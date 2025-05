Chiếc máy tính đầu tiên cho phép nhấp chuột thay vì gõ lệnh

Ngày 27/4/1981, Xerox ra mắt Xerox Star 8010, chiếc máy tính đầu tiên dùng giao diện đồ họa người dùng (GUI). (Ảnh: Thanh niên Việt) Thay vì gõ lệnh dòng như trước, người dùng có thể nhấp chuột vào biểu tượng, kéo thả cửa sổ và thao tác trực quan.(Ảnh: vnreview) Máy được phát triển tại Trung tâm nghiên cứu PARC của Xerox, đặt nền móng cho cách con người tương tác với máy tính ngày nay. (Ảnh: vnreview) Về cấu hình, Star có CPU AMD Am2900, RAM 384KB (mở rộng lên 1,5MB), ổ cứng 10–40MB và màn hình 17 inch độ phân giải cao. (Ảnh: vnreview) Máy hỗ trợ xử lý văn bản, email nội bộ, quản lý tệp – những tính năng văn phòng tiên phong thời đó. (Ảnh: The DigiBarn Computer Museum) Tuy nhiên, với giá 16.000 USD/máy, Star không tiếp cận được đại đa số người dùng và thất bại về mặt thương mại. (Ảnh: The Interface Experience) Dù vậy, di sản lớn nhất của Star là truyền cảm hứng cho Apple Lisa, Macintosh và sau này là Microsoft Windows. (Ảnh: The Interface Experience) Xerox Star đã âm thầm mở ra kỷ nguyên mới cho máy tính cá nhân, với GUI trở thành chuẩn mực toàn cầu. (Ảnh: ResearchGate) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy tính Lumon Terminal Pro của Apple xuất hiện trên Store.

