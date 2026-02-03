Hà Nội

Quân sự

Khorramshahr-4: bước tiến mới trong chương trình tên lửa của Iran

Với tầm bắn 2.000 km và đầu đạn lớn, Khorramshahr-4 nâng cao năng lực chiến tranh của Iran, gây lo ngại về an ninh Trung Đông.

Nguyễn Cúc

Chương trình phát triển tên lửa tầm xa của Iran tiếp tục tác động mạnh đến cán cân an ninh khu vực Trung Đông, trong đó Khorramshahr-4 nổi lên là hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất mà Tehran đã chính thức xác nhận. Được công bố vào tháng 5/2023 và còn được gọi là Kheibar, Khorramshahr-4 thể hiện bước tiến rõ rệt về tầm bắn, tải trọng và độ chính xác so với các biến thể trước đó.

Khorramshahr-4 được xếp vào nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng một tầng. Với tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km, tên lửa này có khả năng bao phủ hầu như toàn bộ Trung Đông, bao gồm các căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ tại vùng Vịnh, toàn lãnh thổ Israel và một phần Đông Nam châu Âu.

z7482588133434-dfdeecd91b30ebc663782c20c18838a8.jpg
Sự xuất hiện của Khorramshahr đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong chương trình tên lửa của Iran. Ảnh: Army Technology

Điểm đáng chú ý nhất của Khorramshahr-4 là khả năng mang đầu đạn rất lớn, ước tính từ 1.500 đến 1.800 kg, cao nhất trong kho tên lửa hiện nay của Iran. Năng lực này vượt mức thông thường của nhiều MRBM, làm dấy lên quan ngại trong giới phân tích quốc tế về tiềm năng sử dụng cho các cấu hình đầu đạn có sức công phá lớn, dù Tehran nhiều lần khẳng định chương trình tên lửa của nước này mang tính phòng thủ.

Một số nguồn tin cho rằng Khorramshahr-4 có thể được trang bị đầu đạn tách rời khi tái xâm nhập khí quyển, thậm chí có khả năng cơ động trong pha cuối. Hệ thống dẫn đường nhiều khả năng kết hợp quán tính với hiệu chỉnh vệ tinh, giúp giảm sai số và nâng cao độ chính xác, cho phép tấn công các mục tiêu giá trị cao thay vì chỉ tấn công diện rộng như các thế hệ cũ.

Truyền thông Iran cũng tuyên bố thời gian chuẩn bị phóng của Khorramshahr-4 đã được rút ngắn so với các mẫu nhiên liệu lỏng trước đây, cho thấy nỗ lực tăng tính cơ động và khả năng sống còn của lực lượng tên lửa. Dù cấu hình xe mang – phóng chưa được công bố rộng rãi, học thuyết tên lửa của Iran ngày càng nhấn mạnh việc phân tán, ngụy trang và triển khai linh hoạt.

z7482589710083-905feab219ea8c50e76b9ad75dbca28d.jpg
Khorramshahr được xem là biểu tượng năng lực tên lửa tầm xa của Iran.
﻿Ảnh: IRNA

Từ lãnh thổ Iran, Khorramshahr-4 có thể đe dọa các mục tiêu như căn cứ Al Udeid (Qatar), Al Dhafra (UAE), trụ sở Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain, cũng như các cơ sở chiến lược của Israel. Đầu đạn nặng cho phép tên lửa mang nhiều loại cấu hình khác nhau, tạo thách thức đáng kể cho các hệ thống phòng thủ như THAAD, Patriot PAC-3 hay Arrow của Israel, đặc biệt trong kịch bản bị tấn công bão hòa.

Bên cạnh Khorramshahr-4, các đồn đoán về biến thể Khorramshahr-5 với tầm bắn vượt xa vẫn chưa được xác thực. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa tồn tại, những thông tin này vẫn góp phần tạo sức ép chiến lược, buộc đối thủ của Iran phải điều chỉnh kế hoạch phòng thủ.

