Khám phá 950 năm Quốc Tử Giám qua Passport tương tác

Mỗi du khách tham gia được nhận một cuốn Passport và lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình. Ảnh: BTC cung cấp

Thay vì chỉ tham quan, tìm hiểu di tích qua những tấm biển giới thiệu, du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này có thể cầm trên tay một cuốn Passport, lần lượt chinh phục ba trạm trải nghiệm để khám phá truyền thống Quốc học Việt Nam. Hoạt động "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức" là một trong những điểm nhấn dành cho công chúng nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026).

Ba trạm trải nghiệm, ba câu chuyện về đạo học

Diễn ra từ ngày 5 đến 12/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức" được xây dựng dựa trên cảm hứng về quá trình học tập, tu dưỡng và trưởng thành của các Giám sinh xưa.

Mỗi người tham gia được trao một cuốn Passport để thực hiện nhiệm vụ tại ba trạm: "Khởi nguồn Đạo học", "Lập chí Hiền tài" và "Tiếp nối Di sản". Mỗi trạm mang một chủ đề riêng, kết nối thành hành trình tìm hiểu cội nguồn đạo học, nuôi dưỡng khát vọng học tập và ý thức kế thừa những giá trị truyền thống.

Tại trạm "Khởi nguồn Đạo học", du khách khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục và những giá trị đạo học thông qua hệ thống câu hỏi tương tác bằng mã QR. Ảnh: BTC cung cấp

Tại trạm "Khởi nguồn Đạo học", du khách khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục và những giá trị đạo học thông qua hệ thống câu hỏi tương tác bằng mã QR. Nội dung được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp người tham gia, đặc biệt là học sinh nhỏ tuổi, tiếp cận lịch sử một cách chủ động.

Tại trạm "Lập chí Hiền tài" dành cho người tham gia cơ hội viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân, gửi gắm tại "Cây Cội Nguồn". Ảnh: BTC cung cấp

Tiếp đó, trạm "Lập chí Hiền tài" dành cho người tham gia cơ hội viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân, gửi gắm tại "Cây Cội Nguồn". Lấy cảm hứng từ tinh thần lập chí, rèn đức, luyện tài của các thế hệ sĩ tử xưa, hoạt động gợi mở suy nghĩ về ý nghĩa của việc học và nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Tại trạm cuối cùng "Tiếp nối Di sản", mỗi người cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC cung cấp

Tại trạm cuối cùng "Tiếp nối Di sản", mỗi người cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. Những mảnh ghép riêng biệt khi kết nối tạo thành một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các cá nhân, các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị nền Quốc học Việt Nam.

Sau khi hoàn thành ba thử thách, người tham gia được đóng dấu xác nhận trên Passport, khép lại hành trình khám phá bằng những dấu ấn riêng.

Để di sản trở thành trải nghiệm của người trẻ

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở hình thức Passport mới mẻ mà còn ở cách đưa kiến thức lịch sử, văn hóa đến gần công chúng thông qua những hoạt động có tính tương tác.

Người tham gia không đơn thuần tiếp nhận thông tin mà trực tiếp trả lời câu hỏi, viết ra mục tiêu của mình và góp phần hoàn thiện bức tranh chung. Mỗi hoạt động mở ra một cách kết nối giữa truyền thống đạo học với việc học tập, tu dưỡng và trưởng thành của con người hôm nay.

Du khách được ghi nhận hành trình khám phá thông qua các dấu xác nhận trên Passport. Ảnh: BTC cung cấp

Với học sinh, sinh viên, đây cũng là dịp tiếp cận lịch sử giáo dục dân tộc bằng hình thức gần gũi hơn. Những giá trị như tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên, sự rèn luyện đức và tài được chuyển tải qua chính trải nghiệm của mỗi người.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, hoạt động góp phần làm phong phú cách tiếp cận di sản, để câu chuyện về nền Quốc học Việt Nam không chỉ được lưu giữ trong tư liệu lịch sử mà còn tiếp tục được khám phá, cảm nhận và trao truyền qua các thế hệ.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Mai Loan.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho hay, Ban Tổ chức muốn công chúng thấy được những giá trị của Quốc Tử Giám vẫn hiện diện trong đời sống đương đại, có sức sống và sức hấp dẫn riêng.

“Đó không chỉ là nơi hội tụ những giá trị khoa học, học thuật, lịch sử mà còn kết nối với nghệ thuật và công nghệ", ông Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh.

Chương trình diễn ra từ ngày 5 đến 12/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Du khách được trải nghiệm Passport qua ba trạm thử thách: "Khởi nguồn Đạo học", "Lập chí Hiền tài" và "Tiếp nối Di sản".