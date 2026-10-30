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Doanh nghiệp

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, Eco Retreat mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích. Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

PV
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Rừng Hồng lấy hoa hồng làm điểm nhấn cảnh quan đặc trưng.

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Trung tâm đô thị được định hình từ tầm nhìn quy hoạch

Không phải ngẫu nhiên trung tâm luôn là một trong những khu vực hấp dẫn nhất của đô thị. Bất kể quy mô hay hình thái quy hoạch, trung tâm thường là nơi hội tụ các hoạt động, không gian công cộng và tiện ích, tạo nên sức sống riêng cho đô thị. Đó là nơi người ta muốn dừng chân, hòa mình vào nhịp sống chung, đồng thời lựa chọn để làm việc, kinh doanh và gắn bó lâu dài. Chính sự hội tụ ấy khiến trung tâm không chỉ là điểm đến, mà còn trở thành nơi định hình trải nghiệm sống và sức hấp dẫn của cả đô thị.

Dựa trên cách tiếp cận toàn diện về quy hoạch nói trên, Nhà sáng lập Ecopark đã định hình Rừng Hồng là điểm hội tụ để trở thành trung tâm Mùa Lễ Hội, đại diện đặc sắc nhất của đô thị Eco Retreat.Rừng Hồng là tâm điểm kết nối của tuyến đại lộ vòng quanh đô thị, nối liền tất cả phân khu thông qua trục đường 30m. Đồng thời, trung tâm này còn sở hữu đại lộ Quảng Trường rộng 40m đi qua 6 toà căn hộ cao tầng, 2 quảng trường và tiếp giáp với công viên trung tâm, hồ Thiên Nga.

Các kết nối hạ tầng giúp cho lưu lượng người đổ về trung tâm đô thị thuận tiện, đồng thời đối với cư dân 6 toà cao tầng, việc tiếp cận không gian công cộng quy mô lớn như quảng trường sự kiện, quảng trường lễ hội, công viên hồ Thiên Nga cũng làm cho nhịp sống tại khu vực trung tâm thêm đa dạng trải nghiệm.

Đưa trung tâm đô thị thành trung tâm trải nghiệm cộng đồng

Trong quy hoạch đô thị, quảng trường được biết đến là không gian mở dành cho các hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa hay những cuộc gặp gỡ quy mô lớn. Tuy nhiên, giá trị của một quảng trường không chỉ quyết định bởi những thời điểm nơi đây đông người, mà còn nằm ở khả năng hiện diện tự nhiên trong đời sống thường nhật: trở thành nơi người ta muốn đi qua, dừng lại, vận động, trò chuyện hoặc đơn giản là dành thời gian ngoài trời. Đây cũng là mục đích tiếp cận trong quy hoạch cảnh quan tại Rừng Hồng – trung tâm Mùa Lễ Hội.

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Rừng Hồng sở hữu 3 quảng trường với tổng diện tích lên đến gần 29.000m2

Rừng Hồng được thiết kế gồm 3 quảng trường lớn: quảng trường sáng tạo 3.500m2 tiếp giáp mặt hồ Thiên Nga, quảng trường sự kiện 8.500m2, quảng trường lễ hội 16.700m2. Thay vì xem quảng trường là một tiện ích độc lập, thiết kế phân khu Rừng Hồng đặt các quảng trường trong mối liên kết với tuyến phố, công viên, vườn hội, các điểm vui chơi và những không gian nghỉ chân. Các thành tố này tạo nên hành trình trải nghiệm liên tục, nơi không gian công cộng không chỉ phục vụ những dịp đặc biệt mà gắn với nhiều nhu cầu khác nhau trong ngày.

