Khoảnh khắc xe tải bị vùi lấp bởi vụ sạt lở mỏ niken

Hình ảnh camera hành trình cho thấy một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera, Bắc Maluku, tài xế đã nhảy ra ngoài.

Được ghi lại bằng camera hành trình, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera , Bắc Maluku.

Video: @Weather Monitors / X

Theo tài khoản X Weather Monitors vào thứ Tư (28/1/2026), video về một chiếc xe tải chở niken bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đã được Joey Mamusung chia sẻ.

Ban đầu, người ta thấy một tài xế xe tải hoảng loạn vì mặt đất dưới bánh xe của anh ta di chuyển một cách bất thường. cố gắng điều khiển chiếc xe tải để thoát khỏi mặt đất đang di chuyển.

Ngay cả những thiết bị hạng nặng khác bên cạnh xe tải cũng có vẻ di chuyển bất thường hơn do sự rung chuyển của mặt đất.

Cuối cùng, người lái xe quyết định nhảy khỏi xe tải.

Vài giây sau, chiếc xe tải tiếp tục rung lắc dữ dội khi bị cuốn trôi bởi vụ sạt lở đất.

Cuối cùng, toàn bộ thân xe tải bị vùi lấp bởi vụ sạt lở và phần đầu xe bị móp méo do sự cố.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra với tài xế xe tải, người đã may mắn thoát ra khỏi xe khi vụ sạt lở xảy ra.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng một vụ sạt lở mỏ niken đã xảy ra tại một trong những công ty khai thác niken hợp pháp ở Indonesia vào thứ Sáu (16/1/2026).

Theo báo cáo của TribunTimur, do sự cố không may này, Muhammad Alif Alrasied, một thanh niên đến từ Cakke, huyện Enrekang, tỉnh Nam Sulawesi, được cho là nạn nhân của vụ sạt lở đất tại khu vực khai thác niken ở Đông Halmahera , Bắc Maluku.

Ngoài Alif, hai công nhân khác là Kenel Palilingan và Rifaldy Datunsolang đến từ Bắc Sulawesi vẫn đang mất tích.

Cho đến nay, cả cảnh sát lẫn các công ty liên quan đều chưa cung cấp thêm thông tin nào về thảm họa này.