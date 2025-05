Bí ẩn bên trong bảo vật của Từ Hi Thái hậu bị "cuỗm" đi

Ngày 15/8/1900, Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự cùng một số hoàng thân quốc thích, quan lại vội vàng rời Tử Cấm Thành để tới Tây An trong bối cảnh Liên quân tám nước sắp tiến vào Bắc Kinh. Do rời khỏi Tử Cấm Thành vội vã nên Từ Hi Thái hậu chỉ kịp mang đi một số đồ quý giá. Nhân lúc hỗn loạn, không ai để ý, một cung nữ thân cận của Từ Hi Thái hậu tên Lý Hồng Chương đã không đi hầu theo chủ nhân mà tìm cách bỏ trốn để sống cuộc đời tự do. Trước khi trốn khỏi Tử Cấm Thành, cung nữ Lý Hồng Chương đã lấy cắp chiếc gối mà Từ Hi Thái hậu thường nằm ngủ mà không ai hay biết. Cung nữ họ Lý cho rằng việc lấy một chiếc gối không phải là vật quá quý giá so với kỳ trân dị bảo trong hoàng cung nên dù có lấy cắp mà bị phát hiện cũng sẽ không bị bắt giữ hoặc trừng phạt. Do vậy, Lý Hồng Chương mang theo chiếc gối hoa cúc rất được Từ Hi Thái hậu ưa thích cùng với hành lý của mình rời khỏi cung. Sau khi trở về quê nhà ở Tây An, ý Hồng Chương bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi tình hình chính trị ổn định trở lại, Từ Hi Thái hậu trở về Tử Cấm Thành. Việc bà bị mất một chiếc gối không bị truy cứu bởi không ít hiện vật quý giá cũng "biến mất" khi Bắc Kinh hỗn loạn. Con cháu của Lý Hồng Chương biết rõ nguồn gốc của chiếc gối sau khi cung nữ này kể lại mọi việc trước khi chết. Trong một lần lột vỏ gối ra, họ phát hiện sâu bên trong có 4 viên ngọc vô cùng đẹp. Sau khi nhờ chuyên gia kiểm tra, chúng được xác định là những viên ngọc dạ minh châu có giá hàng tỷ đồng. Biết đây là cổ vật quý hiếm nên con cháu của cung nữ Lý Hồng Chương đã giao nộp cho cơ quan chức năng. Giới chức trách đề nghị thưởng cho họ 100.000 Nhân dân tệ nhưng hậu duệ của cung nữ này từ chối. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