Xét tổng thể, Khorramshahr-4 không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là công cụ răn đe chiến lược quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của lực lượng tên lửa đạn đạo trong học thuyết quốc phòng của Iran và là thách thức dài hạn đối với cấu trúc an ninh Trung Đông.

Việc Iran công khai Khorramshahr-4 cho thấy Tehran tiếp tục coi tên lửa đạn đạo là trụ cột răn đe chiến lược trước sức ép từ Mỹ và đồng minh. Với tầm bắn 2.000 km và đầu đạn nặng, Khorramshahr-4 mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu quân sự then chốt, đồng thời gia tăng thách thức đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, buộc đối thủ phải điều chỉnh kế hoạch tác chiến tại Trung Đông.

Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/iran-khorramshahr-4-is-the-most-advanced-long-range-missile-able-to-counter-modern-air-defenses
#Khorramshahr-4 #tên lửa Iran #tên lửa đạn đạo Iran #MRBM Iran #Kheibar #phòng thủ tên lửa Trung Đông

Bài liên quan

Quân sự

Iran tổ chức cuộc diễn tập phòng không lớn trên bầu trời đô thị

IRGC tiến hành diễn tập phòng không quy mô lớn tại các thành phố Iran, gây chú ý quốc tế trong bối cảnh căng thẳng khu vực và nội bộ.

Theo truyền thông khu vực và các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã tiến hành các cuộc diễn tập phòng không và liên quan tới tên lửa vào tối 5/1 trên nhiều thành phố lớn, bao gồm Tehran, Shiraz và một số khu vực ở tây bắc Iran. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, đồng thời Iran đang đối mặt với áp lực cả từ bên ngoài lẫn trong nước.

Các đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên Telegram và mạng xã hội X cho thấy hỏa lực phòng không dày đặc bắn lên bầu trời đêm, tạo ra những quầng sáng lớn trên không phận các khu dân cư. Người dân tại Tehran và Shiraz báo cáo nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp, được các hãng tin tiếng Ba Tư như Namehnews và Eghtesadonline nhận định là phù hợp với hoạt động của các hệ thống phòng không tầm ngắn, thay vì các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Xem chi tiết

Quân sự

Tình báo Israel đánh giá sai sức mạnh tên lửa của Iran

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel từng cảnh báo Iran sẽ phóng tên lửa nhiều hơn và một trận chiến khó khăn là điều Tel Aviv không thể tránh khỏi.

1.jpg
Cho đến nay, sau 12 ngày chiến đấu, chiến tranh Iran-Israel đã “tạm thời dừng lại”, theo một lệnh ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố. Nhưng qua 12 ngày chiến tranh, có thể nhận thấy Israel đã đánh giá quá cao sức mạnh và sự phán đoán của họ.
2.jpg
Minh chứng rõ ràng nhất, đó là họ không thể nhanh chóng đánh bại Iran, mà còn phải mong chờ đợi sự can thiệp của Mỹ. Cuộc xung đột này, chắc chắn sẽ kéo Israel và Iran vào một vòng thù hận mới, và hai bên đang “lau máu mũi”, để tiếp tục chuẩn bị một cuộc chiến mới.
Xem chi tiết

Quân sự

Kho tên lửa đạn đạo và năng lực sản xuất của Iran

Theo CNN, hồi kết của cuộc xung đột hiện nay giữa Iran và Israel có thể sẽ phụ thuộc vào số lượng một loại vũ khí chiến đấu uy lực mà Tehran đang sở hữu.

Theo dữ liệu quân sự Israel và phân tích của các chuyên gia, Iran đã phóng khoảng 700 tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) vào Israel trong vòng 14 tháng qua. Điều này khiến loại vũ khí này trong kho của Iran chỉ còn dao động trong khoảng từ 300 đến 1.300 quả.

Bên cạnh số đã được phóng đi, kho tên lửa của Iran cũng được cho là sẽ bị “hao hụt” phần nào bởi các đợt không kích dữ dội kéo dài suốt 5 ngày qua của Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã nhắm mục tiêu vào ít nhất một phần ba số bệ phóng tên lửa đất đối đất của Iran – vốn được dùng để phóng MRBM.

Xem chi tiết

