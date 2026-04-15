Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa hen suyễn giả tại Nghệ An

Phun quảng cáo “khỏi hen 100%” dọc Quốc lộ 1A, Nguyễn Duy Sơn ở Nghệ An đã bán gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

images2093451-1-4-4830-6543jpg.jpg
Cơ quan Công An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Trong đó, Nguyễn Duy Sơn nổi lên với dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, để quảng bá sản phẩm, Sơn mang theo bình sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun các nội dung quảng cáo như “100% khỏi hen suyễn” kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông. Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật như “khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày”, “thuốc nam gia truyền”, “không tác dụng phụ”… nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

2-7113-7774jpg.jpg
Nguyễn Duy Sơn cùng số tang vật tại cơ quan Công an.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng.

Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện gần 200 lọ sản phẩm mang nhãn “thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản, không tác dụng phụ, hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), trong các sản phẩm trên có chứa dexamethasone và chlorpheniramine – các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

1000066676-1862-7583-8872-8364jpg.jpg
Tủ điện bị xịt quảng cáo khỏi hen suyễn 100%.

Bước đầu điều tra xác định, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn về sản xuất thuốc. Các sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

#Nghệ An #thuốc giả #thuốc chữa bệnh #hen suyễn #sản xuất #khởi tố

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.