Thái Lan "chơi lớn" tung cảnh sát robot tuần tra, nhận diện khuôn mặt

Thái Lan bất ngờ triển khai robot cảnh sát như trong phim Robocorp tại Lễ hội Songkran (Té nước) khiến cho các nước một phen bất ngờ. Cảnh sát robot này đã cùng với các đồng sự con người đảm bảo an ninh cho lễ hội tại tỉnh Nakhon Pathom. Cảnh sát AI Cyborg 1.0 phân tích dữ liệu từ camera an ninh (CCTV) và máy bay không người lái theo thời gian thực nhờ vào hệ thống camera 360 độ được kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy để phản ứng nhanh chóng. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) giới thiệu robot này ngày 16/4 qua một bài đăng trên Facebook. Robot được đặt tên là “Pol Col Nakhonpathom Plod Phai”, nghĩa là “Nakhon Pathom bình an”, và được bố trí tại địa điểm lễ hội trên đường Tonson, huyện Muang. Robot cảnh sát AI Cyborg 1.0 được phát triển bởi Cảnh sát Khu vực 7, Cảnh sát tỉnh Nakhon Pathom và chính quyền thành phố Nakhon Pathom. Nó có hình dáng giống Robocop và được trang bị các công nghệ giám sát và phát hiện mối đe dọa. AI Police Cyborg 1.0 sử dụng AI tích hợp để xử lý và phân tích dữ liệu tức thời. Nhờ vào hệ thống camera thông minh 360 độ tích hợp, robot này có thể phản ứng nhanh và truyền dữ liệu ngay lập tức đến Trung tâm Chỉ huy & Điều hành của tỉnh, với sự hỗ trợ từ phần mềm phân tích video, báo Thái Lan The Nation đưa tin. Khả năng nhận diện khuôn mặt giúp robot phát hiện các đối tượng tình nghi hoặc đang bị truy nã. Công nghệ cho phép xác định và định vị người tại những nơi đông đúc bằng cách phân tích nhiều tín hiệu hình ảnh như giới tính, vóc dáng, trang phục và đặc điểm khuôn mặt. Ngoài ra, robot còn được lập trình để phát hiện các hành vi gây rối như đánh nhau, xô xát hay gây mất trật tự. Kết hợp với phân tích hành vi, robot còn có thể xác định vũ khí tiềm tàng như dao hoặc vật cứng (gậy gỗ), đồng thời phân biệt được các thiết bị vô hại như súng nước - vật thường được sử dụng trong dịp Songkran. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhận định, hệ thống tuần tra tiên tiến này là bước đột phá lớn trong việc ứng dụng AI vào hoạt động đảm bảo an toàn công cộng tại Thái Lan. Trước đó, vào tháng 3, Trung Quốc cũng đã triển khai robot hình người tại Thâm Quyến để cùng cảnh sát tuần tra, tương tác với người đi đường, phản hồi lệnh bằng giọng nói và mặc áo phản quang, thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng. Robot hình người này hiện cũng đang hỗ trợ cảnh sát tuần tra tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm với khả năng tương tác linh hoạt. Tại Thâm Quyến, các robot model PM01 do EngineAI phát triển đã được triển khai cùng cảnh sát, mặc áo phản quang của lực lượng chức năng. Theo báo chí địa phương, những robot này đã tương tác với người đi bộ - vẫy tay, bắt tay và phản hồi các mệnh lệnh bằng giọng nói. Một video gần đây cho thấy một robot PM01 vẫy tay chào đám đông, làm dấy lên sự tò mò về vai trò của robot này trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Mời độc giả xem thêm video Trung Quốc sản xuất robot sinh học hình người chỉ trong vòng 2 tuần.

