Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá mới có thể sớm tìm ra lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra

Giải mã

Khám phá mới có thể sớm tìm ra lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Kathleen Martinez dẫn đầu đã có khám phá mới ngoài khơi bờ biển Ai Cập, có thể giúp sớm tìm ra lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Các nhà khảo cổ học đã có một khám phá mang tính đột phá, hứa hẹn có thể giải mã được một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử: vị trí lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra. Ảnh: Ancient origins.
Các nhà khảo cổ học đã có một khám phá mang tính đột phá, hứa hẹn có thể giải mã được một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử: vị trí lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra. Ảnh: Ancient origins.
Cụ thể, một nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học người Dominica, Tiến sĩ Kathleen Martinez dẫn đầu và hợp tác với nhà thám hiểm hàng hải nổi tiếng, Tiến sĩ Robert Ballard, đã phát hiện một cảng cổ đại chìm dưới nước ngoài khơi bờ biển Ai Cập, gần Taposiris Magna. Ảnh: Ministry of Tourism &amp; Antiquities.
Cụ thể, một nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học người Dominica, Tiến sĩ Kathleen Martinez dẫn đầu và hợp tác với nhà thám hiểm hàng hải nổi tiếng, Tiến sĩ Robert Ballard, đã phát hiện một cảng cổ đại chìm dưới nước ngoài khơi bờ biển Ai Cập, gần Taposiris Magna. Ảnh: Ministry of Tourism & Antiquities.
Phát hiện mới mang tính đột phá sau gần 2 thập kỷ các chuyên gia tiến hành nghiên cứu khảo cổ học tại Taposiris Magna - một di chỉ đền thờ cách Alexandria khoảng 48 km về phía tây. Ảnh: Ministry of Tourism &amp; Antiquities.
Phát hiện mới mang tính đột phá sau gần 2 thập kỷ các chuyên gia tiến hành nghiên cứu khảo cổ học tại Taposiris Magna - một di chỉ đền thờ cách Alexandria khoảng 48 km về phía tây. Ảnh: Ministry of Tourism & Antiquities.
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã công bố phát hiện này và xác nhận sự tồn tại của một bến cảng cổ đại được kết nối trực tiếp với quần thể đền thờ ở Taposiris Magna thông qua một hệ thống đường hầm dưới nước. Hệ thống đường hầm dài 1.200m này đã được phát hiện trước đó vào năm 2022. Ảnh: Ministry of Tourism &amp; Antiquities.
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã công bố phát hiện này và xác nhận sự tồn tại của một bến cảng cổ đại được kết nối trực tiếp với quần thể đền thờ ở Taposiris Magna thông qua một hệ thống đường hầm dưới nước. Hệ thống đường hầm dài 1.200m này đã được phát hiện trước đó vào năm 2022. Ảnh: Ministry of Tourism & Antiquities.
Nhóm của Tiến sĩ Ballard đã phát hiện những mỏ neo bằng đá và kim loại với nhiều kích cỡ khác nhau, nhiều bình gốm có niên đại từ thời Ptolemaic và một thứ dường như là sàn nhà được đánh bóng kỹ lưỡng giữa những tàn tích chìm dưới nước. Ảnh: National Geographic.
Nhóm của Tiến sĩ Ballard đã phát hiện những mỏ neo bằng đá và kim loại với nhiều kích cỡ khác nhau, nhiều bình gốm có niên đại từ thời Ptolemaic và một thứ dường như là sàn nhà được đánh bóng kỹ lưỡng giữa những tàn tích chìm dưới nước. Ảnh: National Geographic.
Khảo sát địa chất và khảo cổ học cho thấy đường bờ biển cổ đại nằm cách bờ biển hiện tại khoảng 4 km. Sự thay đổi địa lý đột ngột này cho thấy hoạt động địa chấn mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ đã khiến một phần đáng kể của bến cảng cổ đại bị nhấn chìm xuống dưới biển. Ghi chép lịch sử cho thấy ít nhất 23 trận động đất đã xảy ra ở bờ biển Ai Cập từ năm 320 trước Công nguyên đến năm 1303 sau Công nguyên. Ảnh: National Geographic.
Khảo sát địa chất và khảo cổ học cho thấy đường bờ biển cổ đại nằm cách bờ biển hiện tại khoảng 4 km. Sự thay đổi địa lý đột ngột này cho thấy hoạt động địa chấn mạnh mẽ trong nhiều thế kỷ đã khiến một phần đáng kể của bến cảng cổ đại bị nhấn chìm xuống dưới biển. Ghi chép lịch sử cho thấy ít nhất 23 trận động đất đã xảy ra ở bờ biển Ai Cập từ năm 320 trước Công nguyên đến năm 1303 sau Công nguyên. Ảnh: National Geographic.
Cuộc thám hiểm dưới nước đã tiết lộ những công trình mà Tiến sĩ Martinez cho rằng có thể đã được người xưa sử dụng để vận chuyển hài cốt của Nữ hoàng Cleopatra đến nơi an nghỉ cuối cùng trong quần thể đền thờ. Ảnh: National Geographic.
Cuộc thám hiểm dưới nước đã tiết lộ những công trình mà Tiến sĩ Martinez cho rằng có thể đã được người xưa sử dụng để vận chuyển hài cốt của Nữ hoàng Cleopatra đến nơi an nghỉ cuối cùng trong quần thể đền thờ. Ảnh: National Geographic.
Thêm nữa, cảng biển mới phát hiện cho thấy Taposiris Magna từng là một trung tâm thương mại hàng hải quan trọng dưới triều đại của Nữ hoàng Cleopatra trong thời gian từ năm 51 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên. Ảnh: National Geographic.
Thêm nữa, cảng biển mới phát hiện cho thấy Taposiris Magna từng là một trung tâm thương mại hàng hải quan trọng dưới triều đại của Nữ hoàng Cleopatra trong thời gian từ năm 51 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên. Ảnh: National Geographic.
Phát hiện này cũng phù hợp với các ghi chép lịch sử về các hoạt động hải quân tinh vi dưới thời Nữ hoàng Cleopatra và việc bà hoàng này sử dụng các tuyến đường biển chiến lược của Ai Cập cho cả mục đích chính trị và kinh tế. Ảnh: Ministry of Tourism &amp; Antiquities.
Phát hiện này cũng phù hợp với các ghi chép lịch sử về các hoạt động hải quân tinh vi dưới thời Nữ hoàng Cleopatra và việc bà hoàng này sử dụng các tuyến đường biển chiến lược của Ai Cập cho cả mục đích chính trị và kinh tế. Ảnh: Ministry of Tourism & Antiquities.
Vì vậy, nhóm của Tiến sĩ Martinez tin rằng, Nữ hoàng Cleopatra rất có thể đã được chôn cất ở Taposiris Magna sau khi qua đời. Ảnh: Ministry of Tourism &amp; Antiquities.
Vì vậy, nhóm của Tiến sĩ Martinez tin rằng, Nữ hoàng Cleopatra rất có thể đã được chôn cất ở Taposiris Magna sau khi qua đời. Ảnh: Ministry of Tourism & Antiquities.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Ancient origins)
#lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra #khám phá khảo cổ Ai Cập #di tích cổ đại chìm dưới biển #Ai Cập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT