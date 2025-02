Xem bói, giải hạn online đầu xuân, khóc ròng vì sập bẫy lừa đảo

Chiêu trò lừa đảo núp bóng tâm linh

Mỗi dịp Tết đến, nhiều người tìm đến các dịch vụ xem bói, giải hạn với mong muốn tránh xui xẻo, đón nhận may mắn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, hàng loạt hội nhóm, fanpage, livestream xem bói online cũng nở rộ, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Nhiều đối tượng tự xưng là "cô đồng", "thầy bói cao tay", tuyên bố có thể luận giải vận hạn, se duyên, cắt tiền duyên hay hóa giải nghiệp chướng.

Nhiều người "tiền mất tật mang" khi xem bói online. (Ảnh: Cục ATTT)

Thủ đoạn lừa đảo thường bắt đầu bằng những lời “phán” chung chung nhưng dễ gây hoang mang như: “Bạn đang có hạn lớn”, “Duyên âm theo quấy phá”, “Sắp tới công việc gặp trắc trở”… Khi nạn nhân tỏ ra lo lắng, các đối tượng lập tức đưa ra "giải pháp" như mua bùa chú, làm lễ cúng giải hạn với chi phí từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Nhiều người vì quá lo sợ mà chấp nhận chuyển khoản mà không hề kiểm chứng.

Thực tế đã có nhiều vụ lừa đảo được phát hiện. Điển hình như cuối tháng 10/2024 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Trang, SN 1990, thường trú đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Trang sử dụng nhiều trang mạng xã hội facebook như: Phan Thu Trang, Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang… để tìm người có nhu cầu xem bói. Khi có người liên hệ, Trang lợi dụng việc xem bói để bịa đặt ra các câu chuyện mang tính tâm linh, đưa ra những lời nói không có cơ sở khoa học khiến cho các bị hại lo sợ. Từ đó Trang yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để cúng lễ giải hạn , cúng hóa giải bùa, vong… Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Trang không sử dụng tiền vào việc cúng lễ mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Trang chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 28 tỷ đồng.

“Thầy bói” Phan Thu Trang. (Ảnh: CAND) Trần Minh T, 25 tuổi, trú tại Hà Nội đến giờ vẫn chưa hề biết “thầy bói” đã nhận tiền của mình ở đâu, tên là gì vì mọi giao dịch, trao đổi của T với “thầy bói” chỉ diễn ra qua mạng Internet. Đang gặp trục trặc chuyện tình cảm nên T tìm đến một “thầy bói” là một cô gái tự nhận xem bói bài tarot trên facebook. T cho biết, sau khi nộp khoản tiền 200.000 đồng, T đã nhận được lịch xem và cô gái gửi những lời “phán” thông qua những tin nhắn cho T. Tuy nhiên, “thầy” này cho biết, giữa T và bạn gái vẫn còn cơ hội hàn gắn do 2 người vẫn dành tình cảm cho nhau. Chính vì vậy, “thầy” làm lễ cho 2 người quay lại. “Thầy” cũng phán một cách chắc nịch chỉ trong vài ngày là 2 người sẽ quay lại và đẹp đôi như xưa.

Tin tưởng và nghĩ đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc với bạn gái, T đã không ngần ngại bỏ ra 1,5 triệu đồng và chuyển khoản cho “thầy” để “thầy” làm lễ. Hồi hộp chờ đợi kết quả từ 3 ngày, 5 ngày thậm chí cả tuần, cả tháng, chuyện tình quay lại đẹp như mơ mà “thầy” vẽ ra cũng không hề thấy đâu. Lúc này, T mới biết mình đã rơi vào bẫy lừa.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã triệt phá đường dây lừa đảo "xem bói online", bắt giữ 8 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Thầy Thế" để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền làm lễ giải hạn. Chỉ trong hai tháng, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng lấy lời khai 08 đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cảnh giác trước những lời dụ dỗ trên mạng

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển nhận định, dù là bói toán online hay bói trực tiếp thì đều có chung bản chất là dẫn dắt con người tin vào những điều vô căn cứ, tạo ra tâm lý phụ thuộc và dễ bị thao túng. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ khiến hình thức bói toán online trở nên phổ biến hơn, khi nhiều người cho rằng việc xem bói qua mạng vừa nhanh chóng, vừa đảm bảo tính riêng tư. Tuy nhiên, chính điều này lại mở ra cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi. Xã hội hiện đại cần đề cao lý trí và niềm tin vào năng lực cá nhân thay vì đặt hy vọng vào những lời phán đoán mơ hồ.

Để có thể phòng tránh được thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng không nên quá mù quáng tin vào hình thức liên quan đến tâm linh trên mạng xã hội. Chỉ nên lựa chọn và tìm đến những địa chỉ uy tín, không nên quá tin tưởng vào những hình thức biến tướng của hình thức xem tâm linh trên không gian mạng. Người dùng cần tìm hiểu kỹ và xác minh chính xác danh tính đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào trên mạng xã hội. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không gửi tiền quyên góp, ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay với cơ quan Công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã phát đi cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tâm linh qua mạng xã hội. Mỗi người dân khi dùng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, không chia sẻ, tham gia các hội, nhóm liên quan tới mê tín dị đoan, cảnh giác trước những chiêu trò lợi dụng tâm linh, văn hóa bản sắc dân tộc… để trục lợi. Bên cạnh việc kiên trì loại trừ hành vi mê tín dị đoan thì bản thân hay những người xung quanh khi bị các đối tượng lợi dụng tâm linh nhằm mục đích lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời.

Cùng trao đổi về vấn nạn đang nhức nhối này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối cho hay, dịp đầu năm mới, nhiều người với mong muốn biết trước tai ương để phòng tránh hoặc tò mò về tương lai trong năm tới nên thường có thói quen đi xem bói, giải hạn. Nhiều người đã phải chi ra một khoản tiền lớn để "giải hạn" theo yêu cầu của những "thầy bói online". Một số hội nhóm xem bói trên mạng xã hội có đến hàng trăm nghìn thành viên tham gia, tạo ra môi trường thuận lợi cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi phạm pháp.

Một trong những chiêu thức đáng chú ý là việc các đối tượng bịa đặt câu chuyện huyền bí mang tính chất tâm linh, đánh vào lòng tin của người bị hại. Chúng không ngần ngại tạo ra thông tin sai lệch, thậm chí đe dọa nhằm tạo áp lực, khiến nạn nhân hoang mang và dễ dàng rơi vào bẫy.

Đối với hành vi lợi dụng bói toán để trục lợi bất chính có thể sẽ bị xử phạt về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành. Có thể hiểu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) để chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin tưởng và giao tài sản nhằm mục đích chiếm đoạt.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy thuộc vào mức độ và tính chất của hành vi vi phạm mà có các hình thức xử phạt khác nhau có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 05 năm hoặc tịch thu toàn bộ tài sản.

Từ những vụ việc gần đây, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những dịch vụ xem bói, giải hạn "online" không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, không nên tin vào những lời hứa hẹn mang tính chất mê tín dị đoan. Người dân cần tỉnh táo, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai trên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng. Việc tìm hiểu kỹ và xác minh danh tính đối tượng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào là rất quan trọng. Nếu gặp phải trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cáo cho cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.