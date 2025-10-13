Hà Nội

Kinh doanh

Khối tài sản khủng của Ngân 98 trước khi bị bắt

Sau nhiều năm chạy hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn với nhiều bất động sản và xe sang.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là DJ Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ảnh: VOV
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là DJ Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ảnh: VOV
Theo điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Ảnh: FBNV
Theo điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Ảnh: FBNV
Trước khi vướng lao lý, Ngân 98 hoạt động trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do. Ảnh: DJ Ngân 98/Facebook
Trước khi vướng lao lý, Ngân 98 hoạt động trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do. Ảnh: DJ Ngân 98/Facebook
Khi hoạt động với vai trò DJ, Ngân 98 thường xuyên vướng tranh cãi với hình ảnh diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Trong một bài đăng tháng 11/2024, Ngân 98 hé lộ các thiết kế cô mặc đi diễn là hàng đặt may riêng, mỗi bộ đồ kèm phụ kiện thường giá 15-20 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Khi hoạt động với vai trò DJ, Ngân 98 thường xuyên vướng tranh cãi với hình ảnh diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Trong một bài đăng tháng 11/2024, Ngân 98 hé lộ các thiết kế cô mặc đi diễn là hàng đặt may riêng, mỗi bộ đồ kèm phụ kiện thường giá 15-20 triệu đồng. Ảnh: FBNV
Theo nhiều thông tin, Ngân 98 là nữ DJ đắt show nhất nhì tại Việt Nam những năm qua. Cát-xê của Ngân 98 vào khoảng 70-200 triệu đồng/show tùy tính chất sự kiện. Ảnh: FBNV
Theo nhiều thông tin, Ngân 98 là nữ DJ đắt show nhất nhì tại Việt Nam những năm qua. Cát-xê của Ngân 98 vào khoảng 70-200 triệu đồng/show tùy tính chất sự kiện. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Ngân 98 cũng nhiều lần chia sẻ về nhà ở, hình ảnh xấp sổ đỏ khiến nhiều người tò mò. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Ngân 98 cũng nhiều lần chia sẻ về nhà ở, hình ảnh xấp sổ đỏ khiến nhiều người tò mò. Ảnh: FBNV
Năm 2022, Ngân 98 từng tiết lộ sở hữu gần 10 miếng đất cùng lúc với số tiền cọc lên tới 21 tỷ. Ảnh: FBNV
Năm 2022, Ngân 98 từng tiết lộ sở hữu gần 10 miếng đất cùng lúc với số tiền cọc lên tới 21 tỷ. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt, Ngân 98 sống cùng bạn trai Lương Bằng Quang trong căn penthouse ước tính khoảng 80 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt, Ngân 98 sống cùng bạn trai Lương Bằng Quang trong căn penthouse ước tính khoảng 80 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, Ngân 98 từng gây chú ý khi tự thưởng cho bản thân chiếc xế hộp trị giá khoảng 22 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật, cùng nhiều xe hơi tiền tỷ khác. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, Ngân 98 từng gây chú ý khi tự thưởng cho bản thân chiếc xế hộp trị giá khoảng 22 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật, cùng nhiều xe hơi tiền tỷ khác. Ảnh: FBNV
Bộ sưu tập xe của Ngân 98 và bạn trai còn có Mercedes-AMG GLE 53 (5 tỷ đồng), Mercedes-Benz V-class (3 tỷ đồng) và Kia Carnival. Ảnh: FBNV
Bộ sưu tập xe của Ngân 98 và bạn trai còn có Mercedes-AMG GLE 53 (5 tỷ đồng), Mercedes-Benz V-class (3 tỷ đồng) và Kia Carnival. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
