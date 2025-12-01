Hà Nội

Du lịch

Khám phá Hà Nội 'viên ngọc đô thị' giữa lòng miền Bắc Việt Nam

Hà Nội vừa cổ kính vừa năng động, được Condé Nast Traveler ca ngợi là điểm đến lý tưởng, nơi du khách khám phá lịch sử, ẩm thực và văn hóa đặc sắc.

Vân Giang (Tổng hợp)

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, không chỉ là “cửa ngõ” dẫn đến những điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Sa Pa hay Ninh Bình, mà còn là một điểm dừng chân xứng đáng để du khách lưu trú, khám phá và trải nghiệm. Trong bài viết “Where to Eat, Stay, and Play in Hanoi, the Urban Gem of Northern Vietnam”, Condé Nast Traveler nhấn mạnh, sức hấp dẫn của Hà Nội đến từ sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, kiến trúc và đời sống hiện đại.

042e8962eddc618238cd.jpg
Hà Nội “viên ngọc đô thị” của miền Bắc Việt Nam được tạp chí Mỹ ngợi khen Ảnh Vinpearl

Những con phố cổ rợp bóng cây, các khu di sản, villa Pháp – Đông Dương, cùng hồ nước thanh bình tạo nên một bức tranh đô thị vừa cổ kính vừa năng động. Du khách có thể đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, khám phá các ngõ nhỏ xưa, chiêm ngưỡng những tòa nhà thời Pháp thuộc, tất cả đều mang đến trải nghiệm nhiều lớp lịch sử và văn hóa trong cùng một thành phố.

Ẩm thực đường phố của Hà Nội được Condé Nast Traveler ví như “linh hồn” của thành phố. Từ bữa sáng với phở, bún chả, bánh cuốn, cà phê trứng, đến các quán bia hơi và quán xá đêm, những trải nghiệm ẩm thực này giúp du khách vừa thưởng thức hương vị đặc trưng, vừa cảm nhận nhịp sống bình dị đậm chất Hà Nội.

am-thuc-duong-pho-cua-ha-noi.jpg
Ảnh Internet

Hà Nội cũng mang đến đa dạng lựa chọn về nơi lưu trú. Từ các khách sạn sang trọng như Capella Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hanoi với thiết kế tinh tế, cổ điển, đến homestay và boutique nhỏ, du khách đều có thể tìm thấy trải nghiệm phù hợp với nhu cầu. Thành phố trở thành điểm đến toàn diện, đáp ứng cho cả những người yêu di sản, muốn nghỉ dưỡng cao cấp, hay du khách muốn khám phá đời sống phố cổ, thưởng thức ẩm thực và văn hóa địa phương.

ha-noi.jpg
Ảnh Internet

Một số địa danh nổi bật mà Condé Nast Traveler gợi ý cho du khách khám phá bao gồm Old Quarter – nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và thương mại hàng trăm năm; hồ Hoàn Kiếm cùng các không gian xanh quanh thành phố; và những quán ăn, cà phê đường phố – là linh hồn sống động của Hà Nội.

Việc Condé Nast Traveler gọi Hà Nội là “urban gem” không chỉ là lời khen dành cho vẻ đẹp đô thị, mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn đa chiều của thành phố: vừa giàu giá trị lịch sử, văn hóa, vừa hiện đại, năng động và đa dạng trải nghiệm. Hà Nội xứng đáng là điểm đến chính hiệu, nơi du khách quốc tế có thể tận hưởng trọn vẹn nhịp sống và tinh hoa văn hóa Việt Nam.

#Khám phá Hà Nội #Văn hóa lịch sử #Ẩm thực đường phố #Kiến trúc Pháp Đông Dương #Đời sống đô thị năng động #Điểm đến du lịch miền Bắc

