KTM ra mắt siêu naked-bike đặc biệt 1390 Super Duke RR, giá 1 tỷ đồng

KTM vừa ra mắt 1390 Super Duke RR Track đặc biệt với khung sườn bằng sợi carbon. Xe chỉ sản xuất đúng 100 chiếc, giá tại Anh là 32.999 bảng (khoảng 1 tỷ đồng).

Tâm Võ
Tuần thứ hai liên tiếp, KTM cho ra mắt một phiên bản đặc biệt mới của dòng siêu naked bike đầu bảng – lần này là phiên bản giới hạn 1390 Super Duke RR Track 2026. Với số lượng sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới, chúng hiện đã có thể đặt hàng tại các đại lý KTM và ra mắt ngay sau mẫu 1390 Super Duke RR – vốn cũng chỉ sản xuất giới hạn 350 chiếc.
KTM 1390 Super Duke RR Track 2026 không được phép lưu thông trên đường phố, chỉ dành cho những tay đua chuyên nghiệp trên đường đua và các nhà sưu tập giàu có – nó đã bị lược bỏ tất cả các trang bị cần thiết để có trọng lượng nhẹ hơn 20kg so với phiên bản tiêu chuẩn.
Một phần của quá trình này là việc loại bỏ hệ thống ống xả đạt tiêu chuẩn Euro5+ , được thay thế bằng pô full system titan của Akrapovič, kèm theo ống xả ngắn kiểu MotoGP.
Công suất hiện đạt mức 199,2 mã lực, cùng với mô-men xoắn tương ứng là 151 mã lực. Điều này có được nhờ động cơ V-twin 1350cc của hãng, vốn được sử dụng trong các mẫu xe 1390 khác – không còn bị hạn chế bởi các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bản Track cũng có thân xe bằng sợi carbon, vành xe bằng magie rèn, ốc titan và hệ thống điện tử được đơn giản hóa, không còn cần phải đáp ứng các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Khung phụ cũng là sự kết hợp giữa nhôm đúc và sợi carbon, đồng thời loại bỏ hoàn toàn chỗ ngồi cho người ngồi sau.
Là một chiếc KTM, xe cũng được trang bị hệ thống giảm xóc WP Pro có thể điều chỉnh bằng tay với hành trình 130mm ở phía trước và 120mm ở phía sau, cùng với bánh xe 17 inch được trang bị lốp Michelin Power Performance Slick.
Để hoàn thiện bảng thông số kỹ thuật, KTM 1390 Super Duke RR Track 2026 phiên bản đặc biệt còn được trang bị cặp heo phanh Brembo GP4-MS monobloc 4 piston, cùng với đĩa phanh T-Drive 320mm.
Điểm dễ nhận ra nhất là chiếc xe đã bị lược bỏ hoàn toàn những thứ không cần thiết cho đường đua như đèn, gương hay giá biển số. Nói đơn giản, đây là chiếc Super Duke đầu tiên được KTM làm ra chỉ để chạy track đúng nghĩa, tuân theo tiêu chuẩn của FIM.
Mức giá bán KTM 1390 Super Duke RR Track 2026 phiên bản đặc biệt giới hạn tại thị trường Anh khoảng 32.999 bảng (tương đương 1 tỷ đồng), tức là gần bằng việc mua một chiếc RR và một chiếc 790 Duke cộng lại.
Video: Giới thiệu KTM 1390 Super Duke RR Track 2026 bản đặc biệt.
