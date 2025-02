Cận cảnh loài cây “móng của quỷ dữ”, bị cả thế giới săn lùng

1. Cái tên "móng quỷ" xuất phát từ hình dáng kỳ lạ. Cây móng quỷ có quả với nhiều móc gai nhọn, trông giống như móng vuốt của quỷ. Những chiếc móc này giúp hạt bám vào lông động vật để phát tán, nhưng cũng có thể gây đau đớn nếu bị mắc vào da thịt. Ảnh: supersmart.com. 2. Đây là một loài cây có khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Cây móng quỷ phát triển ở các khu vực khô hạn như sa mạc Kalahari và Namibia. Nó có bộ rễ dài giúp hút nước từ sâu trong lòng đất, giúp cây sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: inteleziherbs.co.za. 3. Cây móng quỷ được sử dụng làm thuốc từ hàng thế kỷ. Các bộ tộc bản địa châu Phi đã sử dụng rễ của cây móng quỷ trong nhiều thế kỷ để chữa bệnh viêm khớp, đau lưng, sốt và các vấn đề tiêu hóa. Ngày nay, nó vẫn là thành phần quan trọng trong nhiều loại thực phẩm chức năng. Ảnh: tuasaude.com. 4. Thành phần hoạt chất chính là harpagoside. Rễ của cây móng quỷ chứa harpagoside, một hợp chất có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ cây móng quỷ có thể giúp giảm đau nhức xương khớp mà không gây tác dụng phụ như thuốc tây. Ảnh: ledvard-sport.com. 5. Nó có thể hỗ trợ điều trị bệnh gút. Ngoài tác dụng giảm viêm, cây móng quỷ còn giúp cải thiện quá trình chuyển hóa axit uric trong cơ thể, giúp ngăn ngừa các cơn đau do bệnh gút gây ra. Đây là một phương pháp điều trị tự nhiên được nhiều người lựa chọn. Ảnh: verywellhealth.com. 6. Cây móng quỷ có thể hỗ trợ tiêu hóa. Thảo dược này cũng được sử dụng để kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và hỗ trợ chức năng gan. Nhờ đặc tính chống viêm, nó giúp giảm co thắt dạ dày và làm dịu các vấn đề đường ruột. Ảnh: jardineriaon.com. 7. Châu Âu rất ưa chuộng thảo dược từ cây móng quỷ. Các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đã nghiên cứu và ứng dụng cây móng quỷ trong y học hiện đại. Nó được sử dụng rộng rãi trong các loại viên uống hỗ trợ xương khớp và giảm đau tự nhiên. Ảnh: nplimages.infradoxxs.com. 8. Việc thu hoạch cây móng quỷ cần được kiểm soát. Do nhu cầu cao trong ngành dược phẩm, cây móng quỷ đang bị khai thác quá mức, đe dọa đến sự tồn tại của nó trong tự nhiên. Một số tổ chức đã kêu gọi thực hiện các biện pháp thu hoạch bền vững để bảo vệ loài cây quý hiếm này. Ảnh: southafrica.co.za. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

1. Cái tên "móng quỷ" xuất phát từ hình dáng kỳ lạ. Cây móng quỷ có quả với nhiều móc gai nhọn, trông giống như móng vuốt của quỷ. Những chiếc móc này giúp hạt bám vào lông động vật để phát tán, nhưng cũng có thể gây đau đớn nếu bị mắc vào da thịt. Ảnh: supersmart.com. 2. Đây là một loài cây có khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Cây móng quỷ phát triển ở các khu vực khô hạn như sa mạc Kalahari và Namibia. Nó có bộ rễ dài giúp hút nước từ sâu trong lòng đất, giúp cây sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: inteleziherbs.co.za. 3. Cây móng quỷ được sử dụng làm thuốc từ hàng thế kỷ. Các bộ tộc bản địa châu Phi đã sử dụng rễ của cây móng quỷ trong nhiều thế kỷ để chữa bệnh viêm khớp, đau lưng, sốt và các vấn đề tiêu hóa. Ngày nay, nó vẫn là thành phần quan trọng trong nhiều loại thực phẩm chức năng. Ảnh: tuasaude.com. 4. Thành phần hoạt chất chính là harpagoside. Rễ của cây móng quỷ chứa harpagoside , một hợp chất có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ cây móng quỷ có thể giúp giảm đau nhức xương khớp mà không gây tác dụng phụ như thuốc tây. Ảnh: ledvard-sport.com. 5. Nó có thể hỗ trợ điều trị bệnh gút. Ngoài tác dụng giảm viêm, cây móng quỷ còn giúp cải thiện quá trình chuyển hóa axit uric trong cơ thể, giúp ngăn ngừa các cơn đau do bệnh gút gây ra. Đây là một phương pháp điều trị tự nhiên được nhiều người lựa chọn. Ảnh: verywellhealth.com. 6. Cây móng quỷ có thể hỗ trợ tiêu hóa. Thảo dược này cũng được sử dụng để kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và hỗ trợ chức năng gan. Nhờ đặc tính chống viêm, nó giúp giảm co thắt dạ dày và làm dịu các vấn đề đường ruột. Ảnh: jardineriaon.com. 7. Châu Âu rất ưa chuộng thảo dược từ cây móng quỷ. Các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, đã nghiên cứu và ứng dụng cây móng quỷ trong y học hiện đại. Nó được sử dụng rộng rãi trong các loại viên uống hỗ trợ xương khớp và giảm đau tự nhiên. Ảnh: nplimages.infradoxxs.com. 8. Việc thu hoạch cây móng quỷ cần được kiểm soát. Do nhu cầu cao trong ngành dược phẩm, cây móng quỷ đang bị khai thác quá mức, đe dọa đến sự tồn tại của nó trong tự nhiên. Một số tổ chức đã kêu gọi thực hiện các biện pháp thu hoạch bền vững để bảo vệ loài cây quý hiếm này. Ảnh: southafrica.co.za. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.