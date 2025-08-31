Hà Nội

Sống Khỏe

Lá ổi chữa bệnh gì?

Lá ổi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng...

Bình Nguyên

Ổi là loại trái cây được ưa chuộng vì hương vị giòn ngon và giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng vitamin C dồi dào. Đáng chú ý, lá ổi cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lá ổi giúp chữa tiêu chảy

Một trong những tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non có chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Cách sử dụng lá ổi để “cầm” tiêu chảy rất dễ. Bạn chỉ cần ăn từ 3 – 5 búp ổi non đã rửa sạch hoặc đun nước lá ổi và uống nhiều lần trong ngày. Tốt nhất nên uống trước khi ăn khoảng 15 phút để có hiệu quả điều trị tốt nhất.

Cải thiện sức khỏe răng – miệng

Nếu bạn vẫn thắc mắc liệu lá ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe thì đây chính là câu trả lời tiếp theo mà bạn có thể chưa biết. Đó chính là việc cải thiện sức khỏe cho nướu – răng miệng.

Nguyên nhân chính là do trong lá ổi có chứa hoạt chất astringents với tác dụng làm chặt chân răng, giảm nhẹ các cơn đau tại nướu. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng lá ổi tươi đã rửa sạch và giã nát. Sau một thời gian ngắn, các cơn đau răng – nướu sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Tình trạng viêm – nhiễm khuẩn nướu cũng sẽ được cải thiện rõ rệt nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên.

Búp ổi non có tác dụng trong điều trị tiêu chảy.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo các chuyên gia về sức khỏe, với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, các chất xơ hòa tan, lá ổi có hiệu quả nhất định trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch như: Kiểm soát và ổn định huyết áp; Hạn chế sự hình thành của các gốc tự do gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, bệnh lý Alzheimer,...Giảm tình trạng xơ vữa mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ - tai biến; Giảm cholesterol, giảm đường huyết.

Ổn định lượng đường trong máu

Có thể bạn chưa biết, sử dụng lá ổi có tác dụng hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường huyết trong máu và tính trạng kháng Insulin. Do đó, sử dụng lá ổi là rất tốt cho người bị tiểu đường.

Lá ổi có tác dụng này là do nhóm các chất nhu Avicularin, Quercetin có khả năng ức chế sự hấp thụ glucose.

Bệnh nhân bị tiểu đường có thể tham khảo cách sử dụng lá ổi như đem lá ổi rửa sạch, phơi khô; Hãm nước lá ổi để uống mỗi ngày. Kiên trì sử dụng nước lá ổi trong khoảng từ 2 – 3 tháng, người bệnh có thể nhận thấy sự cải thiện về tình trạng bệnh.

Chữa viêm dạ dày cấp và mãn tính

Lấy lá ổi non đem đi sấy khô rồi tán thành bột mịn. Mỗi lần lấy 6g uống cùng nước sôi ấm, ngày uống 2 lần.

Hoặc lấy 1 nắm lá ổi cùng với khoảng 6 – 9g gừng tươi và 1 ít muối ăn. Tất cả nguyên liệu đem trộn đều rồi vò nát và cho lên chảo nóng sao chín. Sau đó sắc lấy nước uống mỗi ngày đúng 1 thang.

Tuy có nhiều lợi ích, tác dụng tốt đối với sức khỏe, tuy nhiên, khi sử dụng lá ổi, bạn cũng cần lưu ý tới các vấn đề sau:

  • Chỉ sử dụng lá ổi với tần suất vừa phải. Việc quá lạm dụng lá ổi có thể gây ra các tác dụng phụ hoặc gây ra tình trạng dị ứng.
  • Người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng lá ổi bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.
  • Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu bạn đang mắc phải các bệnh mãn tính tim mạch, loãng xương, các bệnh lý liên quan đến thận...
Tác dụng của bột sắn dây

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.

