, trong khi khách đặt bản tùy chỉnh phải chờ tới gần một năm để nhận xe.

Việc giảm lỗ liên tục cùng sự gia tăng biên lợi nhuận và sức hút của các mẫu xe mới, đặc biệt là SU7 Ultra và YU7, được kỳ vọng sẽ đưa mảng ôtô của Xiaomi bước vào vùng lợi nhuận ngay trong cuối năm 2025.

#Ôtô điện Xiaomi cháy hàng #giá xe Ôtô điện Xiaomi 2025 #Ôtô điện Xiaomi bán lỗ #doanh số Ôtô điện Xiaomi #Xiaomi YU7 hoàn toàn mới #xe điện Xiaomi YU7 2025

Bài liên quan

Xe

Xiaomi lý giải sự cố phanh xe điện YU7 Max bốc cháy

Xiaomi khẳng định việc phanh của SUV YU7 Max bốc cháy là hiện tượng bình thường do vật liệu má phanh, không ảnh hưởng đến hiệu suất xe.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện YU7 Max của Xiaomi.

Mẫu SUV YU7 Max của Xiaomi vừa gây xôn xao khi gặp sự cố phanh bốc cháy trong một buổi thử nghiệm tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hãng xe điện này đã nhanh chóng đưa ra lý giải cho sự việc, khẳng định đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong quá trình thử nghiệm và không ảnh hưởng đến hiệu suất của xe.

Xem chi tiết

Xe

Xe SUV điện YU7 giúp CEO Xiaomi giàu nhất Trung Quốc

Sau màn ra mắt của mẫu SUV điện YU7 2025, giá cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi đạt mức cao kỷ lục đưa nhà sáng lập Lôi Quân trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

9-2210.jpg
Giá cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi đã đạt mức cao kỷ lục mới là 61,45 HKD, đưa nhà sáng lập Lôi Quân trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Thành tích này nối tiếp kỷ lục 52 HKD trước đó vào ngày 27/2, giúp ông Lôi tạm thời trở thành người giàu nhất Trung Quốc trước khi giá cổ phiếu điều chỉnh ngay trong ngày.
2-7182.jpg
Sự tăng vọt của giá cổ phiếu Xiaomi chủ yếu nhờ vào thành công vang dội từ màn ra mắt mẫu xe điện Xiaomi YU7 được mong đợi từ lâu. Chỉ sau 1 giờ mở bán, mẫu SUV điện này đã ghi nhận 289.000 đơn đặt hàng ở thị trường tỷ dân.
Xem chi tiết

Xe

Xiaomi YU7 2026 ra mắt, SUV điện chạy tới 835 km/lần sạc

Mới đây, Xiaomi đã vén màn mẫu SUV điện YU7, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng sang ngành ôtô, đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn.

1-2558.png
Tại sự kiện giới thiệu xe, CEO Lei Jun xác nhận YU7 sẽ được chính thức mở bán vào tháng 7/2025. Giá bán cụ thể của xe điện Xiaomi YU7 2026 hiện vẫn chưa được công bố.
2-5958.png
Xiaomi YU7 được phát triển trên nền tảng Modena, xe sở hữu kích thước dài 4.999 mm, rộng 1.996 mm, cao 1.608 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Xe có trọng lượng dao động từ 2.140 đến 2.460 kg, tùy theo cấu hình, với tùy chọn mâm 19 và 20 inch.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới