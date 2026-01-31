Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Khoảnh khắc xe tải bị vùi lấp bởi vụ sạt lở mỏ niken

Hình ảnh camera hành trình cho thấy một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera, Bắc Maluku, tài xế đã nhảy ra ngoài.

Trường Hân dịch

Được ghi lại bằng camera hành trình, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera , Bắc Maluku.

Video: @Weather Monitors / X

Theo tài khoản X Weather Monitors vào thứ Tư (28/1/2026), video về một chiếc xe tải chở niken bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đã được Joey Mamusung chia sẻ.

Ban đầu, người ta thấy một tài xế xe tải hoảng loạn vì mặt đất dưới bánh xe của anh ta di chuyển một cách bất thường. cố gắng điều khiển chiếc xe tải để thoát khỏi mặt đất đang di chuyển.

Ngay cả những thiết bị hạng nặng khác bên cạnh xe tải cũng có vẻ di chuyển bất thường hơn do sự rung chuyển của mặt đất.

Cuối cùng, người lái xe quyết định nhảy khỏi xe tải.

Vài giây sau, chiếc xe tải tiếp tục rung lắc dữ dội khi bị cuốn trôi bởi vụ sạt lở đất.

Cuối cùng, toàn bộ thân xe tải bị vùi lấp bởi vụ sạt lở và phần đầu xe bị móp méo do sự cố.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra với tài xế xe tải, người đã may mắn thoát ra khỏi xe khi vụ sạt lở xảy ra.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng một vụ sạt lở mỏ niken đã xảy ra tại một trong những công ty khai thác niken hợp pháp ở Indonesia vào thứ Sáu (16/1/2026).

Theo báo cáo của TribunTimur, do sự cố không may này, Muhammad Alif Alrasied, một thanh niên đến từ Cakke, huyện Enrekang, tỉnh Nam Sulawesi, được cho là nạn nhân của vụ sạt lở đất tại khu vực khai thác niken ở Đông Halmahera , Bắc Maluku.

Ngoài Alif, hai công nhân khác là Kenel Palilingan và Rifaldy Datunsolang đến từ Bắc Sulawesi vẫn đang mất tích.

Cho đến nay, cả cảnh sát lẫn các công ty liên quan đều chưa cung cấp thêm thông tin nào về thảm họa này.

#sạt lở đất #khoáng sản #mỏ niken #Indonesia #tai nạn khai thác #cảnh sát

Bài liên quan

Video

Khoảnh khắc sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 khiến nhiều người bị vùi lấp

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ), đất đá từ taluy dương đổ xuống khiến 3 người bị vùi lấp, giao thông tê liệt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h38 chiều 14/12, từ hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại, vào thời điểm trên, các phương tiện đang lưu thông bình thường qua đoạn Km123 Quốc lộ 6 thì bất ngờ vách núi (taluy dương) sạt lở mạnh, thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Góc quay từ camera xe phía sau cho thấy có 2 người đứng bên đường bị vùi lấp. Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc sạt lở như thác, người dân bỏ xe máy tháo chạy

Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị sạt lở, kéo theo đất, đá trào xuống trước cửa nhà dân.

Xem chi tiết

Video

Các chiến sĩ hóa 'thần đèn' giúp di dời nhà dân ở vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 30/9, Công an xã biên giới Hùng Sơn (Đà Nẵng) cùng lực lượng quân đội di dời 7 căn nhà của người dân vùng nguy cơ sạt lở cao tại thôn Pứt đến nơi an toàn.

Trong sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND xã Hùng Sơn về tập hợp lực lượng tại chỗ di dời nhà 7 hộ dân tại mặt bằng khu dân cư thôn Pứt có nguy cơ sạt lở cao sau bão số 10, Công an xã Hùng Sơn đã phối hợp với Quân sự xã, Đồn Biên phòng Gari, lực lượng an ninh cơ sở đồng bộ triển khai nhiệm vụ.

Video: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới