Trận đánh trong bùn lầy kinh hoàng nhất lịch sử, ám ảnh loài người

Trận đánh kéo dài hơn ba tháng. Bắt đầu từ ngày 31/7 đến ngày 10/11/1917, chiến dịch Passchendaele diễn ra giữa lực lượng Đồng Minh và Đế quốc Đức, tiêu tốn thời gian và nguồn lực khổng lồ của cả hai phe. Ảnh: Pinterest. Mục tiêu chính là chiếm ngôi làng nhỏ Passchendaele. Chiến dịch do quân Đồng minh tiến hành nhằm tiến chiếm vùng đất cao để kiểm soát tuyến đường sắt và tiếp cận các cảng biển Bỉ do Đức chiếm đóng. Ảnh: Pinterest. Điều kiện chiến trường vô cùng tồi tệ. Do mưa lớn và pháo kích không ngừng, mặt đất trở nên lầy lội, khiến nhiều binh lính chết đuối trong bùn hoặc mắc kẹt không thể di chuyển. Ảnh: Pinterest. Các chiến hào đầy nước và xác người. Điều kiện sinh hoạt của binh lính ở tuyến đầu vô cùng khắc nghiệt, với hầm trú ẩn sụp đổ, nước bùn lấp đầy, và mùi tử khí ám ảnh khắp nơi. Ảnh: Pinterest. Hơn nửa triệu người thương vong. Các ước tính cho thấy số thương vong có thể lên tới 550.000 người, khiến trận Passchendaele trở thành biểu tượng của sự tàn khốc trong Thế chiến thứ nhất. Ảnh: Pinterest. Kết quả quân sự gây tranh cãi. Dù phe Đồng minh cuối cùng chiếm được Passchendaele, nhiều sử gia cho rằng cái giá phải trả quá lớn so với lợi ích chiến thuật đạt được. Ảnh: Pinterest. Winston Churchill từng chỉ trích trận đánh này. Ông gọi đây là “một thảm họa… không đáng kể về quân sự nhưng lại cực kỳ đắt đỏ về nhân mạng”. Ảnh: Pinterest. Là biểu tượng của sự vô nghĩa trong chiến tranh. Passchendaele được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho chiến tranh chiến hào – nơi con người bị nghiền nát giữa tham vọng chính trị và thực tế chết chóc của chiến trường. Ảnh: Pinterest.