Từ quảng trường lễ hội đến đời sống thường nhật

Dựa trên thực tế hành vi, thói quen sinh hoạt của cư dân tại các trung tâm đô thị đã hiện hữu của Nhà sáng lập Ecopark như Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), các quảng trường và công viên trung tâm không chỉ nhộn nhịp trong các sự kiện lễ hội, mà đó còn là không gian thân thuộc hiện diện trong đời sống thường nhật của cư dân.Thiết kế cảnh quan nhiều lối đi dạo nép mình dưới các khóm hoa, giàn hồng leo, đá bước đi trên thảm cỏ, điểm xuyết sắc màu đa dạng của các loài hoa hồng khác nhau: hồng vàng, cam, đỏ, trắng…, tạo nên cảm xúc đặc biệt như bước vào không gian của lễ hội. Nhiều loài hoa chỉ nở rộ thời điểm nhất định trong năm, riêng hoa hồng hiện được Ecopark nghiên cứu để trồng hoa nở quanh năm ở các khu vực quảng trường và công viên trung tâm. Điều này mang đến sắc thái đặc trưng cho Rừng Hồng. Ngoài cảnh quan hoa hồng làm chủ đạo, Rừng Hồng còn được định tuyến màu sắc thông qua các loài cây bóng mát nở hoa rực rỡ như vàng, cam, đỏ đến từ bằng lăng, tường vi, kèn hồng nhằm tăng thêm trải nghiệm thị giác vào các mùa hoa trong năm.

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Hệ cảnh quan, tiện ích trung tâm giúp cư dân Rừng Hồng đa dạng trải nghiệm. Ảnh: Duy Phú

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc DB Group – đại diện Nhà sáng lập Ecopark, sức sống đô thị không chỉ đến từ những sự kiện đông người, mà còn được tạo nên bởi những trải nghiệm nhỏ lặp lại mỗi ngày: một lối đi thuận tiện, một khoảng bóng mát, nơi trẻ em vui chơi hay không gian để gia đình cùng vận động. Mục tiêu không phải biến toàn bộ phân khu thành một lễ hội liên tục, mà tạo ra nhiều lựa chọn trải nghiệm trong cùng một hệ cảnh quan, tiện ích trung tâm để niềm vui hiện diện tự nhiên trong đời sống thường nhật.

Cùng với hệ thống cảnh quan và tiện ích công cộng, Rừng Hồng phát triển đa dạng các loại hình nhà ở gồm nhà phố vườn, nhà phố đại lộ, nhà phố trung tâm, biệt thự quảng trường và biệt thự phố, với diện tích từ 81–320 m². Cơ cấu này mở ra nhiều lựa chọn về không gian sống, đồng thời tạo điều kiện đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau trong cùng một phân khu.

Đáng chú ý, biệt thự Quảng trường và nhà phố Trung tâm là hai dòng sản phẩm lần đầu được giới thiệu tại Eco Retreat. Với vị trí gắn với các không gian công cộng và khu vực trung tâm, các dòng sản phẩm hướng tới khả năng kết hợp nhu cầu sống retreat với hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tùy theo phương án khai thác của chủ sở hữu.Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích.

Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho các hoạt động thương mại – dịch vụ. Đây là cơ sở để Rừng Hồng kết hợp hai giá trị: một môi trường sống giàu tương tác và cơ hội khai thác công năng tại khu vực trung tâm của đại đô thị sinh thái.Một trung tâm đáng sống không phải nơi lúc nào cũng náo nhiệt, mà là nơi mỗi thành viên có thể lựa chọn nhịp trải nghiệm phù hợp.

Bên cạnh không gian giao lưu, mua sắm và lễ hội là những tuyến đi bộ có bóng mát, sân chơi trẻ em, các điểm dừng chân và không gian thư giãn. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng sự sôi động khi muốn kết nối, đồng thời duy trì nhịp sống nhẹ nhàng trong những sinh hoạt thường ngày. Đó cũng là nét đặc trưng đại đô thị trị liệu, phục hồi, tái tạo tiên phong tại miền Nam.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Hồng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được cung cấp thông tin và tư vấn.

#Eco Retreat #Ecopark #Rừng Hồng #Quy hoạch đô thị #Bất động sản nhà ở

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