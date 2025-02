8 điều kỳ thú ít người biết về hiện tượng sức căng bề mặt

1. Là lý do khiến nước tạo thành giọt. Sức căng bề mặt khiến nước co lại thành hình cầu, giảm diện tích tiếp xúc với môi trường xung quanh đến mức tối thiểu, tạo ra những giọt nước tròn trên bề mặt lá hoặc kính. Ảnh: Pinterest. 2. Là nguyên nhân giúp côn trùng "đi trên mặt nước". Những loài côn trùng như bọ nước có thể di chuyển trên mặt nước mà không chìm nhờ sức căng bề mặt tạo ra một “lớp màng” đủ mạnh để nâng đỡ chúng. Ảnh: Pinterest. 3. Xảy ra do lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng. Sức căng bề mặt tồn tại vì các phân tử trong lòng chất lỏng bị hút về mọi hướng, nhưng các phân tử ở bề mặt chỉ bị hút xuống dưới và vào trong, tạo ra một lớp màng căng giống như đàn hồi. Ảnh: Pinterest. 4. Giúp nước dâng cao hơn mép cốc mà không tràn. Nhờ sức căng bề mặt, nước có thể tạo thành một vòm nhô cao hơn mép cốc trước khi tràn ra, vì các phân tử nước dính chặt với nhau. Ảnh: moananursery.com. 5. Nhiệt độ ảnh hưởng đến sức căng bề mặt. Khi nhiệt độ tăng, các phân tử chuyển động mạnh hơn, làm giảm lực liên kết và giảm sức căng bề mặt. Ảnh: Pinterest. 6. Xà phòng và chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt. Xà phòng hoạt động như một chất hoạt động bề mặt (surfactant), phá vỡ liên kết giữa các phân tử nước, giúp giảm sức căng bề mặt, từ đó làm sạch dầu mỡ dễ dàng hơn. Ảnh: Pinterest. 7. Có vai trò quan trọng trong sinh học và y học. Trong phổi của con người, một chất gọi là surfactant phổi giúp giảm sức căng bề mặt của các túi phổi, giúp chúng mở rộng dễ dàng để trao đổi khí. Nếu thiếu chất này, việc hô hấp sẽ trở nên khó khăn. Ảnh: Pinterest. 8. Ứng dụng trong công nghệ và công nghiệp. Sức căng bề mặt được ứng dụng trong sản xuất sơn, mực in, mỹ phẩm, công nghệ nano và cả các thí nghiệm khoa học trong môi trường không trọng lực. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

